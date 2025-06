El Colegio de Economistas alerta: el problema de la vivienda y la movilidad en Málaga "pasarán factura"

El Colegio de Economistas de Málaga ha afirmado este miércoles que la provincia mantiene unos buenos índices de crecimiento en este 2025 aunque ha alertado sobre dos elementos que, a su juicio, la siguen lastrando: el alto precio de la vivienda en Málaga, que sigue disparado por un acuciante déficit de oferta, y la falta de infraestructuras de transporte, sobre todo en el área metropolitana. Estas dos "asignaturas pendientes", según ha comentado el decano, Manuel Méndez, están constriñendo el potencial de la economía malagueña por las enormes dificultades de acceso a la vivienda de la propia población local y los problemas para atraer nuevo talento.

El Colegio, que ha presentado su Barómetro Económico, señala además que esta carencia en las comunicaciones encarece también el transporte e impide que haya un reparto más homogéneo de empresas y de residentes a lo largo del territorio, lo que va en detrimento de ciertas áreas de la provincia.

"El tema de la movilidad y de la vivienda van a pasar factura en algún momento. Si la idea es que los ciudadanos que no puedan costearse una vivienda en la zona metropolitana pueden comprar o alquilar en otras zonas, es fundamental el transporte. Si no se pueden desplazar, no interesa, porque no todo el mundo teletrabaja o es nómada digital", ha apuntado el decano, que ha lamentado la "falta total de suelo" disponible para construir que sufre el sector promotor.

"Llegará un momento en que nadie pueda venir a trabajar a Málaga porque no van a tener dinero ni para comprar ni para alquilar", han comentado los economistas malagueños.

Previsiones de crecimiento en Málaga; 2,8%

Las previsiones del Colegio a nivel macroeconómico recogen que Málaga alcanzó un crecimiento del 2,8% del PIB el pasado año, una tasa que repetirá en este 2025.

"En materia económica vivimos una etapa de incertidumbre en los mercados internacionales que afectan a todo el mundo occidental, y por tanto, Málaga no puede ser ajena a esta situación. La guerra de Ucrania, el cambio de rumbo de la política económica arancelaria americana con Donald Trump, las elecciones en países miembros de la Unión Europea entre otros factores, tienen una fuerte incidencia en Europa y en sus mercados", ha afirmado el decano, acompañado del vicedecano, Antonio Pedraza, y el responsable de estudios, Javier Font.

En este contexto, se observa en este primer tamo de 2025 elementos que "vaticinan, si no un cambio de tendencia, una etapa de vaivenes", dentro de un contexto de "cierta moderación". "Cuanto más se crece, más difícil es mantener ese ritmo", ha recordado Méndez.

En todo caso, las cifras de crecimiento económico de Málaga siguen siendo mejores que las del entorno regional y nacional. Las tasas son además muy superiores a las de la Zona Euro, que se está moviendo en crecimientos anuales de entre el 0,5% y el 0,8%.

Antonio Pedraza, Manuel Méndez y Javier Font, en la presentación del Barómetro del Colegio de Economistas de Málaga. / L. O.

Los economistas también se han referido factores como la inestabilidad política, la deuda pública, la "elevada" carga impositiva y el reto de la productividad como otros elementos que, a su juicio, condicionan el actual escenario. Sin embargo, han destacado que la economía malagueña mantiene una gran senda de crecimiento a pesar de todas estas cuestiones, destacando las óptimas cifras del mercado laboral (récord de 745.000 afiliados a cierre de marzo) o la buena evolución de las exportaciones.

Inquieta la bajada de turistas en hoteles

En cuanto al turismo, el Colegio de Economistas ha mostrado cierta inquietud por el descenso viajeros alojados en establecimiento hoteleros, llamando la atención en que la bajada obedece sobre todo a viajeros residentes en España.

"La explicación a este descenso la podemos encontrar en los altos precios de nuestro mercado turístico, siendo el cliente español más sensible a dicho incremento que el residente extranjero", señalan los economistas malagueños. A su juicio, estos precios hoteleros en zonas como Málaga y la Costa del Sol podrían estar alcanzando "niveles complicados" de asumir para el turista español.