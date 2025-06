Cruz Roja Málaga se hará cargo de repatriar el cuerpo de Abdou Ngom

Abdou Ngom puso cara de la crisis migratoria en 2021 cuando abrazó a Luna Reyes, trabajadora de Cruz Roja, en la playa del Tarajal. Por desgracia no era ni sería la última vez que se jugaría la vida cruzando el Mediterráneo. Abdou volvió a España hace un año y se trasladó desde Barcelona a Málaga donde tristemente falleció el pasado 3 de junio.

Sus únicos allegados en España eran sus amigos, a su vez compañeros de piso y trabajo, que fueron los que le acompañaron sus últimos días de vida. Amigos que pedían que se cumpliese el último deseo de Abdou: ser enterrado en Malika, su ciudad natal.

Una repatriación que tiene un coste aproximado de 4.000 euros: "Necesitamos ayuda para repatriar el cuerpo",

Un grito de auxilio que ha sido escuchado. Cruz Roja Málaga se hará cargo de los costes para llevar a Abdou a Senegal: "Estamos esperando que nos autoricen por parte de la policía, ya que si Instituto de Medicina Legal".,

El final de Abdou

Fue el pasado 1 de junio cuando Abdou comenzó a sentirse mal: "Estaba enfermo, llevaba días encontrándose mal. Tenía fiebre, vomitaba y le dolía todo el cuerpo". A pesar de su situación ilegal, acudió a urgencias del Hospital Regional de Málaga donde fue atendido: "Le pusieron una vía y lo mandaron a casa", asegura Mbaye, amigo de Abdou.

Convaleciente quiso ir a trabajar, por el miedo a que le echasen: "Pero no podía moverse, su cuerpo dejó de funcionar, dejó de ver y no hablaba. Estaba en su cuarto y cuando entró nuestro compañero lo encontraron en la cama tirado. Fue ahí cuando me llamaron y me dijeron que creían que estaba muerto. Todavía no sabemos de qué murió", añade.

Documentación de Abdou. / Gregorio Marrero

Ngom fue uno de los más de 8.000 migrantes que llegaron aquel mayo de 2021 a la frontera de Ceuta. Ese mismo año fue devuelto a Marruecos. En el país magrebí vivió hasta 2024, y fue allí donde conoció a Salma, su mujer, con la que tuvo a su única hija. Fue entonces cuando emprendió de nuevo su lucha.

En octubre llegó a Lanzarote en una patera que fue rescatada tres días después en el mar. Tras pasar por un centro de acogida, viajó a Barcelona para reencontrarse con su viejo amigo Mbaye. Gracias a él se trasladó a Málaga, donde ha vivido los últimos ocho meses de su vida trabajando como albañil.