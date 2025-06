Paula Coronas: 25 años de éxito en los escenarios

Cuando tenía 3 o 4 años, sus padres le comentaban que, al escuchar alguna melodía de piano se sentía «absolutamente atraída».

Con sus padres, Victoria y José Luis, acudía de niña al antiguo Conservatorio María Cristina y al Teatro Cervantes, «porque, si algo me ha fascinado desde pequeña es ver un telón subir en cualquier espectáculo», confiesa.

Quien habla es Paula Coronas, la pianista profesional malagueña, profesora titular de piano y autora de una tesis doctoral sobre la obra pianística del compositor Antón García Abril, uno de sus grandes aliados en el mundo de la Música.

Paula Coronas celebra este año un cuarto de siglo de actuaciones en escenarios de toda España; pero también de Alemania, Hungría, Italia, Francia, Rumanía o Portugal.

La joven pianista malagueña Paula Coronas, en el piano de casa, un regalo por su décimo cumpleaños. / Archivo Paula Coronas

En realidad, su carrera ha sido la consecuencia lógica de un flechazo musical que dura hasta hoy. Ya con 6 años, cuenta, acudía a la casa de un amigo de Torre del Mar, donde por entonces vivía su familia, «porque tenía un piano, así que empecé a jugar, a descubrir lo que era el teclado, y a dejarme seducir por él», detalla a La Opinión.

El mejor cumpleaños

Con este bagaje, a los 8 años -la edad mínima de ingreso- comenzó sus estudios musicales. «Me matricularon por la insistencia mía e hice dos años en uno», destaca.

Quizás por eso, el que considera «el cumpleaños más feliz de mi vida», fue el de su décimo aniversario, cuando en casa se encontró con un piano vertical. «Me dejó absolutamente impresionada. Tenía momentos de interrumpir mis comidas porque no quería separarme del piano», subraya.

Paula Coronas, con su maestro, el ruso Anatoli Povzoun, en El Escorial. / Archivo Paula Coronas

Ya por entonces, Paula Coronas participaba en competiciones. Y a la hora de actuar, confiesa que no sentía miedo o inseguridad. «Para mí era algo mágico que te atrapaba; yo quería ser parte del escenario desde muy niña».

Con la participación en concursos comenzaron a llegar los premios, y un certamen que no olvidará, fue un concurso en Ibiza, cuando tenía 13 o 14 años, en el que tocó la obra de un compositor, el belga Raymond Andrés, que formaba parte del jurado.

Como recuerda, cuando finalizó la pieza, el músico se acercó a saludarla y le dijo: «Has interpretado la obra tal y como yo lo he sentido». «Aquello fue una dimensión nueva para mí y pensé inmediatamente que tenía que dedicarme a la música», destaca.

Paula Coronas, en su primera actuación internacional, en Rumanía, con Octav Calleya. / Archivo Paula Coronas

Esa decisión, arriesgada también en nuestros días, apunta la músico, la tomó con el importante apoyo de su familia, pues ella apostó «por el piano, únicamente». Por eso, tras terminar sus estudios con el catedrático Horacio Socías en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, decidió perfeccionarse y superó las pruebas para estudiar en el Centro Reina Sofía de Madrid.

Al mismo tiempo, con 19 años, hizo las oposiciones a profesora de Conservatorio, «las gané y me quedé en Málaga».

Se abría así un doble camino que sigue todavía: el de formarse en el perfeccionamiento pianístico, investigar y actuar; y la docencia en el Manuel Carra de Málaga.

En el Reina Sofía, con el profesor y concertista ruso Anatoli Povzoun -con quien luego seguiría por libre durante largos años-, explica que «con la escuela rusa del piano recibí una nueva dimensión, empecé a conocer lo que es, realmente, la dimensión del sonido del piano».

Paula Coronas, en su última actuación como solista en el Auditorio Nacional de Madrid, en 2023. / Archivo Paula Coronas

Un perfeccionamiento que le llevaba a marcharse a Madrid los fines de semana en Talgo, así que estaba dedicada al instrumento de lunes a domingo. «Vocaciones tan fuertes te exigen la vida entera; pero yo no concibo la vida sin la música», remarca.

Además de los mencionados, en esa larga formación musical, entre profesores y pianistas de los que ha recibido clases magistrales desgrana nombres como los de Esteban Sánchez, Alicia de la Rocha, Marta Argerich, Vladímir Ashkenazy, Ana Guijarro, Guillermo González o Antoni Besses.

Paula Coronas tampoco olvidará la que fue su primera salida al extranjero, en Rumanía, con actuaciones en Buscarest y Targu Mures. «Recuerdo un teatro impresionante, lleno y con muchos niños; hicimos un concierto de la Hispanidad con el maestro Octav Calleya, dedicado a Falla. Imagínate mi emoción», recuerda.

Antón García Abril

También se cumplen 25 años de la entrada en su vida profesional del maestro Antón García Abril, «que marca mi carrera; hay un antes y un después», confiesa.

Paula Coronas, en la grabación de ‘Nocturnos de Antequeruela’ con su autor, Antón García Abril, a la batuta con la Orquesta Filarmónica de Málaga. / Archivo Paula Coronas

Todo comenzó cuando al artista malagueña descubrió «una de sus grandes partituras», ‘Nocturnos de la Antequeruela’ y coincidió que la Orquesta Filarmónica de Málaga le dedicó un ciclo; «y yo, una vez más, atrevida, me lanzo al ruedo y tras un verano de 8 horas al piano intentando sacar un poco de jugo a una pieza increíblemente difícil, me pongo en contacto con el maestro; me escucha por primera vez y se sorprende; decide venir a los ensayos a Málaga, incluso dirigirme y, años posteriores, dirigirme en una grabación discográfica».

De los 12 discos grabados hasta ahora de su carrera, 5 son de obras de García Abril, de la que ya es una especialista e incluso, en 2007, el maestro llegó a dedicarle una composición: ‘Alba de los Caminos’. Como subraya, «ha habido momentos de comunión completa con el compositor».

Paula Coronas, junto a Manuel del Campo, con la biografía que escribió sobre el músico malagueño. / Archivo Paula Coronas

En su intensa carrera, Paula Coronas ha tenido tiempo además de publicar cinco libros, uno de ellos, de su admirado expresidente de San Telmo, el músico Manuel del Campo.

Ahora que celebra 25 años en los escenarios, echa la vista atrás y concluye:«Volvería a repetir todo este camino una y otra vez porque ha sido un camino de muchísimo esfuerzo y renuncia; pero también de mucha felicidad. Si hubiera otra vida, volvería a ser pianista».

