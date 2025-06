Las enfermeras del Hospital Regional de Málaga van a la huelga para exigir más personal: "No nos vamos a rendir"

Este miércoles 18 de junio los profesionales de enfermería de ocho unidades del Hospital Regional Universitario de Málaga han ido a la huelga, convocada por el sindicato de enfermería Satse, para denunciar las “graves deficiencias” de personal que sufre el centro sanitario.

Al grito de “Más contratos, menos malos ratos”, “Este hospital necesita personal” y “Moreno Bonilla, aumenta la plantilla”, más de 300 enfermeras de todos los servicios se han concentrado frente a la escalinata del pabellón A del hospital para dar a conocer la situación de sobrecarga laboral y ritmo frenético que se ven obligados a asumir.

En cuanto al seguimiento de la huelga, que se extiende desde las 8.00 horas de este miércoles hasta las 8.00 horas del jueves, Satse sostiene que ha sido del 100%. No obstante, aclaran que esta es una “huelga muy peculiar”, ya que, gracias a que se han establecido los servicios mínimos propios de un día festivo, ha habido más enfermeros de lo habitual en algunas unidades.

“El problema es que en el día a día estamos por debajo de los servicios mínimos”, explica Juan Ignacio Anguita, coordinador de Satse en el complejo del Hospital Regional, que defiende que, por esa razón, el seguimiento debe calcularse en base a los profesionales que han firmado los servicios mínimos, que se traduce en unas 200 enfermeras

Motivo de la huelga

El principal motivo de la huelga, como ha subrayado Anguita, es la falta de personal. Según el sindicato, serían necesarias unas 450 enfermeras más en todo el complejo hospitalario para garantizar la asistencia y seguridad del paciente, pues denuncian que desde la pandemia han perdido 350 profesionales.

“Lo único que estamos pidiendo es enfermeras suficientes para poder cuidar a nuestros pacientes”, ha recalcado el delegado de Satse, que ha expuesto que solo se cubren la mitad de sustituciones de larga duración y reducciones. Esto se traduce en que no haya enfermeras suficientes para curar a los pacientes, que no haya capacidad para hacer dos cesáreas urgentes a la vez “sin que se arme un caos”, que se saturen las urgencias o que un enfermo tenga que esperar durante cuatro horas en un quirófano porque no hay camas disponibles para después de la operación.

El peligro de normalizar

“Se dan casos de que un enfermero contratado un día aquí empieza trabajando en neonatos, atendiendo a niños recién nacidos, lo metan en un taxi y acabe llevando pacientes de cáncer”, ha expuesto el delegado, que ha puntualizado que este déficit de profesionales aumenta la inseguridad y posibilidad de errores.

“El mayor peligro de lo que nos ha llevado la huelga de hoy es la normalización de hechos y graves deficiencia que está ocurriendo en el día a día y que jamás deben ser normales”, ha afirmado Anguita, que ha insistido en el peligro que supone “normalizar” esta situación. “Ese es el truco del SAS y del hospital, que sea tan frecuente y tan normal que deje de ser un problema y deje de ser noticia”.

Contrataciones de verano

La gota que ha colmado el vaso, según el sindicato, ha sido el plan de contrataciones que ha elaborado el Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Es el tercer verano que nos anuncian que va a ser una pesadilla”, ha criticado Anguita. “No nos cabe en la cabeza, que se sepa que va a ser malo y que no pretendan hacer nada. ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a que los veranos sean malos? ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar a que se deje de operar? ¿O a que se colapsen las urgencias”, se ha preguntado.

En este sentido, ha señalado la incongruencia de que este verano este programado “el mayor cierre” de camas de los últimos años, es decir, 244 camas en todo el complejo.

En cuanto a los profesionales, advierte que están “demasiado agotados” y que están aumentando las bajas, las reducciones, el “cabreo” y la desesperación. “Están literalmente devorando nuestra vocación”, ha lamentado el delegado.

Próxima huelga

Por ello, ha anunciado que esta convocatoria de huelga, a la que se han sumado las unidades de Digestivo, Cardiología, Traumatología, Cirugía Digestiva, Medicina Interna, Neurología, Hematología y Hospital de Día, es solo la primera y la antesala de una huelga general.

“Se han unido aquellas unidades que estaban con más deficiencias y más desesperadas. Pero ya hay muchas unidades en el Materno, en el Civil y en el resto del complejo que tienen intención de sumarse a la huelga”, ha anunciado Anguita, que ha asegurado que “este es el inicio de lo que pretendemos que sea una huelga general”. Un “aviso” para el gerente, según el delegado de Satse, que ha aclarado que esta convocatoria se ha hecho justo antes del verano porque los profesionales “no pueden más”.

Para demostrar su indignación y hartazgo, tras la concentración, que ha tenido lugar a las 10.30 horas, los profesionales han decidido desplazarse hasta el Pabellón del Gobierno donde tiene el despacho el gerente del hospital, para exigirle un aumento de los contratos e, incluso, su dimisión.

Los profesionales han marchado por la acera de la avenida Carlos Haya haciendo sonar los silbatos, mostrando las pancartas y coreando consignas como ‘¿Dónde están los contratos?’, ‘Dignidad laboral’ o ‘Plantilla insuficiente, riesgo inminente’. Durante el camino, varios coches y motos han hecho sonar los claxon en señal de apoyo. “No nos vamos a rendir y vamos a hacer todas las concentraciones que hagan falta”, ha gritado Anguita con el megáfono a la entrada del Pabellón del Gobierno.

Respuesta de le la Junta

Por su parte, la Delegación Territorial de Salud en Málaga ha explicado que, durante la jornada de hoy, la actividad asistencial en el Hospital Regional “se desarrolla con total normalidad”. Además, han detallado que “los servicios incluidos en la convocatoria están considerados como servicios mínimos, lo que permite que continúen funcionando con el ritmo habitual. La atención a los pacientes se mantiene garantizada, priorizando en todo momento la seguridad, la continuidad de los cuidados y la calidad del servicio”.