Andrea Moreno Gavilán, la mejor nota de la Selectividad 2025 en Málaga

Andrea Moreno Gavilán tiene la mejor nota de Selectividad de Málaga. Esta rondeña de 18 años, estudiante del IES Pérez de Guzmán,, de Ronda ha logrado la mayor calificación en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Málaga, obteniendo un casi 14 sobre 14: un 13,970 sobre 14.

Andrea ha obtenido un 10 en su expediente de Bachillerato de Ciencias, un 9,975 en la fase general de la prueba, y un 10 en las materias específicas de admisión, lo que le ha permitido lograr esta extraordinaria calificación, que la sitúa como una de las mejores estudiantes de la provincia este año.

Moreno confiesa estar "super contenta" con la noticia que le ha pillado de viaje de estudios en Mojácar: "No me la esperaba tan alta, pero sabía que iba a ser buena, me salió muy bien”, afirma.

A pesar de la incertidumbre y presión de la nueva Selectividad, Andrea confiesa que se esperaba el nuevo modelo peor, pero recrimina "la falta de optatividad de los exámenes".

¿Qué va a estudiar?

Andrea aún no tiene muy claro qué quiere estudiar: "Quiero estudiar Ingenería Informática con Matemáticas, pero no lo sé aún. Sino es eso, será alguna rama parecida".

Tampoco tiene muy claro si será en la Universidad de Málaga (UMA) o en otra. Lo que sí sabe con exactitud es que no quiere cursarla fuera de Andalucía.

A pesar de la presión que suelen implicar estos exámenes, Andrea afrontó los meses previos a la pruebas con calma: "Este año lo he dedicado íntegramente a estudiar. No me apunté a nada este año porque quería tener las tardes libres para ellos. Todos los días me organizaba con lo que tenía que hacer, incluyendo los descansos que son muy importantes".

Ahora, tras alcanzar este logro, Andrea celebra su resultado en Mojácar. Descansar y disfrutar, es lo que tiene en mente para los próximos meses, antes de embarcarse en su nueva etapa universitaria.