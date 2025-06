Vecinos de la Vega de Mestanza denuncian una rampa en el río

Unas 80 personas se dieron cita este martes, a las 8 de la mañana en la Vega de Mestanza, ante la información que tenían los vecinos de que, a esa hora, comenzaría la tala de árboles frutales, dentro de las obras de la Junta de Andalucía para instalar en esos terrenos la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte; un emplazamiento al que se niegan los afectados, por tratarse de una vega con un siglo de historia y la última del término municipal de Málaga; además de entender que es terreno inundable y hay otras alternativas.

Según informó la delegada de la Junta, Patricia Navarro, en 2021, la administración autonómica tenía previsto talar 8.500 árboles de cítricos y ocupar 20.8 hectáreas de las 73 totales de la Vega.

Rampa para camiones en el río Guadalhorce, en la orilla de la Vega de Mestanza. / A.V.

Aunque en las dos horas y media que duró la concentración no se observó el comienzo de las talas, los vecinos aprovecharon para denunciar al Seprona la presencia de una rampa para camiones que ocupa parte del cauce del Guadalhorce y que a su juicio, no es legal. De hecho, en el mediodía de ayer se presentaron agentes del Seprona para recabar información sobre esta obra, informó la portavoz vecinal Mari Carmen Mestanza.

«Yo siento los árboles de la Vega, sé que tampoco morirán inútilmente porque se quedarán en el corazón de todos», confesó esta vecina, que agradeció la presencia de colectivos ecologistas llegados de la provincia de Málaga y de Sevilla.

La actriz de ‘Cuéntame’

Quien también se unió a la movilización de la Vega de Mestanza, gracias al AVE, fue la actriz madrileña Ana Arias, conocida por sus 19 temporadas en la serie ‘Cuéntame’.

La actriz Ana Arias, esta semana en la Vega de Mestanza. / A.V.

La artista, que explicó a La Opinión que conoció esta protesta vecinal por Instagram y quiso apoyarla in situ, manifestó: «Soy una ciudadana de este país y no sólo tenemos derechos, también obligaciones morales. A cualquier persona con dos dedos de frente esto le parece una barbaridad. La depuradora la pueden echar un poquito más para allá y ponerla igualmente; está claro que quieren quitarnos nuestro sector primario, esto no se puede consentir», criticó.

Condena de Vox

Por parte de Vox hubo doble representación municipal y autonómica. En primer lugar, el parlamentario andaluz Manuel Gavira, quien aseguró que lo que está pasando en estos terrenos «es la prueba palpable de que a los populares y los socialistas no les importa pasar por encima de lo que sea; su sostenibilidad, ese concepto que siempre tienen en la boca, les dura hasta que llega el negocio y entonces desaparece».

Gavira se comprometió a seguir acompañando a los vecinos «en la lucha». En este sentido, informo de una proposición no de ley de su grupo, en el Congreso de los Diputados, «para que de una vez por todas esta obra sin sentido se paralice».

El parlamentario de Vox Manuel Gavira, en la Vega de Mestanza, ayer. / A.V.

También estuvieron presentes los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez. El primero de ellos confesó acudir a esos terrenos «estremecido, porque es una auténtica pena lo que se pretende hacer; esto son las políticas por parte de Bruselas, le toca a Jaén con el corte de medio millón de olivos, le toca a Granada con más de 200.000 olivos y ahora pretenden ubicar aquí una EDAR que, aunque necesaria, no es la ubicación adecuada».

Por último, Yolanda Gómez expresó que la estación depuradora, «la quieren hacer en una ubicación con un coste cuatro veces superior al resto de alternativas y con impacto ambiental, y además en zona inundable, cuando el PGOU dice que en zona inundable no se puede construir».

La batalla jurídica

También habló por teléfono con La Opinión Marcelino Abraira, el abogado asturiano que defiende a la plataforma de afectados por la depuradora.

El letrado anunció, en primer lugar, que el pasado lunes había presentado una denuncia ante el Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente, ante la posibilidad de que comenzaran las talas. «Les falta muchísima documentación que no tienen aportada», dijo de la Junta de Andalucía.

Marcelino Abraira también informó de que, después de que el TSJA autorizara la continuación de las obras el pasado diciembre, y quedara sin efecto la cautelarísima que concedió a los vecinos, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, «para que vuelva la cautelarísima» y, con ella, la paralización de las obras. «Como va por la vía prioritaria, no puede tardar», explicó.

Por otra parte, el abogado de los vecinos recordó que hay en marcha media docenas de contenciosos-administrativos, sin que todavía haya habido sentencia alguna de primera instancia; el primero de ellos, por la ausencia en el proyecto de autorización ambiental unificada. Además, destacó que está pendiente de admitir a trámite la denuncia penal contra los cinco alcaldes que dieron el visto bueno a este emplazamiento, así como contra varios altos cargos de la Junta.

Para Marcelino Abraira, la presencia de seis contenciosos aconsejaría, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución «suspender todo». A su juicio, al levantarse la EDAR en suelo inundable también incumple las limitaciones a los usos de este tipo de suelos en el Reglamento Hidráulico. «Vamos a ir a por todas, hasta el final», remarcó.

Suscríbete para seguir leyendo