Piden que los policías nacionales de Málaga puedan lucir la Medalla de la Ciudad

La Confederación Española de Policía (CEP) ha planteado a los cuatro grupos municipales representados en el Ayuntamiento de Málaga (PP, PSOE, Con Málaga y Vox) que lleven al Pleno una moción que permita a los agentes destinados en la Comisaría Provincial lucir la Medalla de la Ciudad que el Consistorio concedió el año pasado a la Policía Nacional en un acto en el que también se nombró a la Comisaría Provincial Hija Adoptiva de la capital. Según ha explicado el sindicato policial a este diario, esta propuesta llega después de que tanto el comisario principal y jefe provincial, Enrique Barón, como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hayan desestimado esta opción al considerar que se trata de una distinción colectiva.

En el caso del regidor, su respuesta argumenta que el Reglamento de Concesión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento sí contempla la posibilidad de otorgar la Medalla de la Ciudad tanto a personas físicas como a entidades, pero en el caso de estas últimas, que es el caso de la Comisaria Provincial, sólo habilita a exhibir la medalla «en sus instalaciones, pendones, banderas o insignias corporativas, no el de su uso personal por parte de los miembros que la integran».

De la Torre añade en su misiva que en el caso de las instituciones a las que se ha concedido esta distinción siempre se ha seguido el mismo criterio y que no consta precedente alguno de autorización para uso individual por parte de sus integrantes.

Lejos de rendirse, el sindicato no tardó en encontrar un caso similar en Algeciras, cuyo Ayuntamiento concedió en 2008 la Medalla de Oro de la Ciudad a la Comisaría de la Policía Nacional y a la Comandancia de la Guardia Civil. Años más tarde, en 2020, el mismo Consistorio aprobó no sólo que los agentes destinados en ambas sedes policiales pudieran lucir en sus uniformes dicha medalla en actos oficiales, sino que además se pudiera añadir como mérito en las hojas de servicio de los agentes y se tenga en cuenta a efectos de concursos de traslado y promoción interna. El sindicato, además, destaca que esto «no supondría costo alguno para las arcas municipales, ya que cada agente asumirá el gasto de la reproducción de la medalla».