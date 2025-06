El Hospital Clínico traslada pacientes a otros centros ante el “colapso” de las Urgencias y la falta de camas

No ha llegado el verano y las Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ya se encuentran en una situación de “colapso absoluto”, con decenas de pacientes esperando una cama para ser ingresados, algunos de ellos desde hace días, y con los profesionales agotados.

La Junta Personal del centro sanitario, compuesta por las organizaciones sindicales de CSIF, CCOO, FTPS, Satse, SMA y UGT, denunció ayer públicamente esta situación y advirtió de que había más de 30 personas esperando en camillas y sillones a que se les asignasen una cama para poder ser ingresados. La situación no ha mejorado hoy, ya que las organizaciones sindicales han vuelto a mandar otro comunicado en menos de 48 horas señalando que este jueves por la mañana había, nuevamente, 29 pacientes pendientes de ingreso.

Ante este escenario el centro sanitario decidió ayer suspender durante el miércoles y jueves la actividad extraordinaria de procesos traumatológicos demorables, por ejemplo, prótesis de rodilla, para dejar camas disponibles. Sin embargo, según los sindicatos, estas medidas no han funcionado, puesto que esta mañana ha vuelto a amanecer con 29 pacientes pendientes de subir a planta.

Misma situación que ayer

“Aunque se hayan subido pacientes que estaban pendientes ayer, el centro ha seguido funcionando al mismo ritmo y se han seguido ingresando los mismos pacientes. Entonces hoy se ha vuelto a repetir la misma situación de ayer”, ha explicado Angus Bernal, delegada del Clínico del Sindicato Médico de Málaga (SMM), que ha destacado que están atendiendo una media de 600 urgencias diarias.

Dada la situación, este mismo jueves al mediodía el centro hospitalario ha informado de que extendían hasta el viernes la decisión de suspender las intervenciones extraordinarias de procesos demorables, es decir, aquellas que se realizan por las tardes para agilizar las listas de espera, y poder así liberar camas. La cirugía programada ordinaria, además de la Oncológica y Urgente, se mantienen.

Plan de contingencia

Además de esta medida, se ha puesto en marcha un plan de contingencia para "hacer frente a la alta demanda de atención" en sus servicios de Urgencias, donde ayer precisaron que estaban recibiendo a más de un millar de pacientes al día en todo el complejo hospitalario.

Entre las medidas del plan destacan gestionar con más agilidad las altas y realizar traslados para ingresar a los pacientes en otros centros del complejo “para dejar más capacidad de ingresos en el Hospital Clínico”. Asimismo, han resaltado que están llevando a cabo reuniones de Coordinación con todas las áreas implicadas.

Aun así, los sindicatos denuncian que esta situación no es “un incidente aislado”, por lo que han vuelto exigir de “manera inmediata” el cese de los responsables directivos del hospital directamente implicados.

Una situación que se repite

“Esta situación ha sobrepasado todos los límites aceptables. Hay pacientes que, en estado crítico, permanecen en camillas sin los cuidados adecuados en el entorno digno que todas persona merece en un momento de extrema vulnerabilidad”, afirma la Junta de Personal, que ayer advertían que entre los pacientes que se encuentran esperando una cama hay personas con diagnósticos oncológicos y neumonías, insuficiencias cardiacas descompensadas, infecciones graves y otros cuadros clínicos que requieren hospitalización urgente y cuidados continuados. “El colapso de Urgencias no es un fenómeno nuevo, pero ha alcanzado un grado de deterioro que resulta absolutamente intolerable”, recogen en el escrito firmado por las seis organizaciones sindicales.

Bernal ha precisado que está situación ya se ha vivido en varias ocasiones puntuales durante el invierno y que se está "normalizando". "Pero lo normal es que por la mañana amanezcan pendientes de cama, a lo mejor, seis u ocho pacientes, que se han ido ingresando durante la noche, pero nunca más de 8 o 10. Entonces que amanezca el hospital con 30 pacientes ingresados pendientes de subir, y sin previsión de que haya esas camas disponibles, es una situación bastante grave”, ha señalado la delegada del SMM, que ha destacado que algunos de estos pacientes pueden estar esperando hasta 48 o 62 horas para ser ingresados.

Pacientes en camillas o sillones

“Con el agravio de que los pacientes que no pueden subir a planta se tienen que quedar en el área de Urgencias, o bien en observación en una cama que no están mal del todo, pero hay otros pacientes que se han quedado en sillones, en camillas o incluso en el área de policlínica que es como una sala de espera”, ha detallado la representante sindical, que ha puntualizado que no pueden estar ni siquiera acompañados por la familia.

Por otro lado, Bernal ha advertido que los profesionales están “agotados”, pues ha insistido en que es una “situación muy caótica”. Además, ha criticado que el centro no les ha informado ni de las medidas que ya se han tomado, ni las que planean para mejorar esta situación.