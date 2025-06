Málaga usará agua del mar en los lavapiés de la playa de La Malagueta

La 'nueva realidad' instaurada tras una dura sequía también exige iniciativas encaminadas a 'dar ejemplo'. Y, de hecho, en Málaga se aprovechará el agua del mar para usarla en los lavapiés de la playa de La Malagueta. El Ayuntamiento trabaja en un proyecto piloto que intentará poner en marcha este mismo verano en esta emblemática zona de la ciudad con la intención de extenderlo luego por todo su litoral, dónde desde a partir de este 15 de junio comienza la temporada alta y habrá servicio de socorrismo a diario.

Precisamente, tales claves fueron ofrecidas por la concejala de Playas y Servicios Operativos, Teresa Porras, en la presentación del dispositivo municipal para este verano en las playas 'capitalinas'. En un acto celebrado en La Misericordia, Porras desveló que sería otro punto del litoral -en La Malagueta-dónde se implantará inicialmente esta medida de ahorro con agua salada que habría llegado para 'quedarse' en el resto de playas. "Vamos a poner en marcha este servicio pionero y lo vamos a hacer ahí, a ver cómo funciona, anunció la concejala.

En este sentido, Porras también aclaró que en las duchas-aunque se estudió esta posibilidad- no se empleará el agua del mar porque las normas sanitarias de la Junta de Andalucía no lo permiten y señalan que debe ser potable. Eso sí, la concejala no perdió de vista que las duchas sí funcionarán este año con normalidad tras el fin de las restricciones, aunque invitó a usarlas con moderación y sin perder de vista que "venimos de una sequía muy dura".

Campaña estival

Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, entre las 10.00 y las 20.00 horas todos los días, se prestará un servicio de salvamento y socorrismo en las playas de la capital dotado de 8 puestos de asistencia sanitaria, 25 torretas de salvamento, 25 mástiles, una embarcación, 5 motos de agua y 2 ambulancias. Su equipo humano lo integran 1 coordinador, 4 patrones, 8 ATS, 2 conductores, 2 técnicos sanitarios y 25 socorristas.

Playas accesibles

Además, Teresa Porras destacó que "todas las playas son accesibles" para personas con discapacidad y que el Ayuntamiento de Málaga ofrece un programa específico, ‘Disfruta la Playa’, con dos modalidades: tres puntos de baño asistido (Misericordia, Malagueta y Dedo) y cinco de baño autónomo (Guadalmar, San Andrés, La Caleta, Pedregalejo y El Palo).

El servicio de baño asistido se presta de 12.00 a 19.00 horas todos los días y debe reservarse por teléfono. Como novedad este año, del 1 de julio hasta el 15 de septiembre, además de los dos últimos fines de semana de septiembre, se amplía el horario de 12.00 a 20.00 horas.

Medidas de seguridad

En la misma comparecencia, el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo desgranó las claves del dispositivo especial de policías locales y Protección Civil, que se nutrirá de medios materiales que incluyen bicicletas eléctricas, motocicletas y drones.

Barrionuevo explicó que se controlará, por ejemplo, que no haya movilidad -ni siquiera de patinetes o bicicletas- por las zonas peatonales; que habrá unidades de paisano con el objetivo de que no se produzca ningún hecho ilícito; o que se vigilará desde la venta ambulante a "la picaresca de que haya gente que ponga sombrillas en la orilla de la playa para después reabrirla.

Banderas azules

Al inicio de la presentación, Teresa Porras celebró que las playas de Pedregalejo, Caleta, El Palo, El Dedo, Malagueta, Misericordia y San Andrés han renovado una temporada más sus banderas azules.

Según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento, en Málaga capital hay 15 playas con 13,5 kilómetros de extensión a lo largo del total del litoral, que alcanza los 17,5 kilómetros. En esta extensión se sitúan los más de 3.416 metros lineales de pasarela de hormigón y en este espacio también se distribuyen las 140 duchas y 45 lavapiés existentes.