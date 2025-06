Sara Simonsen, dermatóloga: “La idea de intentar ponerse moreno deberíamos prohibirla”

A nadie se le ocurriría circular sin cinturón de seguridad por una autopista a 200 kilómetros por hora. Sin embargo, cada verano, las playas se llenan de personas que se exponen al sol durante horas en las franjas de mayor radiación solar. Así de clara es la doctora Sara Simonsen, dermatóloga en Vithas Málaga, al advertir sobre los peligros de tomar el sol sin las medidas de protección adecuadas, sobre todo, ahora que comienza el verano.

La doctora subraya la importancia de disfrutar del sol de una manera responsable, evitando las horas centrales del día y utilizando siempre fotoprotección, pues recuerda que los casos de cáncer de piel están aumentando, incluido el melanoma, que es el tipo más agresivo.

¿El verano es la estación más peligrosa para nuestra piel?

Sí, básicamente porque la mayoría de nosotros pasamos el resto del año en casa, en la oficina, en el coche… estamos siempre cubiertos, estamos ‘en cajas’, y luego en verano salimos y queremos ponernos morenos y nos ponemos a tomar el sol como locos. Y nuestra piel no estaba preparada. Entonces la piel se sobrepasa, no está capacitada ya para defenderse.

¿Cuál es el error más habitual que cometemos al exponernos al sol?

Yo diría que es estar fuera en las horas que no deberíamos estar fuera. Las playas están más llenas en las horas más malas. Tu vas temprano o tarde y no hay mucha gente. Ahora, vas a las 12.00 horas y ves a todas las familias llegando con sus toldos y sus frigoríficos y van a pasar ahí de 12.00 a 18.00 horas, o sea, las peores horas.

Como dermatóloga ¿qué se le pasa por la cabeza cuando ve las playas abarrotadas a esas horas con tanta gente tomando el sol sin sombrilla?

Pienso que estamos un poco locos. Es que no iríamos en el coche sin cinturón y a 200 por hora. Ahí ya hemos aprendido que hay que prevenir y tener un poquito de cabeza, pero en el tema del sol veo que nada, que la gente se pone crema y ya piensan que van seguros. Y están ahí todo el día y, al final, aunque lleves crema, estás absorbiendo más sol de lo que tu cuerpo realmente puede aguantar.

¿Y esa crema solar la aplicamos correctamente o solemos cometer fallos?

Lo que muchas veces veo es que llegan a la playa, se ponen la crema y en 30 segundos se han metido en el agua. Hay que ser muy optimista para pensar que esa crema ha tenido tiempo para entrar en la piel y hacer su función. Seguro que un gran porcentaje de esa crema va directamente al agua. Hay que dejarla un tiempecito. Habría que, o ponérselo en casa, o ponérselo ahí y esperar un rato. Yo suelo ponérmelo antes de ir y así sé que tengo la primera puesta. Luego están los que llegan a la playa y se van al agua, están ahí media hora, luego tienen que esperar a secarse y después ya se ponen la crema. Pero ha pasado fácilmente una hora, 40 minutos. Y, si vas a las 12.00 horas, pues es un horario muy peligroso.

Como mencionaba al principio, el objetivo de muchas personas durante estos meses es ponerse moreno. ¿Existe un ‘bronceado saludable' o es un mito que deberíamos desterrar?

Cada vez que producimos el color es una señal de que nuestras células han detectado un daño y se están protegiendo. Entonces, en principio, todo moreno es un daño. También es verdad que hay personas que se ponen morenas muy fácilmente. Hay gente que no tiene casi que tocar el sol y ya se están poniendo morenos. Y hay otra gente, yo, por ejemplo, no podría ponerme morena aunque lo intentase. La idea de intentar ponerse moreno deberíamos prohibirla. Tienes el color que tienes y ya está. Ahora, porque das muchos paseos coges algo de color, eso no es un problema, pero, intentar ponerse moreno, eso es peligroso.

¿Cuál es el tiempo de exposición solar diario recomendado?

Deberíamos tomar, sin crema solar, unos 15 minutos al día para producir vitamina D. Eso puede ser, por ejemplo, que llegues temprano a la playa y esperes 15 minutos y te pones la crema. Pero 15, no una hora. O puede ser que des un paseo en cualquier momento sin crema. Aunque en la cara recomendaría siempre poner la crema solar, porque, al final, si no, vas a tener más arrugas, más manchas. Pero en el resto del cuerpo aprovecha un poquito sin crema para la vitamina D.

¿Cuáles son los riesgos de exponerse al sol de una forma excesiva?

Las quemaduras solares están directamente relacionadas con el melanoma, que es el tipo de cáncer de piel más peligroso, que realmente causa muchas muertes al año. Entonces, hay que evitar quemarse y, sobre todo, que no se quemen los niños, que es lo que más riesgo hay para que les salga un melanoma a los 30, 40 o 50 años. Luego hay otros tipos de cáncer como el basocelular y el escamocelular que están más relacionados con la exposición crónica. El que trabaja en la calle y todos los días le da sol, pero no se quema, pues tiene muchos basocelulares que son cáncer de piel que no mata, pero que hay que quitarlos, operarlos, y, al final, dejan muchas cicatrices. Si te sale uno así en la nariz, no tiene mucha gracia porque es una cicatriz muy visible. Entonces, hay que tener cuidado.

¿Cree entonces que la sociedad no está lo suficientemente concienciada sobre los riesgos del sol?

No, no lo están para nada. Además, me suelen decir: “pero yo no tomo sol, no voy a la playa”. Y yo les recuerdo que vivimos en Málaga, que el sol no se enciende en la playa, hay sol en todos sitios. Pero la gente asocia sol igual a playa. Si no voy a la playa, ya está, no tomo el sol. Entonces no, no creo que lo entendamos. Pero yo no soy enemiga del sol. Porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que han tenido un melanoma y que me dicen que llevan diez años sin ir a la playa porque les da miedo. Y tampoco es eso. Un poquito de sol, tempranito o tarde, no pasa nada. Lo que no debería estar nadie con un melanoma en la playa a las dos de la tarde. Hay gente que tiene demasiado miedo y hay gente que no tiene ningún miedo.

¿Han aumentado los casos de cáncer de piel en los últimos años?

Sí, están aumentando todos. Y yo creo que se debe a eso, a que estamos la mayor parte del año dentro de casa. No nos da nunca el sol, luego salimos y queremos en una semana de vacaciones sacar el máximo provecho y te da igual quemarte. Vamos un poco así, por eso está aumentando y habrá cada vez más cáncer de piel.

¿Ese incremento se ha registrado también aquí en la provincia de Málaga?

En todo el mundo está aumentando. También se pueden hacer más cosas para protegerse, por ejemplo, la alimentación es muy importante, los antioxidantes. Por ejemplo, el licopeno del tomate cocinado ayuda a reducir el riesgo de cáncer de piel. O sea, que se pueden hacer cosas tanto por dentro como por fuera para reducir el riesgo de cáncer, en general, y el cáncer en piel en concreto.

¿Este aumento se está detectando en algún sector concreto de la población?

Diría que en los jóvenes seguramente. Se ven cada vez más jóvenes. Por ejemplo, los carcinomas basocelulares antes se daban mucho en mayores, pero cada vez veo más gente joven, mujeres de 30 años incluso, que tiene uno así en la cara. Entonces, eso es un drama cuando te van a hacer una cicatriz visible en la zona central de la cara, y se ve mucho en jóvenes. Así que habrá una oleada de eso en los próximos años, me temo.

¿Y a qué se debe que esté creciendo entre los jóvenes?

Sol, siempre es el exceso de sol, la falta de protección y, seguro también, en general, el estilo de vida, que vivimos muy estresados, con mala alimentación y todo eso influye. Casi todos los cánceres están aumentando y el de piel también.

Y en el caso del cáncer de piel, ¿qué tasa de supervivencia tiene?

El basocelular es prácticamente el 100%. El escamocelular depende mucho de la rapidez con la que lo encontremos. Se puede encontrar cuando es superficial y ahí digamos no hay riesgo. Se trata operando o con unas cremas. O puede haber profundizado y, si es muy profundo, puede llegar a hacer metástasis. Si hace metástasis, el riesgo de morir aumenta mucho. Si no hay metástasis, normalmente, tampoco pasa nada, no le ha dado tiempo. Y el melanoma es el que realmente es más peligroso. Te puede ir bien, pero, como haya profundizado mucho, es difícil de controlar. Aunque cada vez hay más tratamientos, inmunoterapia… no es solamente quirúrgico en ese caso.

¿Tenemos más riesgo de sufrir cáncer de piel aquí en Málaga que en otros lugares de España?

Sí, porque aquí tomamos más sol. Como te descuides, te quemas un día en marzo o en días que no te lo esperabas. Aquí es que hay mucho sol, entonces es muy difícil no quemarse realmente. Es muy difícil calcular cuánta crema necesitas, cada cuánto... Entonces aquí el riesgo es muy alto y, encima, viven muchísimas personas del norte de Europa que no tienen la piel genéticamente hecha para vivir aquí.

¿Cuándo debemos preocuparnos por una mancha o un lunar?

Un lunar que cambie de forma, color, o que esté muy sobreelevado, hay que sospechar. No significa que sea malo, pero hay que sospechar. Un lunar nuevo, si ya tienes más de 30 años, también hay que sospechar. Muchas veces vienen a la consulta las madres con un niño preocupadas porque al niño le están saliendo lunares. Eso es normal, en algún momento de la vida tienen que salir. No es preocupante que salgan nuevos siempre que tú seas joven. Pero, si ya eres mayor, no deberían salir más. Entonces, sospechar cuando sale algo nuevo o cuando algo que ya tenías cambia. Esos son los lunares. Luego, el cáncer de piel no melanoma, ahí habría que sospechar si tienes una herida que no cura, alguna placa o una pápula en la nariz como pequeños bultos rojitos que salen, típicamente, en la cara o en el dorso de las manos. Luego tenemos las lesiones precancerígenas, que son las queratosis actínicas que se nota, a lo mejor, si al pasar la mano por la cara notas como zonas rugosas que son rositas o blancas con una caspita y no se quitan. No es piel seca. Mañana también está, en una semana está, en un mes está. Esas son las queratosis actínicas que si lo dejas mucho tiempo se puede convertir en cáncer escamocelular. Entonces, si vienes con tiempo a la consulta, lo quemamos con el nitrógeno y se quita. El año que viene tendrás nuevos porque eso es otra vez el daño, que va saliendo poco a poco. Entonces, regularmente, se van quitando para que no tengan tiempo de hacer nada más. Esos son súper frecuentes, los van a tener, probablemente, el 100% de la población aquí.

¿Y cómo funciona el nuevo Servicio de Dermatología Digital de Vithas Málaga que se puso en marcha el año pasado?

El servicio que se da en Vithas está basado en un cribado dermatológico a través de dermatología digital, en la que una enfermera en su centro Vithas de referencia, a través de la realización de un cuestionario de historia clínica y una toma de imágenes, sube al servicio el caso correspondiente y un equipo de dermatólogos, que trabajan con Vithas de la plataforma Disderm, analizan con exhaustividad el caso y envían el resultado al paciente en menos de 48 horas. Y, en caso de que el paciente tenga algo urgente, cómo es un cáncer de piel, es derivado de inmediato al servicio de intervencionismo inmediato de Vithas en el que coordino la intervención en el menor tiempo posible para la tranquilidad de nuestros pacientes.

Además de protegerse del sol y de cuidar la alimentación, ¿qué otros factores debemos de tener en cuenta para tener una piel sana?

El estrés es un factor muy importante que no se tiene lo suficiente en cuenta para la piel. Casi todas las patologías de la piel tienen una fuerte raíz en el estrés, dermatitis, psoriasis, rosácea. Casi siempre son gente nerviosa, estresada, que mejoran mucho si consiguen disminuir ese estrés. Pero yo entiendo que en la sociedad en la que vivimos no es fácil. Luego, alimentación. Cada vez se sabe más que una microbiota intestinal inflamada genera un problema en la piel. Puede ser acné, rosácea, dermatitis, psoriasis, según lo que genéticamente tú estás más predispuesto a tener. Y esa alteración de la microbiota va un poco en la misma línea: estrés, mala alimentación, muchos ultraprocesados, poca fibra. La sociedad entera está enfocada a la vida rápida y eso nos lleva a no tener tiempo para cocinar o no tener tiempo para comer bien y, al final, eso afecta mucho la piel. Y luego el dormir. Hay muchísima gente que no duerme bien y eso también se refleja mucho en la piel.

Las redes sociales están inundadas del fenómeno del skincare, ¿se necesitan realmente tantos productos y pasos para cuidarnos la piel?

No, para nada. Yo tengo una lucha personal con eso porque veo tantísimas, sobre todo, chicas jóvenes y también sus madres que están obsesionadas. Vienen y te traen una bolsa con 30 cosas que se están poniendo, e igual tienen un granito o un acné súper leve, pero les parece lo más horrible del mundo. Y, en el trasfondo, aquí hay un problema de que esa chica piensa que si tiene granos no es suficientemente valiosa, se siente mal. Y me parece brutal. Y las redes están inundadas de eso. No hay que ponerse tantas cosas. Las cuatro cosas básicas y ya según lo que quieras. Si tienes manchas, pues tendrás que ponerte algo específico de manchas. Acné, algo específico de acné, etc. Pero no, estamos dando una importancia muy excesiva a todo lo que es el skincare y belleza en general, pienso yo.

