Los economistas de Málaga defienden los minipisos: "Es razonable; si no, habrá personas que nuncan accederán a la vivienda"

El vicedecano del Colegio de Economistas de Málaga, Antonio Pedraza, ha mostrado este miércoles su respaldo a la propuesta de minipisos del alcalde, Francisco de la Torre, ante lo que ha calificado con el "grave problema" de acceso a la vivienda que sufre una parte de la población. Pedraza ha señalado que el mercado está "muy tensionado" en un escenario de fuerte demanda y una oferta "muy limitada" y ha defendido el planteamiento de construir pisos con menos metros cuadrados como algo "natural" para que resulten "asequibles" para más personas y familias.

Pedraza ha recordado que los previos de la vivienda en Málaga se mueven fácilmente en los 250.000 euros y se elevan a 350.000 cuando se incluyen elementos como trasteros o garajes. Además, ha señalado que el incremento de població que está experimentando Málaga, con la llegada de mucha mano de obra de fuera, está aumentando la presión sobre un mercado inmobiliario que actualmente dispone de una oferta "muy baja" que ofrecer.

"Es un tema grave, porque el precio de la vivienda en Málaga ha subido un 12,4% en el último trimestre y en el mes de marzo las ventas subieron un 40%. Es una barbaridad", ha comentado el vicedecano en relación al actual escenario inmobiliario. El stock de viviendas en alquiler, además, está descendiendo y el precio de los arrendamientos crece muy por encima de lo que lo hacen los salarios.

Una propuesta "razonable"

"Construir viviendas a 100.000-150.000 euros para que sean asequibles a esas personas es un tema razonable, es que si no, no van a tener acceso a la vivienda nunca. Está pasando en otros países", ha comentado Pedraza. A su juicio, factores como la falta de suelo y la apuesta de las ciudades por no crecer tanto "en vertical" hacen que la propuesta del regidor "sea absolutamente razonable" y "planteable". Pedraza, en todo caso, ha apuntado que sus opiniones y reflexiones respecto a los minipisos son personales.

"La idea la dio nuestro alcalde y está llena de lógica ante las circunstancias, donde se alquilan habitaciones por más de 300 euros", ha reterado el vicedecano, que ha copresentado el Barómetro Económico junto al decano del Colegio, Manuel Méndez, y el director de Estudios, Javier Font.

Una vistas aérea de una parte de Málaga capital. / Álex Zea

En particular, Pedraza se ha referido a personas y familias de fuera que, según ha explicado, viven en habitaciones alquiladas donde se comparte el baño y en situaciones "hacinadas". Esas personas, añade, "van a tener difícil" el acceo a una vivienda en el mercado actual por lo que, a su juicio, la propuesta de construir viviendas de menos metros cuadrados tiene sentido.