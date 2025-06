Los andaluces continúan siendo más pobres que el resto de españoles

La investigación de Save the Children titulada ‘Cuentas que no salen’ aborda la relación entre la situación de pobreza, especialmente en familias con hijas e hijos, y el empleo en España. Un informe donde se concluye que tener un empleo en Andalucía y el resto de España no siempre garantiza poder obtener lo básico para vivir.

Según el estudio, el 10,1% de las personas con empleo en Andalucía viven en situación de pobreza (11,7% en España) o, como indica el informe de la organización, en situación de pobreza laboral. Esto significa que, aunque tengan empleo, sus ingresos no les permiten cubrir adecuadamente sus necesidades básicas. Este fenómeno evidencia una de las grandes paradojas del mercado laboral actual: el empleo, tradicionalmente visto como la vía principal para salir de la pobreza, ya no garantiza por sí solo unas condiciones de vida mínimamente aceptables. La pobreza laboral no es solo una estadística: es el resultado de un sistema en el que, a pesar de que muchas personas cumplen con todo lo necesario para alcanzar una vida digna, no logran acceder a ella. Una situación que favorece la pobreza infantil, que ha aumentado en los últimos años.

Según Save The Children en hogares donde conviven dos personas adultas la tasa de pobreza es del 5% y crece de manera sustancial cuando se añaden hijos a cargo: hasta un 11,5% si hay un hijo, 13,4% con dos hijos y puede llegar al 23% si hay tres o más hijos.

La nacionalidad igualmente es un factor determinante de la pobreza laboral. En Andalucía, más del 32% de las personas extranjeras está en situación de pobreza laboral, frente a una tasa del 26,6% para la media española.

Los niveles de pobreza no son iguales en todas las comunidades autónomas. Históricamente los que habitan en el sur siempre han sido más pobres que los que viven en el norte, situación que sigue persistiendo en la actualidad. El XV Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), refuerza esta teoría en su último estudio.

Actualmente, una cuarta parte de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social en España, eso hace referencia a 12,5 millones de personas. Una vertiginosa cifra que por primera vez en la última década es la más baja. Según la gráfica se registran tasas de pobreza severa superiores a la media nacional en Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. De este modo, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha son las tres comunidades con mayor proporción de población en pobreza.

Por otro lado, el informe apunta que la vivienda se consolida como un factor de empobrecimiento, debido especialmente a los precios de los alquileres. El acceso a una vivienda es uno de los factores de empobrecimiento y desigualdad para una gran parte de la población. De hecho, el gasto en vivienda se lleva más de un tercio de los ingresos de las personas pobres (35,5%), que disponen de 333 euros de media tras pagar el alquiler, y de 370 euros una vez abonada la cuota de la hipoteca.

Pese al descenso de la pobreza energética en 2024 en más de tres puntos, ha aumentado un 65,9% respecto a 2014 y prácticamente se triplica desde 2008: "Tenemos que mirar qué está ocurriendo con la vivienda, porque es un elemento que está provocando el empobrecimiento de las familias que teóricamente no deberían estar en situación de pobreza", ha advertido el responsable de la red de entidades. La red pide medidas urgentes y estructurales que han logrado reducir la pobreza infantil en países como Bulgaria, Grecia o Rumanía desde 2015, con peores tasas, mientras que en España se ha mantenido alta y constante.