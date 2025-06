Un investigador de la UMA consigue una beca de la Fundación Getty de Los Ángeles

El investigador del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Málaga (UMA) Manuel Álvarez Martí-Aguilar ha sido seleccionado por la Fundación Getty de Los Ángeles (EEUU) como beneficiario de una de las exclusivas becas de la 'Getty Villa Scholarships' para el próximo curso.

Así lo han informado desde la UMA en una nota, en la que han destacado que cada año, esta fundación "de gran prestigio internacional" recibe entre 300 y 400 solicitudes de especialistas de todo el mundo para sus distintos programas de ayudas, eligiendo, finalmente, solo a una docena de candidatos para el programa 'Getty Scholars at the Villa'.

En concreto, esta beca se otorga a investigadores consolidados que desarrollan proyectos innovadores en el ámbito de las humanidades. El tema anual de The Getty Scholars Program at the Villa para el curso 2025/2026 es 'The Classical World in Context: Religious Experience in Antiquity'.

Así, en el marco de este programa, este profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA realizará el estudio 'Religious Experiences at the Edge of the World: Tides, Storms, Tsunamis, and the Shaping of Apotropaic Rituals among Communities of the Gulf of Cadiz in Antiquity', un análisis sobre cómo el océano Atlántico influyó en las prácticas religiosas de las comunidades costeras del golfo de Cádiz en la Antigüedad, desde una perspectiva de larga duración.

Este trabajo de I+D se centrará en la antigua ciudad de Gades y en su celebre santuario de Melqart-Heracles, un espacio religioso de intenso sincretismo entre tradiciones fenicias, griegas, romanas e ibéricas.

"La investigación plantea que la singularidad medioambiental del Golfo de Cádiz y la recurrencia de eventos marinos extremos generaron narrativas religiosas y respuestas rituales específicas, que giraron en torno a la protección de las divinidades frente a la amenaza del océano percibido como una entidad viva, y que se han prolongado durante siglos en diversos horizontes históricos y culturales", ha explicado Álvarez Martí-Aguilar.

La obtención de esta beca supone un importante reconocimiento a la trayectoria investigadora, dado su alto nivel de competitividad y su riguroso proceso de selección a nivel global. Para su concesión, se valoran aquellos trabajos que apliquen enfoques interdisciplinarios, comparativos, transregionales y diacrónicos al estudio de la antigüedad a través del arte, la cultura material, la literatura y otras fuentes.

El profesor Manuel Álvarez Martí-Aguilar disfrutará de una estancia de tres meses --de abril a junio de 2026-- en la Villa Getty en Los Ángeles, sede de la colección del Museo Getty de arte griego, etrusco y romano, de los laboratorios de conservación de antigüedades y de una excepcional biblioteca especializada.

"El museo y sus recursos constituyen un centro de investigación privilegiado y de referencia para el conocimiento del mundo mediterráneo antiguo", según ha concluido el investigador de la universidad malagueña.