El PSOE pide una reunión con De la Torre para acordar políticas de vivienda "que no pueden demorarse más"

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha solicitado este lunes una reunión "urgente" de trabajo con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "para abordar de forma conjunta soluciones al que ha calificado como el mayor drama que vive hoy la ciudad: el acceso a la vivienda". En concreto, lo ha hecho a través de una misiva, en que la que ha señalado que "estamos ante una situación de no retorno. Ya es tarde para muchas familias. Actuemos antes de que sea tarde para decenas de miles más", por ello, según ha explicado Pérez, ha pedido al regidor "que abandone la confrontación partidista y ponga remedio a este drama".

Ha recordado que Málaga "es una de las ciudades más afectadas por la crisis habitacional en España, con precios disparados, escasez de vivienda protegida y alquileres inasumibles para la mayoría de jóvenes y familias trabajadoras". Al respecto, el portavoz socialista ha urgido a De la Torre a mantener un encuentro "para dejar a un lado los parches y las ocurrencias, y abordar de forma seria y planificada la emergencia habitacional que vive la ciudad".

También ha pedido al alcalde que exija al presidente andaluz, Juanma Moreno, "que asuma y aplique en Andalucía las medidas impulsadas por el Gobierno de España en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes".

VPO

Entre esas iniciativas, Pérez ha destacado "la calificación indefinida de la vivienda protegida, para evitar la especulación; triplicar los fondos destinados a la construcción de vivienda pública, hasta alcanzar los 7.000 millones de euros, además de la creación de un censo estatal de vivienda, que permita una planificación eficaz de las políticas públicas", que son medidas más destacadas propuestas por el Gobierno central.

"La Junta de Andalucía tiene las competencias en materia de vivienda y no está haciendo nada. Moreno no construye, no promueve, no invierte en vivienda pública. De la Torre tiene que retratarse: o está con los malagueños o sigue siendo cómplice de la inacción del PP andaluz", ha añadido Pérez. Por último, Pérez ha tendido la mano al alcalde "para acordar medidas urgentes, claras y asequibles, pensadas para las necesidades reales de los malagueños, especialmente los jóvenes y las familias", porque "desde el PSOE llegamos con propuestas, con voluntad de acuerdo, pero también con exigencia. Porque lo que está en juego es el derecho a vivir dignamente en Málaga. Y ese derecho no puede seguir esperando", ha concluido.

Salas acusa a Moreno de rechazar 491 millones para vivienda pública

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por renunciar al pacto ofrecido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la pasada Conferencia de Presidentes, por el que Andalucía recibiría 491 millones para construir vivienda pública. También le ha acusado de mostrar un "matonismo político" tras las declaraciones del presidente andaluz en referencia a que Sánchez va a tener que convocar elecciones "a palos".

En este sentido se ha pronunciado Salas este lunes en rueda de prensa, donde ha dicho que Moreno "vuelve a actuar en contra de los intereses de los malagueños en materia de vivienda"; y al respecto, y en el contexto de "la mayor crisis de acceso a la vivienda que se recuerda en nuestra provincia", ha acusado al presidente de la Junta de renunciar a un pacto por la vivienda ofrecido por Pedro Sánchez por el que Andalucía recibiría 491 millones de euros para construir vivienda pública. "A Moreno Bonilla no le interesa solucionar el problema de la vivienda, sólo le interesa confrontar con el Gobierno de España y salvar al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo", ha dicho Salas.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas / L.O.

El subdelegado también ha criticado que Moreno haya rechazado "una propuesta de condonación de deuda donde Andalucía sería la más beneficiada con 19.000 millones de euros que no tendría que pagar"; y al respecto ha sentenciado: "El señor Moreno Bonilla nos tiene de rehenes a los andaluces y andaluzas con la política de 'no a todo' del PP".

Salas ha señalado que en la Conferencia de Presidentes Moreno mostró "el estilo de matonismo político al que nos tiene acostumbrados el PP y sus responsables institucionales" cuando "fue a la reunión sólo con un mensaje: que el presidente Sánchez va a tener que convocar elecciones a palos".

"El político del PP que quiere destacar se dedica a insultar al presidente del Gobierno, a este Gobierno o a representantes del Gobierno. Sólo así creen que pueden destacar o hacer méritos dentro de su partido", ha dicho el subdelegado en Málaga.

Por último, ha contrastado la actitud de Moreno Bonilla, a quien ha acusado de comportarse "como un matón de patio de colegio", con la del Gobierno de Pedro Sánchez, que "aporta soluciones a los problemas reales de la ciudadanía". "Los malagueños y malagueñas no son tontos y saben quién aporta soluciones y quién no", ha concluido al respecto.