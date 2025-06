La Pelusa confía en un segundo rechazo de la Junta a la gasolinera

La gasolinera de bajo coste proyectada por la empresa Petroprix en un solar de calle Potosí sigue preocupando a los vecinos de La Pelusa, en El Palo, aunque remarcan que no dan la ‘guerra administrativa’ por perdida, y continúan confiados en ganarla, a la espera de un segundo descarte del proyecto, por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Como informó este periódico, en agosto del año pasado, la administración autonómica declaró inviable el proyecto, al considerar que afectaba a la salud. La negativa de la Junta fue contestada en abril de este año por un segundo informe de Petroprix que concluía que «no se prevé una afectación significativa a la salud, en términos de efectos agudos, subcrónicos ni crónicos».

«La esperanza no se pierde», asegura a La Opinión Inmaculada de la Torre, presidenta de la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa. La responsable vecinal hace estas declaraciones tras conocer que, como informó este diario, el TSJA ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por los vecinos, que pedían que quedara sin efecto el pleno del 26 de enero de 2024, por el que se aprobó, definitivamente, el plan especial para instalar la gasolinera de bajo coste en La Pelusa.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, obliga a la Asociación de Vecinos a pagar las costas del juicio.

Los vecinos, «desprotegidos»

La presidenta Inmaculada de la Torre lamenta que, en la lucha del barrio contra la gasolinera, los vecinos hayan estado solos. «Pedimos hasta la saciedad que el Ayuntamiento pusiera sus servicios jurídicos a favor de los ciudadanos; pero cuando el Ayuntamiento, no sólo se pone de perfil, sino que te da la espalda, es por lo que, en el pleno pasado, dije que estábamos desprotegidos», lamenta.

En este sentido, la dirigente vecinal Remedios Sánchez recuerda que, para presentar alegaciones al proyecto, los vecinos llevan ya costeados de sus bolsillos dos informes medioambientales.

Solar de calle Potosí en La Pelusa, donde se proyecta la gasolinera de bajo coste. / A.V.

A este respecto, Fátima Pérez, también vecina y miembro de la asociación de vecinos, remarca la diferencia de presupuesto entre un colectivo vecinal sin ánimo de lucro, como el de La Pelusa, y una empresa como Petroprix, «con recursos para pedir un informe tras otro».

De cualquier forma, Nacho Laffarga, otro vecino y dirigente vecinal, recalca la excelente respuesta del barrio; pues cuando presentaron alegaciones en mayo pasado al segundo informe de Petroprix, y pese a que pensaban que habría cierto cansancio en el barrio, tras 4,5 años de lucha, «se presentaron 40 vecinos».

La Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa también aprovecha para mostrar su malestar por lo que consideran falta de información municipal, sobre la decisión de la Gerencia de Urbanismo de suspender en su día la licencia de obra de Petroprix, con lo que se ha evitado que caducara el 6 de diciembre del año pasado. «No sabemos por qué», recalca Remedios Sánchez.

"Las circunstancias no han cambiado"

En lo que sí confía la Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa es en que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía también desautorice el segundo informe de Petroprix, «porque las circunstancias no han cambiado: seguimos teniendo cerca colegios, casas de vecinos, residencias de mayores, taller de aluminio...», enumera Fátima Pérez, quien recalca que la gasolinera es peligrosa para la salud.

El colectivo vecinal también quiere hablar del ofrecimiento, el pasado pleno de mayo, de la consejera de Urbanismo, Carmen Casero, a propósito de una moción de Con Málaga, y en cuya discusión se comprometió a permutar el solar de Petroprix por otros terrenos, si se produce la segunda negativa de la Junta al proyecto. En ese caso, el solar de calle Potosí se destinaría a zona verde y centro ciudadano, como reclamaron los vecinos en este diario el pasado mes de enero.

El equipo de gobierno siempre ha sostenido que está condicionado por la Ley Nacional de Hidrocarburos, y que no ha tenido margen de maniobra. Los vecinos de La Pelusa creen lo contrario; pero ven positivo que el Ayuntamiento se alinee con las demandas vecinales. Eso sí, la presidenta Inmaculada de la Torre se muestra taxativa: «Hasta que ese compromiso no esté escrito, firmado y presupuestado no nos lo creeremos». Mientras tanto, aguardarán la respuesta de la Junta de Andalucía.

