Una profesora de inglés y español cuenta el secreto para sentirse un verdadero malagueño: "Hay que hablar en su idioma"

El sentir malagueño es mucho más la pertenencia a una provincia, el amor por la propia tierra o el conocimiento de sus calles y rincones. Es un carácter intangible pero repleto de matices que impregna cada parte del alma de sus gentes, desde su cultura y pasiones, hasta su propio habla y expresiones. Y para facilitar que las personas de fuera de la provincia puedan conocer este último aspecto y sentirse un "verdadero malagueño" a través de su forma de comunicarse, una 'influencer' ha dado la guía definitiva para entender el "malagueño andaluz".

Nesh es una creadora de contenido y profesora de inglés y español que, a través de su perfil 'Spanish with Nesh', muestra a sus miles de seguidores todos los consejos y destrezas que deben conocer para "conectar realmente con los malagueños". "El secreto es hablar su idioma", cuenta esta joven de origen filipino y nacionalidad irlandesa, que se define como "de alma andaluza".

Pero con este consejo no se refiere al español, sino que da un paso más y explica que el truco es hablar el "malagueño andaluz". "Lo primero es conocer el 'illo/illa, que viene de chiquillo o chiquilla", explica la profesora, que asegura que para ello, en lugar de preguntar "¿qué pasa hombre?", deberían usar "¿qué pasa illo?", con el fin de ser unos verdaderos malagueños.

Una profesora de inglés y español muestra las claves para ser un "verdadero malagueño"

"Te juro que si lo dices se quedan boquiabiertos", relata la joven. Además, matiza que esta tradicional expresión no solo se utiliza para nombrar a una persona, sino también para mostrar sorpresa o enfado. "Lo puedes usar para expresar shock", añade.

Pero esta no es la única lección que aporta la profesora, sino que también ha querido sacar a la luz otra de las palabras más utilizadas en la provincia malagueña, "pechá". "Significa 'mucho' y lo contrario sería 'una mijilla'", recalca.

"Si alguien te pregunta si hace calor, puedes decir 'uff, pechá' o 'una mijilla'", comenta la joven. Tras esto, ha dado un 'plus' en su lección sobre una expresión que hará parecer a sus seguidores un residente más de Málaga: "No es una palabra, es más bien como una frase y es '¿Tanterao?', que viene de '¿Te has enterado?'".

Las expresiones malagueñas de esta profesora de español, "de toda la vida"

Ante esta publicación, decenas de malagueños han mostrado su apoyo y admiración hacia la joven y el característico y rico patrimonio lingüístico de Málaga. "Que alguien le dé el carnet de malagueña, por favor", pide una usuaria. A lo que señala otro: "Es de Málaga de toda la vida. Aro que es de Málaga".

"Llevo viviendo en Málaga 29 años y no hablo ni en mis sueños como tú", comenta otro ciudadano. Mientras un joven se pregunta: "Cuando uso alguna de estas expresiones pienso: ¿cómo le traduzco esto a un extranjero?"