Las hermanas de Caparrós piden a Pedro Sánchez en una carta la "reparación total" y que "se sepa toda la verdad"

"Llevamos toda la vida igual". Cinco palabras le bastan, a estas alturas, a las tres hermanas de Manuel José García Caparrós para resumir lo ingrato que sigue resultando el casi medio siglo de lucha acumulado. Es decir, el vía crucis que tantas veces se ha dado de bruces contra la maquinaria del sistema y del propio Estado, desde que el joven fuese asesinado en el centro de Málaga en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977. Todavía se les rompe la garganta -como desde el primer día- cada vez que recuerdan que tras los sucedido sus padres "murieron de pena". Y, aunque quedan recientes ciertos movimientos y promesas para atender lo que reclaman, siguen sintiendo que el Gobierno continúa sin hacerles caso de una forma decidida y han enviado al presidente Pedro Sánchez una carta en la que exigen la "reparación total" -también en términos económicos, como víctima del terrorismo- y que "se sepa toda la verdad".

Este lunes al mediodía, Loli, Puri y Paqui García Caparrós comparecieron en el Ayuntamiento de Málaga, precisamente, para reprocharle al Gobierno que "no hay avances" desde que el pasado mes de febrero María Jesús Montero se comprometió a desclasificar en su totalidad los papeles sobre el asesinato de la manifestación de 1977. Es más, no esconden la sensación de que el Estado lleva 47 años "riéndose" de esta familia.

No obstante, el Gobierno de España anunció a finales de año pasado también que reconocerá como víctima del posfranquismo a Manuel José García Caparrós y que este reconocimiento incluye una Declaración de Reconocimiento y Reparación. No obstante, a sus hermanas no les convence la expresión 'víctima del posfranquismo'. "A nuestro hermano lo mató un policía armada con uniforme, y luego lo ascendieron, lo mató un terrorista, no puede haber víctimas de primera y de segunda", reiteraron indignadas.

Misiva a Sánchez

En la carta carta enviada a Pedro Sánchez que han leído en el Consistorio malagueño, las hermanas García Caparrós le recuerdan al presidente del Gobierno que "no es la primera vez" que se dirigen directamente "hacia su persona" y que ya lo hicieron en diciembre de 2018. "Pedíamos ya entonces, como llevamos toda la vida, la desclasificación de la documentación de la Comisión de Encuesta de enero de 1978 en la que se investigaron en sede parlamentaria tanto el asesinato de nuestro hermano Manuel José García Caparrós como el del joven estudiante canario Javier Fernández Quesada (asesinado por la guardia civil el 12 de diciembre de 1977)", recalcaron.

A su vez, en la carta se subraya que Montero prometió en el homenaje de Málaga avances de los que no se tienen noticias: "Han pasado ya casi cuatro meses desde aquel pronunciamiento esperanzador de María Jesús Montero y no tenemos comunicación oficial a nuestra asociación ni a nuestra familia de las acciones en favor de esto. Tampoco hemos tenido noticias sobre nuestra pregunta ¿qué tipo de reparación vamos a tener?".

Además, aluden a 47 años de infructuosa espera: "Hemos estado esperando muchos años, pero ya no podemos seguir esperando más, porque Manuel José García Caparrós no está solo, tiene su familia todavía aquí. El que asesinó a nuestro hermano fue un policía armada que usó la violencia de forma unilateral, amparado en su uniforme y con la única intención de crear terror en los manifestantes. El caso de nuestro hermano es el de otras casi 300 víctimas de la llamada Transición Española. Eso en cualquier país democrático, se llama “terrorismo de estado”", insisten en la misiva.

Acciones judiciales

Además, el vocal de la Asociación Manuel José García Caparrós, Joaquín Recio, anunció que la familia del joven malagueño asesinado en 1977 se sumarán a la querella presentada ante la justicia argentina para la reparación de víctimas del franquismo y de la Transición.

Igualmente, no se descartan acciones judiciales ante el Tribunal Constitucional o recurrir a la Comisión de Secretos de Estado, en caso de que el Gobierno no responda con celeridad a las reivindicaciones de las hermanas de Caparrós y al compromiso adquirido con ellas. Incluso, saltó a la palestra que el PSOE y el PP se han negado a desclasificar todos los papeles en la Mesa del Congreso de los Diputados reiteradamente, incluso en dos ocasiones estos últimos meses.

Así lo explicó también la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, al detallar que se van a presentar iniciativas políticas a todos los niveles -en el Ayuntamiento de Málaga, el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados- para instar al Ejecutivo nacional a la desclasificación "sin tachones" de los documentos y a la reparación total del asesinato.

Respuesta del subdelegado

En relación a esta comparecencia de las hermanas García Caparrós, el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, insistió en que el Ejecutivo de Sánchez "está comprometido con la figura de García Caparrós". Salas también recordó que en Málaga la vicepresidenta María Jesús Montero "prometió" la desclasificación de los papeles sobre el asesinato y "se mantiene ese impulso".

"La vicepresidenta primera se comprometió a desclasificar los papeles y -aunque es un tema legislativo y no ejecutivo que se escapa de mi competencia- son los grupos políticos en el Congreso los que están debatiendo eso, me imagino que en breve se llegará a un acuerdo, me consta que la intención del Gobierno era esa", recalcó.

Así se manifestó Salas, a la vez que se remitía a la celebración el pasado mes de febrero del homenaje al mártir de la autonomía andaluza: "En la subdelegación del Gobierno hubo un acto de reparación de su memoria, que creo fue muy justo aunque es cierto que llegó tarde, que se tenía que haber hecho muchos años antes, pero se hizo", recalcó el subdelegado.