El Ayuntamiento ordena el cierre de una churrería de Carretera de Cádiz que no cuenta con campana extractora de humo

El Ayuntamiento de Málaga ha ordenado el cierre de un local dedicado principalmente a la elaboración y venta de churros en el distrito de Carretera de Cádiz al presentar "numerosas deficiencias", como no contar con campana extractora de humo o baños adaptados.

El Consistorio ha añadido que el establecimiento cuenta con un sótano en la planta baja, "si bien los técnicos no han podido precisar el uso de este espacio puesto que los propietarios no les permitieron la entrada". Según continúa, el local no cumplía con la normativa relativa a los establecimientos que se dedican a esta actividad y, en especial, presentaba "múltiples deficiencias" en lo referente a la extinción de incendios.

En una primera inspección, se cursó un requerimiento de subsanación, pero en la comprobación posterior, los propietarios del local no habían subsanado las deficiencias y se procedió a adoptar como medida cautelar el cierre del local, ya que, por las características del negocio (una freidora en continuo funcionamiento sin tener instalada una campana extractora de humo) "representaba un peligro extremo", relata el Ayuntamiento.

Los dueños del local presentaron la documentación técnica y, de nuevo, el servicio de inspección acudió al establecimiento y corroboró que seguían sin subsanar las irregularidades. Ante esta situación, y porque los técnicos seguían sin poder acceder al sótano, se cursó un nuevo requerimiento.

Además, los propietarios del establecimiento han compartido en redes sociales unas imágenes en la que muestra el local y que, tras ser visualizadas por los técnicos, han permitido detectar nuevas deficiencias. El local permanecerá cerrado hasta que se subsanen las irregularidades que presenta.