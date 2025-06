Barrio de Dos Hermanas: Siete meses a la espera del ascensor

Hace unos días, cuenta José Aguilar, presidente del 9 de la calle Concejal Massó Roura, en el barrio de Dos Hermanas, una vecina de 85 años se cayó por las escaleras y hubo que llevarla al hospital.

Es una de las consecuencias de llevar siete meses sin ascensor, desde que la dana de noviembre anegara el aparato.

Se trata además de un ascensor muy esperado en este bloque de cuatro plantas, cuyos vecinos estuvieron una década reclamándolo, pues se daba el caso de vecinas como la octogenaria Rosa Franquelo, ya fallecida, que como explicaba a este periódico en 2009, llevaba siete años sin bajar a la calle, por falta de movilidad y no contar con un ascensor.

Finalmente, en 2019 se hizo realidad un ascensor por el exterior del bloque, financiado al 50 por ciento por el Instituto Municipal de la Vivienda y los vecinos. Costó 66.000 euros.

«Ha sido un siniestro por la dana, el ascensor se inundó; por todos lados entró agua», contaba la semana pasada José Aguilar, presidente de la comunidad de propietarios, el vecino que más batalló por el elevador.

Como explicó a este diario, el siniestro tuvo lugar en noviembre, y desde entonces, el bloque lleva con el ascensor inutilizado. «Mi mujer ahora mismo no puede andar, se la ha tenido que llevar la ambulancia para ponerle unas inyecciones en la espalda», cuenta el presidente, que destaca que en el bloque hay «cuatro personas parapléjicas», para quienes la falta del ascensor es un problema más que grave.

«Además, aquí hay personas con ochenta y tantos años que tienen que subir con el carro de la compra andando», lamentó.

José Aguilar explicó que aunque la comunidad cuenta con un seguro, siguen a la espera de la solución. «Aquí vino un perito pero ahí sigue dándole vueltas».

El ascensor exterior lo costearon a medias los vecinos y el IMV. / A.V.

Seguro y administración de fincas

El pasado 10 de junio, La Opinión se puso en contacto con la compañía aseguradora, Generali. Al día siguiente, 11 de junio, la compañía comunicó a la comunidad de propietarios que había abonado 4.450 euros, en concepto de abono de los daños, a la espera de la factura para el reembolso del IVA abonado.

En la carta a los vecinos Generali detalló que la póliza suscrita cubre «los daños originados por las filtraciones de agua de lluvia, pero no la reparación de la causa que los origina».

Por eso, trasladó la necesidad de que se hicieran «las reparaciones necesarias para evitar posteriores siniestros por la misma causa».

A este respecto, la empresa recuerda en la carta que, si se produjesen nuevos daños y la comunidad no hubiese realizado esas reparaciones, «podrían no tener cobertura por su póliza, al derivarse de una causa conocida y no solventada, o por trabajos insuficientes para su correcta solución».

Vecinos y responsables municipales, en 2019, delante del ascensor del bloque de Dos Hermanas, cuando se inauguró. / Gregorio Torres

José Aguilar, por su parte, indicó que pedirá toda la documentación a la administración de fincas del bloque, «porque si no lo arreglan por fuera estamos en las mismas; sería pan para hoy y hambre para mañana».

Este periódico se puso en contacto ayer con la administración de fincas del bloque de Dos Hermanas, Merino Bermejo.

Un portavoz de la administración de fincas explicó que este tipo de pólizas es el habitual: «Normalmente los daños los paga el seguro y el mantenimiento lo paga la comunidad». En este caso, la lluvia entró tanto por la caseta del tejado como por los laterales, detalló, y señaló que el problema estriba en los materiales de construcción, ya que el cuerpo exterior está hecho de placas metálicas.

El portavoz explicó que el material que une estas placas se ha «deteriorado con el tiempo», lo que ha provocado que haya habido tantas filtraciones.

