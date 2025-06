Las sendas vitales de la emigración en una novela

En 1949, en un barco que le conduce de Argentina a España, Asunción Portela Durán, hija de pontevedrés y malagueña, cuenta, noche tras noche, a una compañera de pasaje ,la historia de su familia, que emigró a la boyante Buenos Aires para dejar atrás la ruina económica en Málaga, y las levas obligatorias para la Guerra de Marruecos de 1909.

«En realidad, es un libro que trata de una historia universal a través de una familia», cuenta la malagueña Presina Pereiro, la autora de ‘Donde el eco dijo’, un título tomado de la letra de un tango de Gardel. Editada por Ediciones del Genal, la novela fue presentada en la pasada Feria del Libro de Málaga.

Y aunque las vivencias de las dos sagas del libro no es la historia real de su familia, sí que está inspirada en ella, explica; dado que su padre, Eleazar Pereiro, nació en Buenos Aires y era hijo de un gallego de Pontevedra y una malagueña. En 1928, el matrimonio volvió a España para asentarse definitivamente en Málaga.

«Hace unos siete años fui a la Argentina y estuve hablando mucho rato con una tía mía, que era hermana de mi padre; estuve tomando notas y muchas de las cosas que me contó van ahí, en el libro», detalla Presina Pereiro.

La escritora explica que ha tomado «ejemplos de muchos tipos de personas, muchos tipos de circunstancias y los he unido en una familia», y subraya que, además de una novela coral, en la obra se aprecia la evolución de los personajes. «A mí, en general, me gusta mucho analizar a las personas y ver hacia dónde van», recalca.

Y hablando de personajes, considera que en esta novela «la mujer es más fuerte que el hombre», en el sentido de que «se adapta más a las circunstancias».

Presentación de la novela de Presina Pereiro, en la Feria del Libro. | LA OPINIÓN

«Historia con mayúsculas»

Y por ese carácter de ‘universalidad’, en la obra hay muchos ecos de la situación nacional e internacional, como la Primera Guerra Mundial, el contrabando o el crecimiento del movimiento feminista en la Argentina; también, la llegada masiva a ese país de judíos, tras los pogromos en Rusia de comienzos del siglo XX, y el consiguiente desarrollo del movimiento sionista. Por eso, recalca que, en ‘Donde el eco dijo’, «voy metiendo la historia un poco anecdótica, la del movimiento social y la de la Historia con mayúsculas».

En este sentido, subraya que uno de sus propósitos ha sido «hacer ver cómo las decisiones de personas ajenas absolutamente a ti influyen en tu vida». De paso, cumple el objetivo de dar «un poco de voz a tanta gente que tiene un pasado de inmigración, y que sin embargo no habla de ello; algunos, porque le da como vergüenza, otros, porque, realmente, no conocen su historia. Yo me he preocupado en indagar la historia; no la mía, sino la mía y de otros muchos que estaban allí».

Detrás de ‘Donde el eco dijo’ hay un trabajo ingente, con el que la escritora malagueña se siente en su salsa, «porque el día que no escribo no me encuentro bien; necesito escribir y me bullen muchas ideas; me da igual el ruido o la música, al escribir me desengancho del mundo exterior», confiesa, al tiempo que detalla que ya tiene escritas otras tres novelas.

En el caso de esta obra entre las dos orillas del Atlántico, cuenta que escribió una primera versión hace unos diez años; «pero luego la reescribí entera, la aligeré y le quité unas 200 páginas; e incluso cambié la estructura de los capítulos».

Y para que el lector se oriente mejor en esta historia ‘universal y familiar’, al final de la obra hay una detallada ‘genealogía de personajes’, para que, junto a la protagonista principal de la novela y su oyente, quienes se adentren en ‘Donde el eco dijo’ arriben también a buen puerto.

Suscríbete para seguir leyendo