El PP de Málaga afea al Gobierno que se niegue a cofinanciar el Auditorio

La portavoz provincial del Partido Popular de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha rechazado este domingo "otro agravio del Gobierno corrupto" de Sánchez a los malagueños y ha exigido al Ejecutivo y, en concreto, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que "abandone su revanchismo político" al "volver a negarse" a participar en la cofinanciación del futuro Auditorio de la Música de Málaga.

"Es una nueva ofensa, un nuevo insulto en toda regla a los malagueños", ha enfatizado la dirigente popular en una nota, quien ha exigido al Gobierno central que se sume a este proyecto, al igual que se han comprometido, además del Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación provincial y la Junta de Andalucía, "que sí apuestan por nuestra provincia".

Asimismo, ha afirmado que "no entendemos que el Gobierno no esté en ese futuro proyecto y, desde luego, no lo compartimos", además de subrayar el ofrecimiento por parte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de adelantar parte de la financiación pública correspondiente al Estado, 45 millones, y que "liberaría" al Gobierno hasta 2026 para hacer frente a dicha cuantía fraccionada en tres pagos, de 2027 a 2029.

Por otro lado, Pérez de Siles ha lamentado que Málaga "no está en los planes del Gobierno, de manera que la silla vacía del Ejecutivo con los proyectos de esta provincia es cada vez más escandalosa", en alusión también a su negativa a cofinanciar el tejado de la Catedral. De este modo, ha incidido en que "decirle no al Partido Popular es decirle no a todos los malagueños", añadiendo que el Auditorio de la Música es, además, "una deuda histórica del Gobierno central con Málaga".

Asimismo, la dirigente del PP malagueño ha recriminado la "falta de lealtad institucional" del Gobierno de Sánchez, "que ni siquiera ha contestado a la misiva enviada por el alcalde, Francisco de la Torre, hasta a tres ministerios diferentes: Cultura, Hacienda y Presidencia".

"Hemos tenido que enterarnos a través de los medios de comunicación de que insisten en no colaborar", ha mencionado, y ha lamentado la política "partidista" impulsada por Sánchez y sus socios y que se fundamenta en el color político del Consistorio o de la provincia, sin tener en cuenta las necesidades reales de Málaga.

Además, Pérez de Siles ha recordado la última visita del ministro de Cultura, que se limitó a un "paseo por la alfombra roja" del Festival de Cine de Málaga y a acudir a un edificio municipal okupado desde hace 18 años y al que tildó de centro cultural de referencia.

"Somos un ejemplo a nivel nacional e internacional en materia de cultura, pero es evidente que no lo somos para este Gobierno sanchista sectario, que prefiere volcar todos sus esfuerzos económicos e inversores en otras comunidades y ciudades de mayor interés político, con el único fin de conservar el sillón de la Moncloa", ha concluido.