Hablamos de los consejos más importantes antes de decidir tu microinjerto capilar con la doctora Isabel Hernández Suárez, cirujana capilar. Natural de Gran Canaria realiza sus intervenciones capilares en su tierra natal pero viaja todos los meses a Málaga para realizarlas con el equipo de Medecap.

En la última década se ha observado un aumento exponencial en los tratamientos estéticos, concretamente en el microinjerto capilar de hasta un 10-15%. Se estima que alrededor de 40.000 trasplantes capilares se realizan cada año en España, de los cuales aproximadamente el 70% son a hombres. ¿ A qué se debe este crecimiento?

La demanda creciente se debe fundamentalmente a que existen más clínicas que realizan estas intervenciones y sus avances tecnológicos en los últimos años. Importante también la visibilidad en redes sociales y publicidad donde se pueden exponer los casos y sus resultados, logrando más trasparencia y garantías para el cliente interesado en este tratamiento. En definitiva, se ha normalizado entre la sociedad, que los hombres también se cuidan y quieren verse mejor sin esconder sus mejoras estéticas.

La experiencia del profesional

Cuándo un paciente quiere someterse a un microinjerto capilar, ¿qué debe tener en cuenta antes de tomar esta decisión?

Lo primero debe conocer la experiencia del profesional médico que va a realizarse la cirugía y su método de intervención con el equipo sanitario de la unidad capilar. Es importante realizar una consulta médica para realizar un historial clínico del paciente, si presenta alguna patología que contraindique alguno de los tratamientos disponible. Esto sólo puede hacerlo el médico que va a realizar el trasplante. No puede ser un profesional no médico, ni comercial el que decida si es candidato a una cirugía. Por otro lado, en esa consulta médica, dedicamos mucho tiempo en explicar y planificar de manera personalizada cuál será el resultado esperado (diseño facial, cantidad de unidades foliculares) y así asegurar un buen resultado y evitar imprevistos ese día. Esto es una garantía que sólo puede ofrecerte el doctor que va a realizarlo y que sabemos que cumplirá el día de tu intervención, por lo que el paciente puede decidir de manera conjunta con el profesional sus expectativas.

La Clínica Medecap se encuentra en el malagueño barrio de Teatinos / Francis Silva

Antiguamente se realizaban intervenciones mucho más agresivas, con cicatrices visibles, postoperatorios más largos y con mayor complicación. A día de hoy con la evolución a la microcirugía capilar, ¿qué aspectos destacarías de vuestras intervenciones?

Sin duda destacaría nuestra experiencia y predisposición en superar retos y mejoras en nuestras técnicas utilizadas. Concretamente hemos logrado realizar cirugías mucho más estéticas y respetuosas con la zona donante para garantizar que el paciente conserve un capital donante suficiente para poder llevar el pelo corto sin cicatrices visibles y tener la oportunidad de poder volver a someterse un trasplante en un futuro si así lo necesitase. Estamos acostumbrados a cuando nos enseñan la teoría y empezamos en este sector, que la zona donante se mide y debe cumplir una serie de limites, y esto ya no es así. Con el tiempo hemos comprendido que el área donante es mucho más extensa de lo que creemos y que si sabemos aprovechar bien la calidad del pelo del paciente, logramos cirugías de mayor calidad en todos los aspectos.

La técnica FUE

¿Qué herramientas son las que utiliza en sus intervenciones?

En la consulta médica con el paciente, se explica detalladamente lo que utilizamos. Actualmente la técnica que es utilizada de manera universal es la técnica FUE (que significa extracción de las unidades foliculares), esto consiste en extraer con ayuda de un objeto punzante (llamado punch) que realiza cortes de menos de 1 mm en cuero cabelludo para así extraer cada unidad folicular, en el área donde la alopecia no suele afectar, como es la zona occipital y los laterales de la cabeza. En esta zona, bajo anestesia local, se selecciona la extracción de las unidades foliculares homogeneizando todo el área donante y que la cicatriz sea imperceptible.

Esto es muy importante, ya que se habla muchas veces de injertos ilimitados, extracción ilitimata y esto no es así. Sí que es limitado, por eso es tan importante la planificación en consulta y la experiencia del profesional. De hecho somos capaces de realizar una extracción mayor de lo habitual en alopecias más avanzadas, gracias a que nuestro capital donante no se limita a las áreas más comunes de la cabeza, sino que nos vamos a áreas más extensas y hacemos un cambio de distribución global del pelo, esperando un resultado mucho más discreto y aprovechando los injertos de mejor calidad.

Momento de una intervención de injerto capilar / Francis Silva

Para la implantación, una vez hemos seleccionado las unidades foliculares, las distribuimos de manera estratégica para dar aspecto natural. Para ello usamos un dispositivo llamado implanter, que es como un bolígrafo que presenta en su extremo una aguja hueca donde introducimos cada injerto o unidad folicular para posteriormente introducirla en el área de alopecia del cuero cabelludo.

Esta técnica nos permite no realizar incisiones previas antes de colocar los injertos como ocurre con la técnica de zafiro o pinzas. Por lo que las ventajas y su versatilidad nos permite dar mayor supervivencia, mayor densidad, una correcta angulación y dirección del pelo y un postoperatorio más breve al ser una cicatriz muy pequeña que no supera el milímetro.

Aspecto exterior de la Clínica Medecap / La Opinión

Un buen diagnóstico capilar

Hay muchos hombres que consideran realizar un trasplante capilar sin someterse a un estudio y tratamiento capilar previo a la cirugía, o incluso posterior a la cirugía, consideran que la medicación oral no es importante, ¿Qué mensaje podemos lanzar para evitar esta falta de información?

Un buen diagnostico capilar en consulta es clave, ya que la alopecia androgenética es una condición genética que no podemos erradicar, pero sí frenar con ayuda de la medicación oral. Por lo que el tratamiento médico oral es muy importante para evitar que la alopecia siga avanzando y que el pelo nativo no injertado, recupere su grosor. Por lo que es importante una combinación de tratamiento médico para evitar que la alopecia siga avanzando, y un trasplante capilar para cubrir zonas donde ya no crece el pelo. Existen excepciones pero la mayoría es así.

La Dra. Isabel Hernández Suárez / Francis Silva

¿Qué opina de los pacientes que aún se somenten a microinjertos capilares fuera de España?

Es una pregunta que puede tener muchas respuestas, la mayoría son desventajas desde el punto de vista médico: pierdes la seguridad y las garantías de una recuperación adecuada. Por eso contamos con los protocolos y manejos de urgencias ante complicaciones que puedan surgir en el momento de la intervención y en la evolución posterior, que son más frecuentes de lo que creemos. Considero que es una decisión que sólo puede tenerla el paciente que acepta someterse a una intervención (porque no es un tratamiento, es una intervención quirúrgica con anestesia y monitorización). Como decía antes, conocer las instalaciones, el profesional médico que va a realizar el procedimiento, las técnicas que va a utilizar y por supuesto, que pueda valorarte en toda la evolución de tu trasplante capilar ofreciéndote todas las garantías disponibles y de manera presencial, por supuesto.

Operación de injerto capilar / Francis Silva

En definitiva, considero que realizarte una intervención estética de cualquier tipo, es aconsejable realizarla lo más cercano posible al lugar donde resides, por las posibles complicaciones y por la seguridad de que todo va a evolucionar correctamente y sin imprevistos.

¿Cuál es el objetivo claro en los resultados?

Revolución del área donante con manejo mucho más extenso y respetuoso en cuanto a homogeneidad de resultados y sin presencia de cicatriz visible. Una mayor calidad en los resultados y garantías en tu trasplante capilar y estar acompañado en el proceso hasta el resultado definitivo por el profesional médico que te ha operado.

Para más información

Dirección: Av. Jorge Luis Borges, 20, Teatinos-Universidad, 29010 Málaga

Teléfono: 951 53 37 67

RRSS: Facebook Instagram X

Ubicación