La malagueña Aliquindoi asienta su expansión en Silicon Valley: el fondo SkyDeck de la Universidad de Berkeley entra en su capital

La compañía malagueña Aliqindoi, especializada en el ecosistema de economía circular de productos electrónicos, prosigue su proceso de expansión en Estados Unidos, conretamente desde el famoso Silicon Valley californiano, donde desde hace unos meses viene trabajando en sus primeros acuerdos con clientes, tal y como ya informó en su monento este periódico. Alquindoi, que tiene su sede central en la incubadora de empresas BIC Euronova del Málaga Tech Park (PTA), ha dado ahora un "salto estratégico" al ser seleccionada para formar parte del club de las empresas invertidas por SkyDeck, el fondo de inversión y aceleradora de empresas de la prestigiosa Universidad de Berkeley. La transacción se traduce en una inversión directa del fondo, que adquiere un 7,5% del capital, y en la citada apertura de una oficina propia.

"Ser seleccionados por SkyDeck demuestra que estamos construyendo algo con verdadero impacto. No se trata solo de tecnología, sino de una nueva forma de acercarla a las personas. Es una oportunidad excepcional para mostrar desde Málaga y España que la innovación con propósito puede competir en la primera línea global", ha explicado el CEO de Aliquindoi, Félix Martín Aguilar.

Solo el 0,8% de las empresas que se relacionan cada año con Skydeck consigue acceder a este programa, considerado uno de los más competitivos del mundo. Aliqindoi se convierte así en la segunda startup española elegida por Skydeck durante su historia como objetivo de inversión. Este fondo selecciona a compañías con potencial transformador global, que resuelvan grandes retos con tecnología, visión y escalabilidad.

Con la entrada en SkyDeck, Aliqindoi da un paso estratégico para afianzar su modelo y escalar internacionalmente. En los próximos meses, la starup malagueña prevé incrementar su equipo, lanzar su solución tecnológica Cyclick en nuevos mercados, especialmente en Estados Unidos, Europa y África. SkyDeck ya ha impulsado casos de éxito globales como Lime, GrubMarket o Tubi, y ahora apuesta por esta startup malagueña de vocación global. Empresas como Databricks, Perplexity AI o DeepScribe también nacieron en este mismo entorno.

La oficina de la Aliquindoi en Silicon Valley "potenciará" así su crecimiento global.

Tecnología como servicio circular

Aliqindoi además ha lanzado el servicio de suscripción tecnológica Cyclick, que "reinventa el acceso a dispositivos electrónicos de forma circular, flexible y más asequible".

"Cyclick es la primera plataforma de pago especializada en electrónica que replica la experiencia del Buy Now Pay Later, pero va más allá: reduce el coste del dispositivo desde el primer día anticipando su valor futuro de reventa. Resolvemos un problema sistémico: cada año se pierden más de 150.000 millones de dólares en valor no aprovechado por la falta de modelos que integren la recompra futura como parte del proceso inicial de compra de ese mismo terminal", comenta Martín Aguilar.

Con Cyclick, ese valor se incorpora automáticamente desde el primer momento, ofreciendo una alternativa "más asequible, responsable y flexible para acceder a tecnología", según detallan sus creadors.

A diferencia de las fintech tradicionales, Cyclick está diseñada específicamente para electrónica, con un modelo que se integra en cualquier canal de venta —tanto online como en tienda física— y que se adapta a la experiencia de checkout de cada partner. Además de permitir el pago en suscripción, Cyclick también genera valor a través de la reventa gestionada de los dispositivos, algo que lo diferencia del resto y permite construir un modelo sostenible y económicamente eficiente.

Así, la compañía quiere liderar una nueva categoría: el "acceso circular a la tecnología", que combina tecnología, sostenibilidad e inclusión financiera.

"No hay sostenibilidad duradera sin viabilidad económica y Aliqindoi con el modelo Cyclick, lo ha conseguido. Cyclick no solo cambia cómo accedemos a la tecnología. Redefine la forma en la que la poseemos", explica cofundador y COO de Aliqindoi, David Lanzas.

La solución, explica, ya ha sido probada con éxito en el mercado español y "ha despertado el interés" de grandes operadores en Europa y Estados Unidos y Sudáfrica, especialmente por su alineación con los objetivos de sostenibilidad mientras favorece la accesibilidad a la tecnología reduciendo el coste y de esta forma la barrera de acceso.

Una visión global desde la sostenibilidad

Esta alianza con la Universidad de Berkeley supone un reconocimiento al trabajo hecho y una plataforma única para acelerar su impacto, añade Juan A. García, cofundador y CTO de Aliqindoi.

"Vivimos en una era de desarrollo increíble gracias a la IA donde el verdadero reto es construir experiencias simples que realmente mejoren nuestra vida de forma sostenible y escalable", afirma.