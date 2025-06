La última propuesta de De la Torre para reflotar el auditorio: adelantar la parte del Gobierno

El alcalde de Málaga no quiere dar su brazo a torcer en su determinación por construir el gran Auditorio de la Música, un equipamiento proyectado en terrenos del Puerto que incluso ha comprado para ello.

Es uno de los megaproyectos que más pesan en la cartera de Francisco de la Torre y que acumula casi dos décadas de idas y venidas, incluyendo la creación y extinción de un consorcio, redacción y actualización de proyectos, reuniones, negociaciones con la Autoridad Portuaria e incluso compromisos de financiación por parte del sector privado.

En ese camino, una de las últimas piedras con las que ha tropezado el regidor es el Ministerio de Cultura, una administración que, según la propuesta diseñada por el Ayuntamiento de Málaga, aportaría 45 millones de euros de los 209 millones en los que está cifrada la inversión. Una cantidad, insiste De la Torre, que no estaba cerrada y que, por tanto, se prestaba a la negociación.

En los últimos meses, los contactos entre el Ayuntamiento y Cultura no parecen haber prosperado, en especial, después de la visita del ministro Ernest Urtasun a las obras del Convento de San Agustín, donde se ubicará la Biblioteca Pública del Estado.

Ante la insistentes preguntas de la prensa malagueña, Urtasun dejó claro que su ministerio no tiene intención de sumarse al proyecto ahora y tampoco abrió puertas a un futuro concreto. “El Ayuntamiento y la Junta, en el marco de sus competencias, pueden ir avanzando en lo que consideren”, sostuvo el ministro.

El responsable de Cultura defendió que los “esfuerzos humanos y financieros” de su cartera estaban puestos en la actualidad en las obras de San Agustín, que terminará en 2026 y que ha requerido una inversión de 18 millones de euros.

Última propuesta

Urtasun estuvo en Málaga el pasado 15 de marzo, coincidiendo con el Festival de Málaga, un acto en el que también estuvo presente.

Unos días después, el 31 de marzo, según ha explicado este martes el propio De la Torre, decidió remitir tres nuevas cartas al Ejecutivo central, a Cultura, Hacienda y Presidencia.

En esas misivas, hizo llegar una nueva propuesta al Estado con la idea de alcanzar un acuerdo que consiga atar la financiación del Auditorio, al menos de la parte pública, que cuenta oficialmente con 25 millones de euros de aportación por parte de la Junta de Andalucía, además de los 20 millones que pondría el propio ayuntamiento y los 10 millones de la Diputación de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga se ofrece a adelantar la parte que correspondería al Estado, esos 45 millones, en los años 2025 y 2026, que se corresponden con la ejecución de las obras de la biblioteca. A partir de 2027 y en los años siguientes hasta 2029, el Estado devolvería la cuantía adelantada al consistorio, de manera que no colisionen los esfuerzos financieros de ambos equipamientos

“Sigo con la esperanza de que el Ministerio de Cultura, el Gobierno en definitiva, atienda la colaboración que pedimos, que es razonable. Es una cifra que es el 21% del total de presupuesto”, ha comenzado De la Torre. “Para dar más facilidad, el 31 de marzo envié carta al ministerio de Cultura, a la ministra de Hacienda y al ministro de la Presidencia, dejando claro que en el 2025 y 2026 no tendría que aportar nada para facilitar tema de presupuesto, y 2027,2028 y 2029 dividir entre partes iguales la aportación de 45 millones, mientras tanto nosotros aportábamos la parte correspondiente al ministerio”.

“Yo creo que ese gesto me da motivos para esperar que haya una propuesta positiva que complemente a la parte privada para poder licitar”, ha añadido.

Por ahora, el Gobierno no ha respondido a las misivas y no ha aclarado si acepta o no esa propuesta o, si sugiere otra posibilidad a negociar con la administración local para sumarse a la financiación del Auditorio.