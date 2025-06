Diez años de Weekend Beach Festival, del 10 al 12 de julio

Weekend Beach Festival llega a su décimo aniversario y lo celebra del 10 al 12 de julio con un cartel que apuesta por la variedad de estilos (rock, pop, fusión, música urbana, latina, electrónica y muchos más) y en el que los británicos Kaiser Chiefs ejercerán de cabeza de cartel. Los weekers están de enhorabuena un año más porque disfrutarán de la mejor música en directo en Torre del Mar en pleno verano malagueño.

Con Kaiser Chiefs como cabeza de cartel, la célebre banda británica actuará en Torre del Mar en su única actuación en Andalucía el jueves 10 de julio. Formados en Leeds (Inglaterra) en el año 2000, Kaiser Chiefs son una de las bandas líderes de su generación. Liderada por el carismático Ricky Wilson con Simon Rix al bajo, Andrew ‘Whitey’ White a la guitarra, Nick ‘Peanut’ Baines a los teclados y el baterista Vijay Mistry, la banda ha tenido a lo largo de toda su trayectoria una serie de himnos internacionales de gran éxito como ‘Ruby’, ‘Oh My God’, ‘I Predict A Riot’, ‘Everyday I Love You Less and Less’, ‘Never Miss A Beat’ y ‘Hole In My Soul’, entre otros muchos.

Weekend Beach Festival llega a su décimo aniversario y se celebra del 10 al 12 de julio / La Opinión

Muchos estilos diferentes

En la primera jornada también se apuntan El DJ y productor musical madrileño Selecta especializado en géneros como el reggae, el dancehall y el dub que ha colaborado con artistas como Recycled J. Además también actuará Salistre, el grupo gaditano de Barbate y San Fernando que comenzó su andadura en 2016 y que se han propuesto recorrer cada rincón del mapa compartiendo su particular estilo musical con canciones que se basan en lo orgánico, lo natural. Música fresca con pocos aditivos. También disfrutaremos del indie folk de la tierra de los hermanos Javypablo, el rap femenino con mucho flow desde la playa malagueña de Huelin de Faenna y y el dúo de Future House con toques Electro/Progressive Vicman Romero & Mike Sildavia.

En este primer día, el apartado local se lo lleva la banda de pop rock Corazón inverso, participantes en el concurso Emmerge de la Diputación del Málaga que han mostrado su gran ilusión por estar en el cartel de un festival al que asisten cada año como público. También en esta primera jornada se incorporan una de las bandas claves de los 90 en nuestro país que siempre te lo harán pasar muy bien recordando sus grandes éxitos como son Seguridad Social

El viernes 11 verá la puesta de escena de los granadinos Lori Meyers. Máximos exponentes del pop en nuestro país que han creado temas inolvidables como “Emborracharme”, “Mi realidad” o “Corazón elocuente”. Su trayectoria ha estado marcada por la autenticidad y la evolución, sus canciones continúan emocionando con su público y su potente directo será uno de los más esperados en el festival torreño. La cantante y compositora puertorriqueña De la Rose ha revolucionado la escena musical urbana y es una de las artistas femeninas top que acudirá al festival. Con su estilo fresco y emocional que mezcla pop, soul con ritmos urbanos y letras cautivadores ha sorprendido con mucha alma, tanto que sobrepasa los 18 millones de oyentes en plataformas musicales.

También se dejará caer por Torre del Mar otra gran artista del momento urban, Lia Kali, otra de las voces más personales de nuestro país que dialoga con el reggae, el jazz, el soul y el rap. Toda una artistaza que trata temas en sus letras que traspasan generaciones como la superación, la salud mental y el empoderamiento personal.

Tres días de la mejor música actual en el Weekend Beach Festival / La Opinión

'Ohnana' y ‘Uwaie' son dos de los grandes éxitos que los miles de fans del top latino colombiano Kapo que podrán bailar muy pegaditos la jornada del viernes en Weekend Beach Festival Torre del Mar como única fecha en Málaga.

Dos escenarios

También se confirma ese segundo día a Kase O, el productor británico Jon Gooch, más conocido por SPOR. Su potente drum & base que combina un estilo altamente técnico con ingenio musical fuera del género hacen que colabore con artistas como The Prodigy, Muse y Depeche Mode. Siguiendo con ritmos urbanos también se incorpora una mujer de barrio “apretá” y libre como es Lachispa, una joven andaluza, que fue corista de Rosalía, y que hoy despega con su fusión natural, divertida y fresca, tras haber sido finalista en el Benidorm Fest de esta edición. Además, el reconocido cantante español Huecco tampoco se quiere perder esta fiesta y se incorpora al cartel con su fusión inconfundible de flamenco-rock y ritmos urbanos, un cóctel de energía que te hará vibrar.

El Escenario Sunrise también añade varios nombres para celebrar el 10º Aniversario, un espacio en el que se incorporan nombres como Abdon, Dj y productor andaluz que pasará por Torre del Mar con una exhibición de su sonido minimal y techo house, Brenda Serna o Esther Bronchal, la artista catalana que explora el lado más vibrante del house y techno house, será su primera vez en Weekend Beach. La nueva escena hardtechno tiene en Dexphase uno de sus referentes. El dj y productor madrileño, relacionado con Blackworks presentará el lado mas frenético de Sunrise en Weekend Beach. Junto a estos nombres, destaca la suma del madrileño Karretero, en uno de sus mejores momentos como productor.

Grandes artistas nacionales e internacionales desfilarán por el WBF 2025 / La Opinión

Adrian Mills, emblema del sonido hardstyle y hardcore, el techno underground del productor francés Shlomo y el sonido groove del malagueño Rodrigo Toré, cerrarán la segunda jornada en el Sunrise Stage.

Poderío nacional

La última jornada, el sábado 12 de julio será la noche de Estopa y Rozalén. La artista extremeña es una de las voces femeninas más reconocidas de nuestro país con una sensibilidad que golpea siempre al corazón de miles de fans. Por su parte, el dúo catalán Estopa con los hermanos Muñoz al frente, amos actuales de la rumba-pop catalana, también anuncian en Weekend su único concierto andaluz.

El rock auténtico no puede faltar en este 10º Aniversario y para demostrarlo se suman al cartel un grupo que sobresale por su capacidad de enganchar al público, en sus discos y en sus directos. Derby Motoreta’s Burrito Kachimba han salido de Sevilla para conquistar al mundo con su sonido detallista y abierta a influencias. También se subirá al escenario, uno de los músicos y compositores pop-afrobeat más actuales, Nil Moliner que tras triunfar por toda España y Latinoamérica actuará en la playa de Torre del Mar donde cantará sus hits más coreados como “Súbeme el volumen” o “Luces de ciudad”. Más de 700 millones de streams en plataformas digitales, 15 discos de platino y 15 de Oro. Otra de los nombres que no podía faltar a la fiesta de cumpleaños son el dúo granadino con más flow del momento, Pepe y Vizio. Su versatilidad y su sonido fresco y cercano, combinando las raíces flamencas y las influencias del Hip Hop más puro, han dado en la diana. ”Cosas bonitas”, “Guapa”, “Polaroid love” y su famoso “El patio” los bailaremos tod@s a la orilla del mar. Hedex y Morochos cierran el cartel.

Todos los estilos musicales tienen cabida en el Weekend Beach Festival / La Opinión

Y si hablamos de sonidos urbanos también tenemos a José de las Heras, uno de los dj’s internacionales más aclamados por el público y solicitado por las salas y eventos de todo el mundo. El también productor, fue el encargado de realizar junto a Karol G y Ovy On the Drums un Mix a la canción «Ay DiOs Mío» para el show de Karol G en los Premios Juventud 2020, los cuales se realizaron en Miami.

Este es el cartel definitivo del WBF 2025 / La Opinión

El espacio electrónico toma empuje con una completa propuesta para los amantes de la música electrónica en el Escenario Sunrise. Una exclusiva pista dentro de Weekend Beach pensada para el baile hasta el amanecer, con un despliegue de beats desde el inicio al cierre. En el décimo aniversario del festival, en Sunrise se celebrará con la primera visita a Weekend Beach del dúo italiano Agents Of Time. Andrea Di Ceglie y Luigi Tutolo han creado esta formación que se ha convertido en imprescindible en el panorama house y techno internacional. Será una gran oportunidad ver su debut en Torre del Mar. Otro de los nombres que se incorpora al Sunrise en Weekend Beach Festival es Mahony. El dj y productor rumano, colaborador de sellos como Mindshake o Tamango Records se ha labrado su huevo propio en la escena minimal y house. También estarán en este espacio, el dúo Art No Logia, compuesto por los malagueños Félix Berzas y Jorge de Gálvez. Por último, Oriol Calvo uno de los nombres más respetados de la escena de Ibiza también tendrá su espacio en el Weekend. Completan esta última jornada Mathame, Hozho y Antonio Hierro.

