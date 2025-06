Málaga monitorizará el servicio de los taxis accesibles tras años de quejas: "No nos atienden, de eso no hay duda"

Málaga rastreará y monitorizará la calidad del servicio de los 90 taxis accesibles que operan en la ciudad tras años de quejas por parte de las personas con movilidad reducida, que encuentran serias dificultades para ser atendidos.

El Ayuntamiento de Málaga ha firmado un acuerdo de colaboración junto a la Fundación ONCE para desarrollar un sistema pionero que permita ofrecer datos a la administración pública sobre la atención de los taxi adaptados para trasladar pasajeros en silla de ruedas.

Lo harán a través de la aplicación Freenow, ya operativa en el mercado, pero que ofrecerá en unas semanas la posibilidad de solicitar la recogida a estos vehículos. Aunque la inscripción de los 90 taxis en esta app no es obligatoria, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha advertido de que los propietarios perderán la subvención por ser vehículo accesible si no lo hacen.

"Los taxis adaptados tienen un servicio preferente, tienen la obligación de prestar este servicio con carácter preferente. El problema es que desconocemos los datos ahora mismo, no sabemos lo que el taxista está haciendo", ha explicado Hernández. "Al introducir a estos taxis en la plataforma vamos a saber si de verdad prestan ese servicio con carácter preferente o no".

Según el director de relaciones institucionales de la plataforma Freenow, Felipe Arroyo, al solicitar un taxi adaptado, la plataforma ofrecerá información sobre los servicios cancelados, la dirección donde se pidió y el taxista al volante. "Va a haber ese rastreo y ellos van a tener los datos, que es lo que les falta, porque ahora, obviamente, el problema es real", ha insistido.

Durante la presentación del sistema ha estado presente el presidente de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, que ha agradecido la iniciativa pero ha recordado que llevan años reclamando mejoras que no han llegado. "No nos atienden, de eso no hay duda".

Presentación del convenio con la Fundación ONCE para controlar el taxi adaptado. / L.O

"Cuando tengamos los datos fehacientes de los incumplimientos, se puede vincular la pérdida el aumento de plaza y ha pedido por ser accesible y no cumple con los servicios accesibles, se puede iniciar un procedimiento de revocación y perder tanto la accesibilidad, es decir, como perder el aumento de plaza", ha atajado Hernández.

"Aristocracia de los taxis"

De Pablos se ha referido a los vehículos adaptados como la "aristocracia de los taxis" ya que tienen una serie de ventajas de las que carece el resto, como hacer triple turno sin descansos. "Los taxis que atienden a las personas con discapacidad lo hacen de carácter voluntario, nadie los obliga. En realidad los taxis no nos están haciendo ningún favor, sino que lo único que se les pide es que para compensar ese acto voluntario, nos atiendan".

Estas dificultades en el servicio no es un caso aislado de Málaga, de hecho se produce "en todo el mundo" tal y como ha expuesto el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández-Galán: "Yo he tenido problemas de taxi accesible en Nueva York, en Washington, en Orlando, en Dubai y en cualquier ciudad en cualquier capital europea". Por ello, el objetivo es testar esta aplicación y "exportarla" si obtiene un resultado exitoso.

"Es algo que funciona pero no tan perfecto, o decirlo suavemente, como que se quisiera y puede funcionar mejor, bastante mejor. Y esperemos que esta aplicación, las facilidades que da, la seguridad que da, nos ayude a que encontremos un camino de colaboración plena", ha reconocido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Furgonetas para movilidad reducida

Hay que recordar que de los 90 taxis adaptados que hay en Málaga, solo 34 son los vehículos conocidos como 5+1 porque cuentan con espacio para colocar la silla de ruedas. El resto son furgonetas de hasta nueve plazas que, tal y como denuncia Málaga Accesible, suelen optar por realizar viajes de grupos, entre municipios, conexiones con el aeropuerto... que les aporta carreras más rentables.

Asimismo, insisten en que la pendiente de la rampa que usan estas furgonetas no es segura aunque se ajuste a la normativa actual. "El 70%, son esas furgonetas, que simplemente no nos quieren atender. Es un problema de voluntad de trabajo".