El acto de Feijóo contra Sánchez en Málaga caldea el ambiente: "El PP no puede dar lecciones de democracia"

El ambiente de confrontación política reinante ha cobrado aún más intensidad en tierras malagueñas estas últimas horas. La atmósfera política se ha caldeado justo después de que el PP anunciara la celebración este domingo 15 de junio -en el polideportivo de Carranque- de un segundo acto contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que estará liderado por Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno. Tanto el PSOE como IU, e incluso Vox, salieron en tromba a criticar la convocatoria de los populares 'Málaga por la democracia', que seguirá a la de 'Mafia o democracia' celebrada el domingo en Madrid. Sobre todo, ha 'escocido' el lema elegido por los convocantes en clave malagueña. Y, en este sentido, a la izquierda del PP se recordó que los populares malagueños "no pueden dar lecciones de democracia" o que esta provincia "no tiene un problema de democracia".

Indignación en el PSOE

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, reaccionó a la convocatoria del PP con réplicas que combinaban la ironía y la indignación: "Sobre esa manifestación, ese encuentro, esa no manifestación, ese mitin que va a dar bajo el lema de 'Málaga por la democracia', habría que decirle a Moreno Bonilla que Málaga no tiene un problema de democracia".

En opinión del líder del PSOE, "no hay un problema de democracia en Andalucía, como no lo hay en España y no lo hay en Málaga". "En Málaga tenemos un problema de movilidad; un problema con la sanidad y con las listas de espera, con vecinos que tienen que irse a las siete de la mañana en verano a la puerta del ambulatorio a ver si le dan cita; o un problema con la educación pública, con la Universidad de Málaga intervenida mientras se están autorizando universidades privadas que no reúnen los mínimos indispensables de calidad", recalcó Aguilar con algunos ejemplos de los que culpó al Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

Josele Aguilar, con Isabel Ruiz y Daniel Gómez, este martes en un acto del partido. / L. O.

El dirigente socialista no perdió tampoco de vista que la primera concentración de este tipo fue organizada con el PP con otro lema el pasado domingo en Madrid: "Entiendo que hayan variado el lema de la semana pasada a esta y vengan a hablar aquí de 'Málaga por la democracia' y se hayan ahorrado lo de la mafia, porque hablar en Andalucía de mafia es recordar a algunos casos en los que la mafia está muy cercana al Partido Popular: se nos viene enseguida a la cabeza esa mafia de narcotraficantes que están siendo juzgados en Marbella, por no hablar de mafia cuando hay contrataciones irregulares durante el COVID en Almería; entiendo que no quieren hablar de mafia cuando vienen a Andalucía, vayan a sentirse aludidos algunos compañeros del señor Moreno Bonilla o de su entorno más directo con el tema de los contratos irregulares sanitarios", insistió el líder provincial del PSOE.

Críticas de Vox

El anuncio del acto del PP previsto en Carranque ha suscitado críticas hasta en Vox, el partido al que los populares tienen como socio de Gobierno en el Ayuntamiento de Mijas. Y, al igual que ya hiciese en clave nacional el pasado domingo con la concentración 'Mafia o democracia' celebrada en Madrid, la formación de Santiago Abascal tampoco secundará esta 'secuela' malagueña.

De hecho, su presidente provincial, el parlamentario andaluz Antonio Sevilla, ha reaccionado con contundencia a la convocatoria: "Dicen que en Málaga van a plantar cara a Pedro Sánchez, pero luego son los primeros en estrecharle la mano y repartirse las instituciones con el PSOE. Critican la mafia, pero se sientan con ellos en la misma mesa. Presumen de oposición, pero mantienen intactas todas sus leyes. Dicen estar contra el PSOE, pero son exactamente lo mismo. En Málaga, esto tiene un nombre: 'Quítate tú pa ponerme yo'", enfatizó el presidente de Vox Málaga en sus redes sociales.

Más ataques en la izquierda

Por su parte, a la coordinadora provincial de izquierda Unida, Toni Morillas, le valió el lema empleado por el PP para su acto del domingo -'Málaga por la democracia'- para orientar su sarta de ataques a la formación de centro-derecha. Morillas aseveró que “el PP de Málaga no puede dar lecciones de democracia". Y, en este punto, afeó a los populares "los tentáculos con el crimen organizado en el entorno de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, o la imputación del alcalde de Estepona, José María García Urbano, por acoso sexual".

"El PP tiene más de una treintena de casos abiertos por presunta corrupción en España”, recordó la dirigente de IU antes de insistir en que “defender la democracia es garantizar derechos fundamentales, como la vivienda, no abrir las puertas a la mafia del saqueo inmobiliario, mientras se ataca a las instituciones para dinamitar la democracia”.