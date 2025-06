Nueva agresión a un médico en Málaga: 25 casos en lo que va de año

Las agresiones a los médicos no dejan de crecer en Málaga y este 2025 amenazan con batir un nuevo récord. Desde que comenzó el año, se han contabilizado 25 ataques a facultativos, frente a los 32 que se notificaron durante todo el año 2024, según los datos del registro del Sindicato Médico de Málaga (SMM).

“Estamos en junio y ya vamos por 25. O sea que, lamentablemente, vamos camino de superar nuestras propias cifras registradas”, ha advertido Teresa Valle, vocal de prevención de riesgos laborales del SMM y delegada en Atención Primaria, que ha puntualizado que las cifras que se conocen no son las reales, sino que son solo la punta del iceberg, ya que muchos profesionales no las denuncian. “Es un papeleo interminable que muchas veces dejan de hacer por seguir atendiendo a los pacientes. Una traba burocrática que impide que se conozcan las cifras reales de agresiones”, ha lamentado.

La última agresión tuvo lugar hace más de una semana en el servicio de Urgencias del centro de salud de Cruz de Humilladero, donde este lunes el SMM ha convocado una concentración para mostrar su rechazo a estos ataque y su apoyo a la facultativa agredida que, actualmente, se encuentra de baja.

Relato de los hechos

Según ha relatado Valle, la profesional se encontraba atendiendo a un paciente, cuando una mujer irrumpió en la consulta quejándose del tiempo de espera para ser atendida. En un primer momento, comenzó a increparla desde la sala de espera, pero luego consiguió entrar en la propia consulta, saltándose el orden de prioridades por el que se rige el servicio de Urgencias y exigiéndole que le atendiera.

“Esta persona se salta lo que es el orden establecido Entra en consulta, la increpa, la amenaza, la intimida, llega a ponerse a un nivel invadiendo su espacio personal y profiriendo una serie de amenazas hacia su integridad física”, ha detallado la vocal del SMM, que ha recordado que los profesionales de Urgencias están “sobrepasados” por el elevado volumen de pacientes que tienen que atender.

Baja laboral

La profesional, que ha tenido que solicitar la baja como consecuencia de la agresión, ha denunciado los hechos a la Policía Nacional, según han dado a conocer desde el sindicato. “Lo que no puede ser es que tú estés en tu puesto de trabajo y no te puedas seguir sentir seguro, y más en un ámbito sanitario, cuando la tranquilidad es fundamental tanto para el paciente que está atendido como para el profesional”, ha reivindicado del Valle, que ha subrayado que estas agresiones no solo perjudican al profesional que la sufre, sino también al resto de pacientes que tienen que ser atendidos por el mismo.

“Violenta tanto el ámbito de la atención médica que el médico ya no se encuentra en condiciones objetivas de atender al resto de pacientes y eso es una afectación colateral al resto de pacientes que están esperando”, ha hecho hincapié la vocal del SMM, que ha compartido que ella misma ha sufrido varias agresiones. “Te encuentras fatal, no eres capaz de discernir ni centrarte en el siguiente paciente”.

Exigen medidas 'inmediatas'

Por todo ello, desde el Sindicato Médico de Málaga exigen a la Administración que tome medidas efectivas inmediatamente para frenar esta espiral de violencia que no deja de crecer. En este sentido, han denunciado que más de la mitad de los centros de salud de la provincia no cuentan con personal de seguridad, ni con las conocidas como ‘medidas pasivas de seguridad’, es decir, cámaras de vigilancia o vías de escape.

Asimismo, reclaman que activen el Plan Contra las Agresiones que fue elaborado en 2020 y sigue sin ponerse en marcha. “Prácticamente, todas las medidas que se recogen no están implantadas”, ha recordado Valle, que ha señalado que otras comunidades como, por ejemplo, Castilla la Mancha, cuenta con sanciones administrativas inmediatas sin necesidad de denunciar. “Y que, además, la Administración se persone de oficio para defender a sus trabajadores”, ha reclamado la vocal del SMM, que ha asegurado que son “anecdóticas” las ocasiones en las que el SAS ha ofrecido al damnificado protección jurídica.