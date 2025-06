El Gobierno responde al enfado de Málaga por el centenario de la Generación del 27: "No hay exclusión"

El Ministerio de Cultura ha respondido al enfado de Málaga por el centenario de la Generación del 27, en cuya Comisión Nacional para la celebración no figura ninguna entidad ni administración malagueña.

"No hay exclusión", recalcan fuentes ministeriales, que sostienen que el anuncio de ayer fue el "pistoletazo de salida" a la organización de este homenaje pero "no se presentó ningún programa". La cartera de Ernest Urtasun insiste en que "no hay nada cerrado" y que todas aquellas administraciones y entidades "que lo deseen podrán participar".

El ministerio recalca que todas las comunidades autónomas están invitadas, incluida la Junta de Andalucía, e invita tanto al Ayuntamiento de Málaga como a la Diputación de Málaga a sumarse a la Comisión Nacional, así como todas las entidades interesadas. "Van a poder sumarse, solo lo tienen que decir".

Este periódico se hizo eco de la ausencia de Málaga entre las administraciones y entidades confirmadas en la conformación el comité, entre las que figuran, por ejemplo, la Comisión Acción Cultural Española, el Instituto Cervantes, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Fuentevaqueros; la Real Academia Española, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Residencia de Estudiantes y las fundaciones Federico García Lorca, la Fundación Gerardo Diego, María Zambrano, Rafael Alberti y Ortega Marañón.

No aparece ninguna institución malagueña, como puede ser la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo o el Centro Cultural Generación del 27, dependiente de la Diputación de Málaga. Al respecto, esta mañana su presidente Francisco Salado ha criticado la "exclusión" de Málaga y ha pedido al Ministerio de Cultura que rectifique.

"No sé si es desconocimiento", ha lamentado Francisco Salado y ha añadido que "si lo es, vamos a escribir una carta al ministro para relatarle la importancia que tuvo Málaga para la Generación del 27". Ha recordado que "la gran mayoría de los miembros de la Generación del 27 nacieron en Málaga: María Zambrano, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa, José Moreno Villa... Vicente Aleixandre pasó su infancia en la capital de la Costa del Sol, una gran vinculación con nuestra ciudad, y también con Cernuda, con Jorge Guillén, con Lorca, con Dámaso Alonso...". Cultura reitera que podrán participar en los actos y rechaza que Málaga está excluida.