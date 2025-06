Si vas a viajar a estos países, Salud aconseja vacunarse frente al sarampión

Los casos confirmados de sarampión siguen aumentando en Málaga, que ya suma 48 contagios en lo que va de año. Según ha dado a conocer la Consejería de Salud, el último caso ha sido el de una niña de 22 meses residente en el Reino Unido que ha estado de vacaciones en Fuengirola a mediados de mayo.

Málaga se sitúa así como la provincia de Andalucía con mayor número de casos de sarampión. Desde que comenzó el 2025, se han detectado un contagiado en Álora, uno en Casabermeja, 10 en Fuengirola, 18 en Málaga capital, dos en Marbella, siete en Mijas, uno en Nerja, uno en Ojén, uno en Rincón de la Victoria, uno en Torremolinos, uno en Vélez-Málaga y cuatro en Torrox.

En total, hasta día de hoy, en toda Andalucía se han registrado 84 casos y se han declarado 12 brotes, de los que cuatro siguen activos y otros ocho ya han sido declarados cerrados. En el caso de Málaga, continúa un brote familiar de cinco casos, cuatro casos confirmados en una misma familia y un caso de contacto hospitalario de uno de los casos anteriores, con vínculo epidemiológico de un contacto anterior.

Brotes activos

Además, se mantiene el brote de Vélez-Málaga, importado de Marruecos, con dos casos confirmados (uno importado de Marruecos residente en Torrox y un amigo del caso residente en Nerja), declarado en el ámbito sanitario, concretamente en el Hospital La Axarquía, con dos casos probables, pendientes de confirmación, de profesionales sanitarios que atendieron el caso importado en urgencias del hospital.

Continúa también activo un brote con cuatro casos (dos de ámbito familiar y otro en el ámbito sanitario) en Torrox y un brote con dos casos confirmados (uno de ellos procedente de Marruecos y un amigo) en Vera, Almería.

Vacunarse antes de viajar

Ante estas cifras, la Consejería de Salud ha decidido iniciar una campaña en los centros de salud y en redes sociales invitando a vacunarse de la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) a aquellas personas que vayan a viajar a países con brotes de sarampión, ya que se trata de la mejor forma de prevenir la enfermedad. El objetivo es tanto evitar contraer la enfermedad como contagiarla al regresar a casa.

El calendario vacunal de Andalucía ofrece la triple vírica en dos dosis, a los 12 meses y a los 3 años, si bien la primera dosis se puede adelantar en lactantes de seis a 11 meses en caso de viaje a países de alta endemia de sarampión. En estos casos, la segunda dosis se puede administrar a partir de los 15 meses.

En caso de que un adulto no recuerde si está vacunado o si no ha pasado la enfermedad, desde Salud han aclarado que debe acudir al centro de salud para que su médico de cabecera pueda derivarle a la consulta de vacunas donde le inocularán la triple vírica si no hay contraindicación médica.

Países con casos confirmados

Los países de Europa en los que se han registrado casos de sarampión en lo que va de año son: Austria (95), Bélgica (95), Chequia (10), Francia (427), Alemania (148), Hungría (3), Italia (227), Países Bajos (375), Polonia (46), Portugal (19), Rumanía (6.401) y Suecia (6), según ha recopilado Salud. En España, se han contabilizado 303 casos hasta el 1 de junio (93 importados, 84 relacionados con caso importado y 126 de origen desconocido).

En Estados Unidos se han notificado 1.001 casos confirmados de sarampión, incluyendo tres muertes, en 31 jurisdicciones en 2025 hasta el 8 de mayo. De los casos notificados, el 93% estuvo relacionado con 14 brotes.

Persona infectada por sarampión. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Desde la Consejería han destacado también el caso de Marruecos, que, tras experimentar un importante brote de sarampión desde octubre de 2023, con más de 40.000 casos notificados (incluidas 150 muertes), presenta una “tendencia decreciente” durante las últimas 10 semanas tras una campaña nacional de vacunación de recuperación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) evalúa el riesgo como medio en Marruecos en la región. “De hecho, no existen restricciones de viaje ni comercio en Marruecos debido a este brote, pero sí se recomienda la vacunación”, han resaltado desde Salud, que ha explicado que el 24% de los casos registrados en Andalucía han sido importados.

Casos importados

Estos casos importados proceden de Marruecos (17), Bélgica (uno) y Dinamarca (uno). De los casos no importados, 21 casos son casos aislados en los que se desconoce la fuente de infección (seis casos del municipio de Málaga, seis de Vera, dos de Marbella, uno en Torremolinos, uno de Álora, uno de Casabermeja, uno de Calañas, uno de Huelva, uno de Palos de la Frontera y uno de Granada).

Salud ha recordado que, como confirman los datos registrados, el sarampión es una infección que se transmite fácilmente, puede cursar grave y puede afectar tanto a niños como a adultos no vacunados. Por ese motivo, insiste en la importancia de la vacunación.