Crisis en el grupo municipal del PSOE: Dani Pérez pide "tranquilidad, lealtad y gratitud a la militancia" contra "el ruido"

A medida que la jornada se iba aproximando al mediodía, quedó patente que este viernes era día de resaca en el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Málaga. Salta a la vista la crisis interna existente. Siguen abiertas en canal las heridas que ha generado el debate sobre la continuidad como portavoz de Dani Pérez, después de que los dirigentes de importantes agrupaciones de la capital estén pidiendo que ceda los 'galones' en el Consistorio a otro concejal del PSOE. Eso sí, Pérez no se escondió y, a la vez que insistió en el apoyo "tajante" a su trabajo de los órganos de dirección del partido, pidió "tranquilidad, lealtad y gratitud a la militancia" contra "el ruido que se pueda generar". Eso sí, no se pronunció como en otras ocasiones sobre sus aspiraciones para continuar como candidato en 2027, que fueron el detonante del malestar existente entre destacados dirigentes del socialismo malagueño.

Y, en este sentido, Pérez salió a defender su gestión y secundó el mensaje oficial de que "ahora mismo no hay que desviarse del gran objetivo, que es ganar las elecciones andaluzas". "Las personas que gozamos de la representatividad en este grupo municipal, tenemos que tener siempre la gratitud máxima a la militancia y lealtad a los órganos de dirección; y también debemos tener tranquilidad porque los debates se hacen en el seno del partido y, por mi parte, puedo decir que tengo el apoyo de la dirección regional y de la dirección provincial, pude hablar con la secretaria general en Andalucía y con el secretario general en Málaga y el apoyo es tajante, el grupo municipal está trabajando, estamos haciendo un trabajo que es visto positivamente y vamos a seguir trabajando en esa línea", manifestó Dani Pérez.

El debate no se apaga

Mientras tanto, el debate generado no se ha apagado en los mentideros del PSOE de Málaga y fuentes consultadas insistían en que Dani Pérez "ha perdido la confianza de la mayoría de la militancia de Málaga capital, que considera que tras haberse presentado ya dos veces, incluso perdiendo dos concejales en las últimas elecciones, su etapa como portavoz municipal y candidato a la alcaldía debe finiquitarse". Incluso, otras fuentes apuntaban a que la opinión de que Pérez ya está 'amortizado' y no debe ser más el candidato a la alcaldía es mayoritaria, al menos, en las ejecutivas de siete de las once agrupaciones socialistas de la ciudad: El Palo, Guadalmedina, Carretera de Cádiz, Centro, Campanillas, Palma-Palmilla y Ciudad Jardín.

"Que se pronuncien las agrupaciones"

Precisamente, desde "el respeto a cualquier opinión que pueda dar cualquier compañero", Dani Pérez aprovechó su intervención para enviar un recado a los dirigentes de destacadas agrupaciones de la capital que están pidiendo un cambio en el liderazgo del grupo municipal: "Si hay agrupaciones que se han pronunciado en esa línea, que sean las propias agrupaciones las que se pronuncien sobre lo que han recogido los medios de comunicación (...) Día a día, trabajamos por mejorar la vida de los malagueños y las malagueñas y ese trabajo se ve en el grupo municipal que está representado aquí. Hay algunos compañeros que no pueden porque tienen asuntos propios y no están aquí representados, pero eso en todo caso será cada uno de forma individual el que lo tenga que decir".

Y, precisamente, tales comentarios de Pérez -acompañado por seis de los otros nueve ediles socialistas- se prestaban a interpretaciones que entroncan con la tensión interna generada y el deterioro del ambiente en el propio grupo municipal.

"Se hablan en casa"

En la rueda de prensa sobre temas municipales ofrecida por Dani Pérez también intervenía la concejala Carmen Martín, quien se dio por aludida -a raíz del debate abierto- al tratarse de la secretaria general de una de las principales agrupaciones socialistas de la ciudad, la del Centro, entre cuyos militantes se habría instalado con especial fuerza la opinión de que el liderazgo del grupo en el Ayuntamiento también debe renovarse.

En este sentido, Martín se alineó en todo momento con las declaraciones realizadas por el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, e insistió en que "ahora no toca" 'abrir el melón' de la portavocía municipal capitalina: "Soy de la opinión de que las cosas de casa se hablan en casa, nosotros hacemos lo que nuestro secretario general, Josele, ha manifestado: ahora no toca, ahora estamos -como ha dicho también el portavoz- en ayudar para conseguir la Junta de Andalucía y que María Jesús Montero sea nuestra próxima presidenta".

Igualmente, Carmen Martín negó "categóricamente" que la Agrupación Centro que ella lidera esté detrás de "la filtración" de la existencia en varias agrupaciones de la capital de una pulsión que pide el relevo del portavoz municipal socialista.

Guiño de Pérez a Aguilar

Durante su comparecencia, Dani Pérez insistió en todo momento en que ha sentido el apoyo de la dirección provincial y regional del partido al grupo municipal, a raíz del debate abierto sobre su continuidad, y hasta le dedicó un 'guiño' a su sucesor como secretario general y adversario en la reciente pugna orgánica, Josele Aguilar, al que le garantizó su "apoyo" y "colaboración".

"He sido secretario general hasta hace unos meses y sé la dificultad y la responsabilidad que supone serlo. Por tanto, más que nadie puedo decir que trabajo con lealtad hacia la dirección provincial, que tengo ese apoyo, que él tiene el mío y que trabajamos de forma conjunta. Y puedo dar un dato: el pasado martes tuvimos una reunión de trabajo de una hora y media poniendo temas en común", aseguró Dani Pérez.