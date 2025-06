El PSOE acusa al Ayuntamiento de convertir Huelin y La Princesa en una "ratonera" de tráfico

El responsable de Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Jorge Quero, ha criticado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, por convertir a las barriadas de Huelin y La Princesa en una "ratonera" debido a la reordenación del tráfico a causa de obras de renaturalización.

El edil, que ha hecho hincapié en la necesidad de consensuar con los vecinos las decisiones que se toman desde el Consistorio, ha exigido al regidor "que ponga en marcha un plan de movilidad de reordenación del tráfico de todo el entorno de Huelin y La Princesa, contando con la opinión vecinal".

Además, "si le estamos pidiendo a los vecinos que dejen el coche en su barrio para utilizar transporte público u otra alternativa de transporte sostenible, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es impulsar un nuevo plan de aparcamientos residenciales para atender la demanda de un distrito tan perjudicado por el aparcamiento como es el de Carretera de Cádiz", ha manifestado.

En palabras de la viceportavoz socialista, Begoña Medina, lo que está ocurriendo con las obras de renaturalización de Huelin es "un maltrato a los vecinos, porque se está incumpliendo lo acordado con ellos previamente".

"No paramos de recibir llamadas de los vecinos y también de los comerciantes del Mercado denunciando que el Ayuntamiento de Málaga ha incumplido su palabra una vez más. Han empezado las obras de golpe, sin planificar los trabajos y generando graves problemas de aparcamiento y de accesibilidad", ha criticado Begoña Medina.

Además, ha acusado al Partido Popular de "utilizar el rodillo de la mayoría absoluta para actuar en beneficio propio dando la espalda a los intereses de los residentes. Primero fue con la zona azul y ahora con estas obras, ya está bien de castigar a los vecinos de esta forma".

Nacho Romera, vecino de Huelin, no entiende "cómo se levanta un barrio entero y no se van haciendo las cosas por partes". En declaraciones recogidas por el PSOE, ha apuntado que "tenemos calles abiertas como Góngora u Orfila donde no hay operarios trabajando. Por no hablar de los problemas de aparcamiento. Solo en el entorno de la calle Pintor de la Fuente Grima van a desaparecer más de cien aparcamientos. Nos dijeron que se iban a poner en otro lugar, pero a día de hoy seguimos sin ninguna información. Esto es una ratonera".