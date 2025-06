¿Por qué este verano habrá menos natas en las playas de Málaga?

Durante la temporada alta veraniega que ahora comienza, en el agua de las playas de Málaga habrá una presencia de natas menor que la habitual en estas fechas. Es más, según se desprende de los argumentos que aporta un experto en la materia, los barcos 'quitanatas' tendrán estos meses estivales menos trabajo que otros años por una razón muy concreta. De hecho, el profesor de la Universidad de Málaga (UMA) y director de la Cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol, Francisco Franco, lo atribuyó a los agresivos temporales acaecidos en los meses pasados ya que esta vez no ha sido necesario regenerar tanto con aportes de arena el litoral malagueño. "Este verano va a haber menos incidencias en relación a la presencia de natas, como consecuencia de las DANA los ríos han transportado sedimentos a las playas y no habido que regenarlas mucho, cuando no hay procesos de regeneración las natas no aparecen apenas; las natas se originan cuando el agua lava la arena y cuanto menos polvo mineral haya menos posibilidades de nata hay, las DANA han hecho que las playas se regeneren este año de forma natural", recalcó Franco.

Herramientas de IA

Y a esta coyuntura se sumará, durante la temporada estival, el empleo de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que con cinco días antelación avisarán de en qué playas habrá más natas. Y darán pistas, por ejemplo, sobre los puntos del litoral en los que "empezar a limpiar", según expuso Francisco Franco en la presentación de la temporada alta de las playas de Málaga después de que tomaran la palabra los concejales del Ayuntamiento de la capital Teresa Porras y Avelino Barrionuevo.

Inofensivas para la salud

Según determinaron en su momento las investigaciones en las que participaron Franco y otros expertos de la UMA, la presencia de natas en las playas de Málaga responde a un proceso natural que es inofensivo para la salud de las personas, ya que en las natas la concentración de contaminantes no suele alcanzar niveles tóxicos y se descarta el origen fecal de estas sustancias.

Por lo general, los estudios realizados por la UMA concluyeron que los pequeños minerales que se encuentran en las natas son muy similares a los que forman parte de la geología malagueña, y son completamente inocuos para la salud.

Calidad de las aguas

A su vez, Francisco Franco explicó durante su intervención de este jueves que la calidad de las aguas de baño en el litoral malagueño está asegurada un año más.

No obstante, este experto recordó que se realizarán análisis periódicos de la calidad sanitaria del agua "para garantizar que cualquier baño en cualquier playa de la ciudad sea saludable".

Medusas y algas invasoras

Al igual que sucede con la prevención de las natas, los expertos de la Cátedra de Ciencias del Litoral trabajan con algoritmos de IA a partir de los datos que también suministran los socorristas sobre la presencia de medusas y algas invasoras, y con cinco días de antelación se tendrá información sobre el comportamiento que tendrán estas otras realidades tan veraniegas.

En este sentido, Francisco Franco defendió que tales conocimientos permiten llevar a cabo una labor de prevención "seria" y, por ejemplo, saber de antemano a qué playas van a llegar las medusas.

Otra de las claves aportadas por este experto apuntó a que la llegada del alga invasora tendrá en la capital malagueña un impacto menor que en las playas de la Costa del Sol Occidental.