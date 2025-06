¿Por qué se saturan las Urgencias del Hospital Clínico de Málaga?

El Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, también conocido como el Clínico, se ha quedado pequeño y le faltan recursos. Es la conclusión de los profesionales y sindicatos que llevan años advirtiendo de que es necesario aumentar tanto el personal como el número de camas para poder atender adecuadamente la elevada demanda asistencial que recibe el centro y que, además, no deja de crecer.

A cada zona geográfica le corresponde un hospital específico al que deben acudir para recibir atención médica. En el caso del complejo hospitalario del Clínico, es el centro de referencia de toda la zona oeste de Málaga capital, Costa del Sol y los 13 municipios del Valle del Guadalhorce. Es decir, la zona que más habitantes ha ganado en los últimos años y la que se prevé que siga creciendo.

Esto se traduce, actualmente, en un millón de habitantes. Sin embargo, como denuncian los sindicatos, el centro sigue teniendo los mismos recursos que hace una década. Y, mientras todos los focos están puestos en el tercer hospital de Málaga, el Hospital Clínico sigue sin tener un proyecto de ampliación. “Abarca a una población tan extensa que no puede dar cobertura a todas las necesidades que se tienen”, señala José Vicente Jiménez, delegado de Satse en el Clínico, que defiende que el centro se “ha quedado pequeño para la zona tan grande que abarca”.

Esperas de 48 horas

Esta falta de profesionales y de camas provoca que se generen tapones en las Urgencias y se den situaciones como la denunciada esta semana por los sindicatos, que el miércoles advirtieron que había una treintena de pacientes ingresados en Urgencias a la espera de que les asignasen una cama hospitalaria, muchos de los cuales llevaban más de 48 horas durmiendo en camillas o incluso sillones.

Una situación que se repitió al día siguiente y por la que el centro hospitalario tuvo que poner en marcha un plan de contingencia que implicaba gestionar con más agilidad las altas, realizar traslados para ingresar a los pacientes en otros centros del complejo y poder dejar camas disponibles en el Clínico, y llevar a cabo reuniones entre todas las áreas implicadas para mejorar la coordinación. Además, se suspendieron las intervenciones quirúrgicas extraordinarias de procesos demorables, es decir, aquellas que se realizan por las tardes para agilizar las listas de espera, para poder liberar así más camas.

Falta de personal

“La falta de profesionales hace que los tiempos de espera sean superiores y que los pacientes que llegan a Urgencias se vayan acumulando, sobre todo, si las camas del centro están ocupadas y no se puede subir a esos pacientes para ser ingresados”, explica el delegado de Satse, que junto a CSIF, CCOO, FTPS, SMA y UGT, firmó el documento en el que denunciaban la realidad vivida estos días y en el que exigían el cese inmediato de los responsables directivos del hospital directamente implicados.

Urgencias del Hospital Clínico / L.O.

Juan Carlos Navas, secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga, también tiene claro que el principal problema del Clínico es la falta de profesionales, pues defiende que no son suficientes para hacer frente a la presión asistencial a la que se enfrentan, sobre todo, en el servicio de Urgencias. “Ese colapso de las Urgencias en cuanto al tiempo de demora en la asistencia es por la falta de profesionales. Debería haber un refuerzo en la época estival y de mayor frecuentación, y no lo hay”, añade Navas.

Previsión del verano

“El Clínico está colapsado totalmente, no tiene camas suficientes”, apunta Juan Pedro Ruiz, responsable del sector de Sanidad de CSIF en Málaga, que insiste en que el centro atiende a “mucha población” de la costa y del interior de la provincia y “que no da para más”.

Además, señala que este pico de demanda vivido esta semana se ha producido antes de que comiencen los meses de verano, en los que se contempla una mayor frecuentación debido a la llegada de turistas y el cierre de centros de salud por las tardes. Por lo que alerta que: “Este verano va a ser muy, muy, duro”.

Más de un millar de urgencias

No obstante, las organizaciones sindicales ya explicaron que esta saturación de las Urgencias no es un “incidente aislado”, sino que cada vez es más habitual. Angus Bernal, delegada del Sindicato Médico de Málaga (SMM), explicaba ayer a este periódico que, por ejemplo, ya se han vivido escenas similares en varias ocasiones durante este invierno.

De hecho, el propio hospital ha reconocido que ya no se trata de un hecho puntual, sino que cada vez es más frecuente. Por ello, cuentan con un plan de contingencia que ponen en marcha cada vez que se enfrentan a una elevada presión asistencial, como la vivida estos días, y que intentan gestionar los recursos que tienen “lo mejor posible”.

Esta semana el complejo hospitalario -que engloba el propio Hospital Clínico, el C.A.R.E. José Estrada, el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, el Hospital Marítimo de Torremolinos y el Hospital Valle del Guadalhorce- ha estado atendiendo a más de un millar de pacientes al día, entre los tres puntos de atención de Urgencias de los que dispone.

Plan de choque

Respecto a las medidas tomadas, el delegado de Satse opina que, aunque esta mañana había menos pacientes a la espera de una cama, “la mejor medida no es suspender parte de las intervenciones quirúrgicas no urgentes porque es un perjuicio para los pacientes, algunos de los cuales han estado esperando incluso años para intervenirse”.

En cuanto a la decisión de trasladar a pacientes a otros centros, como el Hospital Valle del Guadalhorce, para dejar camas libres para los casos más complejos, desde CCOO la valoran positivamente, pero critican que ha llegado tarde. “Esa previsión la deberían de haber tenido antes y no haber dejado al paciente en el pasillo esperando una cama”, apunta Navas. Por su parte, CSIF critica que dicho hospital es de “atrezzo”, ya que no cuenta con personal suficiente. “Sí, tienes camas vacías, pero ¿cómo vas a atender esas camas si no tienes personal?”, se pregunta Ruiz.