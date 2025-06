Las enfermeras del Hospital Regional de Málaga irán a la huelga el próximo 18 de junio

El próximo miércoles 18 de junio las enfermeras del Hospital Regional Universitario de Málaga irán a la huelga, convocada por el sindicato de enfermería Satse, para denunciar el "grave déficit de personal" que sufre el centro sanitario.

La jornada de paro comenzará a las 8.00 horas del día 18 de junio y finalizará a las 8.00 horas del 19 de junio, según ha anunciado Satse, que ha denunciado que la plantilla de enfermeras del Hospital Regional va disminuyendo paulatinamente año tras año.

A esta primera convocatoria se han unido las unidades de Digestivo, Cardiología, Traumatología, Cirugía Digestiva, Medicina Interna, Neurología, Hematología y Hospital de Día, según ha detallado el sindicato, que ha advertido que el próximo 25 de junio habrá una segunda jornada de huelga y que, después del verano, se plantarán convocar una huelga sine die si la situación no mejora.

349 enfermeras menos

“El motivo de esta convocatoria es el grave déficit de plantilla de enfermeras”, han explicado desde el sindicato, que han aclarado que estas “graves deficiencias” se deben a unas plantillas de “base paupérrimas”.

En este sentido, han denunciado que la mitad de las reducciones de jornada y bajas de larga duración están sin cubrir, mientras que la cobertura de permisos y licencias, así como de las bajas de corta duración, es “nula”. Además, el sindicato ha puntualizado que a esta situación hay que sumar el aumento de la actividad y la complejidad técnica que se ha ido asumiendo a lo largo de estos años, con la “consecuente sobrecarga asistencial” que ha supuesto.

Para evidenciar el descenso progresivo que ha sufrido la plantilla media de enfermería, el sindicato se ha basado en los datos extraídos del portal de transparencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que reflejan que en el año 2021 había 1.959 enfermeras y enfermeras especialistas; 1.837 en el año 2022; 1.797 en el año 2023; 1.685 en el año 2024 y 1.610 en el año 2025.

Aumenta la actividad

“En tan solo cuatro años la plantilla de enfermeras del Hospital Regional de Málaga ha sufrido un descenso de 349 enfermeras mientras que la actividad asistencial se ha visto incrementada”, han criticado desde Satse. Como consecuencia de esta reducción, han alertado de que están aumentando los "graves incidentes" que, según el sindicato, "están convirtiendo el Hospital Regional en un preocupante referente de inseguridad asistencial”.

Sostienen que las enfermeras “no pueden más” y han lamentado que la Dirección del centro “se ha limitado a desmentir cada una de las denuncias, habiéndose mostrado incapaz de aportar soluciones”, mientras que el SAS “castiga la mala gestión del centro recortando aún más los recursos”.

“La prueba es que a día de hoy y sin haber entrado aún en el temido periodo estival la Dirección no tiene medios para evitar que un paciente se pase varios días esperando cama en urgencias, que no se puedan realizar dos intervenciones quirúrgicas urgentes a la vez o que no haya camas para todos los que se operan”, han señalado desde el sindicato, que insta a toda la Enfermería del complejo a acudir a esta primera convocatoria de huelga.

Huelga de médicos y técnicos

Además de la huelga, habrá una concentración de protesta el día 18 de junio a las 10:30 horas en el pabellón A de del Hospital Regional. “Asimismo, instamos a la ciudadanía malagueña para que exija a nuestros representantes políticos que Málaga cuente con una plantilla de personal sanitario suficiente para garantizar una atención de calidad”, han agregado.

Cabe destacar que esta no será la única concentración, ni convocatoria, que tendrá lugar en la sanidad pública durante este mes de junio. Previamente, el próximo 13 de junio los profesionales sanitarios se concentrarán en el Hospital Regional también para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) más contrataciones para cubrir las vacaciones de los profesionales durante los meses de verano.

Ese mismo día tendrá lugar la convocatoria de huelga nacional del colectivo de los médicos para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

La siguiente semana, el día 16 y 17 de junio, será el turno de los técnicos superiores sanitarios que irán a la huega para exigir el reconocimiento de sus titulaciones como grado universitario y la dignificación de su profesión.