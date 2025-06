Fuga de enfermeras: Málaga pierde un profesional cada dos días

La fuga de profesionales de enfermería no frena. Cada dos días una enfermera abandona la provincia de Málaga en busca de unas mejores condiciones laborales. Así se desprende de los datos facilitados por el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, que reflejan que durante los primeros cinco meses de 2025 un total de 88 colegiados solicitaron el traslado para trabajar fuera, en concreto, 75 enfermeras y 13 enfermeros.

«Continuamos año tras año en la misma tesitura», lamenta el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, que afirma que desde la entidad existe una gran preocupación por esta problemática, sobre todo, teniendo en cuenta que el final de curso sería una gran oportunidad de captar a nuevos profesionales que terminan la carrera. Sin embargo, según Carrasco, las perspectivas de contrato no son «nada halagüeñas», ni siquiera para los que finalizan la especialidad.

«Ahora se están renovando contratos y lo que se está ofreciendo son contratos de un mes», denuncia el presidente del Colegio de Enfermería, que explica que, precisamente, los contratos precarios, tanto a nivel salarial como de temporalidad, son unos de los principales motivos por los que los profesionales abandonan la provincia para buscar mejores condiciones. A esto se suman las dificultades para la conciliación y la falta de reconocimiento profesional. «Difícilmente puedes conciliar cuando todo el día te están cambiando de turno, cuando siempre faltan profesionales o cuando no sabes qué día vas a trabajar porque no te dan los turnos con suficiente antelación».

Según Carrasco, «es una pelea entre comunidades», sobre todo durante los meses estivales en los que se necesitan sustitutos para cubrir las vacaciones de los profesionales. «Incluso dentro de una misma comunidad puede haber peleas entre provincias o, incluso, entre un centro y otro», puntualiza el presidente del Colegio de Enfermería. En el caso de Andalucía, señala, «salvo ofrecer sol, ofrece muy poco», ya que los contratos que oferta son de un mes.

Actualmente, Baleares es el principal destino al que migran las enfermeras malagueñas, además de Madrid y Barcelona. «Baleares es la que ahora mismo está teniendo más agilidad en la cuestión de las contrataciones», indica Carrasco, que precisa que están ofreciendo contratos de seis meses. «Todos ofrecen una amplitud de tiempo más grande que aquí».

De hecho, Andalucía está a la cabeza en cuanto al éxodo de enfermeras, según el informe del Ministerio de Sanidad ‘Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024’, que revela que entre 2021 y 2023 la región presentó un saldo de movilidad geográfico negativo (-1.937 enfermeras), frente a otras comunidades como Cataluña, que se presenta como la principal comunidad receptora, con un saldo positivo de 3.880 contratos.

En el caso de Málaga, aunque este año se han ido menos profesionales que en el mismo periodo de 2024, cuando pidieron el traslado 119 colegiados, el presidente asegura que sigue siendo una cifra «preocupante» y, lo más grave, que es «una tendencia constante». En total, el año pasado 262 enfermeras abandonaron la provincia.

«La seguridad del paciente y la calidad de los cuidados se ven cada vez más mermadas en su aplicación y eso es una de las consecuencias debido a que hay cada vez menos profesionales y, por supuesto, que las condiciones en las que se mantienen son cada vez más precarias», relata Carrasco.

Según los datos del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), Andalucía se encuentra a la cola de España en cuanto a la ratio de enfermera-pacientes y, dentro de la comunidad, Málaga ocupa una de las peores posiciones, ya que solo dispone de 5,27 profesionales por cada 1.000 habitantes.

«Si yo tengo tres profesionales en una planta para 30 enfermos, cuando tenga uno, como comprenderemos, los cuidados que se prestan son de menor calidad», subraya Carrasco. «Es lamentable la situación que vivimos y, sobre todo, las consecuencias que esto tiene para la población», añade.

No obstante, como señala el presidente del Colegio, estos déficit de plantillas no se debe a que no haya suficientes enfermeras en la provincia, sino a la incapacidad de retenerlos. «La excusa no es que no hay profesionales puesto que permitimos que se nos vayan», sostiene Carrasco, que resalta que los profesionales de enfermería salen con «muy buena formación» tanto de la carrera como de la especialidad. «La inversión que hacemos termina en sacos rotos».

Jubilación

La preocupación por esta fuga de enfermeras aumenta cuando se analizan las cifras de jubilación a las que se enfrenta la provincia a medio y largo plazo. Según los datos del CAE, en la próxima década se jubilarán 1.528 enfermeras en Málaga y más de 10.600 en toda Andalucía. «Nuestro potencial humano y profesional cada vez es menor. Unos porque se van y otros porque se jubilan y la tasa de reposición no es la de los que salen», advierte Carrasco, que critica que no hay «una previsión a largo plazo».

Por todo ello, desde el Colegio de Enfermería de Málaga exigen medidas inmediatas para frenar esta constante fuga de talento que se repite año tras año y que pasan por el reconocimiento de la profesión, incrementar el número de profesionales, mejorar las condiciones de contratación y de conciliación familiar, así como la incorporación de enfermeros especialistas y que se cuente con los profesionales de enfermería a nivel gestor.

A finales de mayo la entidad colegial remitió una carta oficial a la consejera de Salud, Rocío Hernández, expresando su «profunda preocupación» por la «precariedad estructural» que afecta al colectivo y exigiendo condiciones dignas para que el talento no siga marchándose.

