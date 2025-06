«Trabajaremos duro para que esta sea la última legislatura del PP en Málaga»

Tras lograr un amplio respaldo entre la militancia, Toni Morillas continuará como coordinadora provincial de IU cuatro años más. Durante la conversación, se detuvo con pasión en el proceso de feminización de la organización que inició cuando, en 2023, se convirtió en la primera mujer en dirigirla. Además, aspira a recuperar para IU alcaldías como la de Archidona; trabaja en el Ayuntamiento de Málaga para debilitar lo máximo al alcalde Paco de la Torre; o pide unidad en la izquierda andaluza

¿Con qué grandes objetivos afrontará Izquierda Unida esta nueva etapa de cuatro años, para la que la militancia le ha confiado a usted el liderazgo provincial?

El principal objetivo es fortalecer Izquierda Unida para que tenga más capacidad de influencia social. Y para que estemos en las mejores condiciones para la articulación de un espacio de confluencia amplio, que nos ponga en la mejor de las disposiciones para doblar el pulso a los poderosos. Ese es el objetivo político que tenemos. Queremos romper la hegemonía del Partido Popular en la provincia de Málaga. La propuesta política que hemos presentado ha tenido un apoyo mayoritario y rotundo de la militancia, que ha decidido asumir el desafío que tenemos por delante en un momento muy complicado para las clases populares. Y, en particular, para el espacio político y electoral de la izquierda transformadora.

La de Málaga ha sido hasta ahora la única provincia andaluza en la que no hubo una lista única en el proceso de renovación de IU, ¿cómo debe ser la convivencia en la dirección provincial con ese 27% de representantes que aporta la corriente alternativa?

Que haya una candidatura alternativa en un proceso de Izquierda Unida forma parte de la normalidad democrática. Lo contrario casi que sería una anomalía. A partir de ya, en la provincia de Málaga no hay candidaturas. Lo que hay es un órgano de dirección provincial del que forman parte 61 compañeros y compañeras, que independientemente de la candidatura de la que hayan formado parte tienen que asumir las tareas políticas que la militancia le ha encomendado. Yo voy a invitar a todos y cada uno de los miembros de la Coordinadora Provincial a que actúen y asuman esas tareas desde la máxima corresponsabilidad con la dirección. Ya lo que hay son compañeros y compañeras que tenemos una hoja de ruta clara, conocida, que es la que ha avalado la militancia con su debate político y su voto. Y tenemos la tarea política de desarrollarla.

Si mira a todo lo acontecido desde que es la líder provincial, ¿le dolió especialmente que las alcaldías de Casabermeja y Carratraca fueran a parar al PP con maniobras en las que colaboró el PSOE?

Sin duda. No es coherente. No tiene ningún sentido. Sobre todo, cuando con el Partido Socialista hay un objetivo compartido, que es quebrar esa hegemonía del Partido Popular. Por eso, nadie de la base social de izquierda de nuestra provincia entendió que el PSOE facilitara y maniobrase para arrebatar estas dos alcaldías a Izquierda Unida y ponérselas en bandeja al Partido Popular.

En Archidona, IU y el PSOE suman 8 de los 13 concejales del Pleno, ¿tiene sentido que, en el ecuador de la legislatura, siga habiendo un alcalde del PP porque la izquierda no se pone de acuerdo?

Hay que trabajar para que pueda haber acuerdo en el municipio de Archidona en esa línea. Creo que cualquier vecino de Archidona desearía que hubiera un gobierno liderado por una alcaldesa de Izquierda Unida. En eso venimos trabajando, y así lo vamos a seguir haciendo para que pueda producirse

.¿Qué le parece, por otro lado, que cuatro ediles expulsados de IU en Manilva sigan usando la marca de la formación mientras gobiernan con el PP, primero, y Compromiso Manilva, después?

Es una anomalía absoluta. Sobre todo, cuando estos concejales fueron dados de baja automáticamente de Izquierda Unida en el momento en el que incumplieron nuestra política de alianzas. Por lo tanto, es una anomalía que sigan utilizando las siglas de una manera que es absolutamente reprochable.

Toni Morillas, durante la entrevista. | ÁLEX ZEA

¿Cómo es la relación de IU con el PSOE de Málaga desde que tiene nuevo líder, Josele Aguilar?

Tenemos una relación cordial, de respeto mutuo y entendimiento. Creo que es la relación que debe producirse entre estas dos organizaciones políticas, desde la convicción de que somos independientes, soberanas, y representamos proyectos políticos diferentes para la provincia de Málaga. Y, como decía antes, aún teniendo proyectos políticos diferentes, tenemos un objetivo compartido que es romper la hegemonía de las políticas del Partido Popular, que tanto sufrimiento y tanta desigualdad genera en nuestra provincia.

¿Va a algún lado aquella foto ‘por la unidad de la izquierda’ de la que el socialista Josele Aguilar y usted formaron parte no hace mucho en Antequera?

Aquel día participamos en la presentación de una plataforma por la mayoría social andaluza en la comarca de Antequera, de la que las dos organizaciones formamos parte junto a otras como Podemos o Iniciativa del Pueblo Andaluz y el sindicato Comisiones Obreras. El propósito es impulsar una agenda de movilización para fortalecer todo ese malestar que ya se está expresando en nuestra provincia, en relación al deterioro de los servicios públicos a la que el Partido Popular la está sometiendo. Especialmente, en el ámbito de la sanidad, pero también en la educación, la ayuda a domicilio o los servicios que atienden a las mujeres víctimas de violencia machista. Y también en materia de vivienda. Hay una agenda de movilización social, y en estos momentos es lo que tenemos que prender. Para que ese malestar se pueda traducir en una fuerza social de cambio en la provincia.

¿Pasa, en cambio, por un momento complicado su relación con el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Dani Pérez, que hasta ha pedido que la izquierda de Con Málaga tenga derecho a menos mociones en los plenos?

Con el portavoz del Grupo Socialista, en los mismos términos que nos relacionamos con el actual secretario general del PSOE, ha existido y existe una relación cordial y de respeto. Esa jugada, que yo califiqué de politiqueo, de intentar mermar o restar iniciativas políticas al otro grupo de la oposición de izquierda en el Ayuntamiento de Málaga, no la entendió nadie. No es coherente y no tiene sentido desde ningún tipo de punto de vista ni de estrategia. Creemos que lo necesario es hacer una oposición de izquierda sólida, fuerte, con capacidad de permeabilidad social en la ciudad y que consiga acabar con 30 años de gobierno del Partido Popular.

¿Quién lidera la oposición al alcalde Paco de la Torre?

Desde el grupo municipal de Con Málaga, estamos demostrando que con solo dos concejales tenemos un papel destacado en la oposición a Paco de la Torre.

Estamos contribuyendo humildemente a que los temas que la ciudadanía está situando en el centro ocupen el debate político.

Fundamentalmente, la situación de emergencia habitacional que vive la ciudad y la confrontación con una política absolutamente especulativa por parte del PP. A lo único que ha contribuido en todos estos años es a que engorden las cuentas corrientes de especuladores, rentistas, fondos de inversión y demás gente de mal vivir a costa de los derechos de la mayoría.

¿Qué le dice su instinto que pasará con el alcalde en un futuro inmediato: ¿se presentará en 2027, abrirá por fin la puerta del delfinario o vivirá en un minipiso?

Bueno, yo le he invitado a que se vaya a vivir a un ‘minipiso’. Sobre todo, para que reconsidere esa propuesta clasista, que en ningún caso va a permitir que se atienda y se resuelva la situación de emergencia habitacional. Y yo no sé lo que hará Paco de la Torre en el futuro. Sí sé lo que vamos a hacer nosotras: vamos a trabajar fuerte y duro para que esta sea la última legislatura de Paco de la Torre y del Partido Popular. Lo importante no es tanto quién encabeza o lidera los proyectos, sino cuáles son las políticas que despliegan y a qué intereses atienden. Aunque pintaba que sería un mandato sereno y tranquilo para el Partido Popular con esa mayoría absolutísima que tiene, se le ha agriado. Y se le ha agriado por esa movilización multitudinaria que está sembrando un camino de esperanza. Y nos hace pensar que es factible que en el año 2027 se puede abrir paso una alternativa que ponga fin a 30 años de gobierno del Partido Popular, que han generado mucho sufrimiento en la ciudad de Málaga.

El PP lleva ya 30 años en la alcaldía de Málaga, ¿qué le viene a la cabeza cuando recuerda que el PSOE pudo evitarlo apoyando al añorado Antonio Romero?

Antonio Romero fue el ‘alcalde moral’ y debía haber sido el alcalde real de Málaga por mérito propio. El Partido Socialista no quiso permitir que esta ciudad, la quinta ciudad de España, fuera gobernada por un liderazgo tan incuestionable y tan popular como el de Antonio Romero. Y todavía lo estamos pagando, 30 años después sigue gobernando el Partido Popular. Hay que mirar al pasado sin nostalgia, pero sí con memoria y actitud de aprendizaje.

En el otoño de 2023, compañeros de corporación del PP la llamaron ‘antisemita’ y la acusaron de exaltar el terrorismo por defender al pueblo palestino, ¿le ha dado el tiempo la razón ahora que la ciudad ha condenado a nivel institucional lo que sucede en Gaza?

Sin duda, pero tarde.

Es decir, el Ayuntamiento de Málaga ha tardado un año y medio en condenar el terrible genocidio, la limpieza étnica que el estado terrorista y criminal de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino. Más de un año y medio de genocidio y décadas de ocupación ilegal, de política de apartheid contra el pueblo palestino.

El Ayuntamiento ha llegado tarde. Creo que ha sido un paso importante y que ha sido, precisamente, gracias a que de manera mayoritaria la ciudadanía en Málaga defiende la paz y los derechos humanos. Hace unos días, tuve la oportunidad de acompañar al movimiento vecinal del Parque del Oeste en una concentración que convocaron allí en defensa de los derechos del pueblo palestino y en contra del genocidio. Ojalá esas movilizaciones y ese grito que se lanzó allí de ‘paren ya este genocidio’ se multiplique por los barrios de la ciudad.

Hace unos meses, dejó de ser la portavoz municipal de la confluencia Con Málaga para que lo fuese Nico Sguiglia ¿está ese movimiento relacionado con la sintonía a la que están condenados IU y Podemos cada vez que se acerca unciclo electoral?

En el grupo municipal, Izquierda Unida y Podemos tenemos una relación de trabajo conjunto, coordinación y de sintonía política, porque compartimos cuáles son las líneas estratégicas en torno a las que debemos de organizar la oposición en el Ayuntamiento de Málaga. Lo hemos dicho con mucha claridad y en este proceso asambleario es una línea política que, además, sale reforzada. La unidad es imprescindible entre las organizaciones políticas de la izquierda transformadora, lo que en este momento se articula en el espacio de Por Andalucía a nivel andaluz y en el espacio de Con Málaga a nivel local y provincial. La unidad es imprescindible, pero no es suficiente. Es fundamental que se resuelvan cuanto antes las cuestiones que tienen que ver con la alianza entre organizaciones políticas, para que nos podamos poner a impulsar un proceso político de construcción de alianzas por abajo. Con toda esa gente que está en los movimientos vecinales, que está en los movimientos sociales, en el movimiento sindical, en el movimiento feminista y, sobre todo, con toda esa gente que está en el campo de la desafección política. Toda esa gente a la que la vida no le da ni siquiera para participar en política y para tomar partido, pero que sí necesita que haya políticas valientes que permitan mejorar y transformar las condiciones de vida de la gente trabajadora.

Si no hay sorpresa a nivel nacional, las primeras elecciones serán las autonómicas, ¿ve a la izquierda andaluza capacitada para no caer en los mismos errores que hace cuatro años?

Por Andalucía es el punto de partida para poner en marcha ese proceso que permita recuperar la esperanza a amplios sectores populares, que nos están esperando. Están esperando que haya una propuesta alternativa, que haya un proyecto político alternativo que sea capaz de confrontar con valentía con el gobierno de Moreno Bonilla, que lo está desmantelando absolutamente todo.

¿Podría ser una buena fórmula la de una gran alianza de toda la izquierda, en la que estuviera hasta el PSOE, para combatir en las urnas la hegemonía del PP en Andalucía o ir a unas elecciones generales?

El PSOE tiene una dificultad, en el caso de Andalucía. Una cosa es lo que dice cuando está en la oposición, pero otra cosa es el recuerdo reciente que la gente trabajadora y humilde tiene de lo que fueron sus gobiernos en la Junta de Andalucía. Algunos de los temas de los que hablamos ahora -los conciertos con la sanidad privada, el deterioro de la educación o la privatización de la atención a la dependencia- empezaron en esos gobiernos. Por tanto, el PSOE de Andalucía tiene un problema de coherencia serio. Nosotras representamos un proyecto político diferente. Cuando hablamos de la unidad, hablamos de la unidad en el ámbito de la izquierda transformadora. Eso sí, siempre con la mano tendida al PSOE, igual que estamos haciendo en el Gobierno de España, para llegar a acuerdos programáticos como el gobierno de coalición que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente y avanzar en derechos. Pero siempre desde ese punto de vista.

