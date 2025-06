La mitad de las personas atendidas por Cáritas en Málaga tiene "graves dificultades" para pagar su vivienda

Casi la mitad de las personas atendidas por Cáritas en Málaga -un 44% de ellas- tiene "graves dificultades" para asumir el pago de su vivienda. Así lo refleja en su Memoria de 2024 la entidad eclesial, que alerta de "una crisis social real, la crisis de la vivienda, una crisis de gran intensidad, especialmente relevante en los presupuestos familiares".

Cáritas hace hincapié en que "preocupa especialmente el aumento, año tras año, del número de personas que vive en habitaciones realquiladas", y ya asciende a un 25% de las personas atendidas las que están en esta situación. "Esto genera hacinamiento, falta de intimidad y problemas para empadronarse", se advierte en la misma dirección sin obviar la certeza de que, en muchos casos, se trata de familias y viven hasta cuatro personas en una misma habitación.

Otra de las conclusiones que apuntan al drama habitacional en Málaga refleja que "el 84% de las Cáritas parroquiales considera el acceso a la vivienda como uno de los problemas más relevantes". Sin ir más lejos, en 2024 Cáritas aportó en la provincia 2.334 ayudas directas para el pago de vivienda. En concreto, sumaron 869.962,12 euros, que suponen un 38% más que el año anterior y evidencian las consecuencias sociales causadas por este problema. Por lo general, se trata de familias que piden apoyo para la parte que no pueden pagar del alquiler: "Por ejemplo, nos dicen tengo 250 euros para mi habitación pero a los otros 200 euros no llego", explicó el secretario general de Cáritas en Málaga, Ernesto Juárez.

Trabajadores que no llegan

La precariedad de ciertos trabajos y la subida del precio de la vivienda, hasta el punto que hacen falta dos sueldos para pagarla, está causando estragos entre trabajadores que no cuentan con suficientes ingresos para afrontar sus gastos. Estas consecuencias se sienten especialmente en la capital malagueña o las zonas costeras de la provincia, en las que el 'precio de la vida' se ha disparado especialmente. Y ha derivado en una 'nueva realidad', en un cambio del rostro de la pobreza, hasta el punto que Cáritas califica de "especialmente preocupante" que el 23% de las personas que piden ayuda cuenten con ingresos provenientes de actividades laborales reguladas.

Precisamente, junto al acceso a una vivienda digna y su mantenimiento, "las dificultades para lograr un empleo adecuado y estable" o "los obstáculos a los que se enfrentan las personas migrantes sin documentación" son señaladas como "las mayores dificultades observadas en las personas acompañadas desde las Cáritas parroquiales".

Tales conclusiones fueron destacas en la presentación de la Memoria 2024 y de la campaña de caridad 'Mientras haya personas, hay esperanza' por el director de Cáritas Diocesana de Málaga, José Miguel Santos; su secretario general, Ernesto Juárez; el delegado episcopal, Antonio Collado; y la responsable de Comunicación, Inmaculada Martos.

Más de 20.000 personas

Durante el año pasado, Cáritas Diocesana de Málaga, a través de las Cáritas parroquiales, acompañó a 9.088 personas con su programa de acogida y acompañamiento y esta acción benefició a más de 20.000 personas -a 20.374 para ser exactos- si se tienen en cuenta a los miembros de esas unidades familiares.

Estos datos reflejan "un leve aumento de la atención" que Cáritas atribuye fundamentalmente al esfuerzo "por mejorar la acogida y la atención a familias a las que antes no se llegaba", ya que se ha contado con cinco equipos parroquiales más. Eso sí, se reconoce que la labor se realiza en un contexto más favorable, pues "desde 2021 se ha ido produciendo un descenso leve pero continuado en la atención, debido a mejoras laborales y la implantación de derechos como el Ingreso Mínimo Vital".

Eso sí, se advierte en la Memoria 2024 de Cáritas que "a pesar de esta tendencia levemente favorable, solo el 19% de las personas acompañadas ha logrado mejorar su situación, el 31% lleva más de tres años acudiendo a Cáritas y el 39% ha acudido a Cáritas por primera vez". A su vez, el 46% de las personas acompañadas no cuentan con ningún tipo de ingresos.

Mujeres y migrantes

Y aunque la mayoría de las personas atendidas forman parte de familias compuestas por una pareja con hijos (34%), se ha detectado entre quienes acuden a Cáritas "el progresivo aumento de personas solas (17%) y un elevado número de familias monoparentales (19%), monomarentales en su mayoría". Al mismo tiempo, este último detalle y "la brecha de género existente en las condiciones laborales" es vinculado a "una especial situación de dificultad de la mujer cuando está afectada por procesos de pobreza o exclusión social".

Además, las personas migrantes representan el 65% de las atendidas y, de ellas, el 41% se encuentra en situación administrativa irregular, "lo que provoca que deban recurrir a trabajos sin regularizar y sin cobertura de la Seguridad Social", según la Memoria.

Danas

En la Memoria también se recuerda que "el final del año 2024 estuvo marcado por la DANA y las graves inundaciones que causaron pérdidas humanas y daños materiales". En este sentido, se detalla que la campaña de emergencia lanzada por Cáritas a finales de octubre reunió 51 millones de euros en España, y 628.471 euros provenían de donaciones realizadas a través de Cáritas Málaga.

Igualmente, sin perder de vista los efectos de los temporales del pasado otoño en la provincia de Málaga, se destinaron para cubrir las necesidades surgidas en los arciprestazgos de Álora, Axarquía Interior, Axarquía Costa y San Cayetano 20.493,41 euros para ayudar "a las familias que se vieron gravemente afectadas a retomar sus vidas y reemprender la actividad de sus comercios y pequeños negocios".

Ernesto Juárez, Antonio Collado y José Miguel Santos, en la presentación de la Memoria de Cáritas que alerta de las consecuencias del problema de la vivienda. / L. O.

"Voces que no cuentan"

El director de Cáritas Málaga, José Miguel Santos, expuso que la memoria presentada "nace del encuentro y de la cercanía de nuestros más de 1.300 voluntarios". "No son datos que no tengan rostro, en Cáritas todo comienza en un encuentro, estar al lado de los que más sufren nos hacen escuchar voces que no cuentan y para Cáritas sí cuentan y nos cuentan: nos dicen que su vida es como estar en una rotonda sin salida y esto les lleva a una situación en la que, por mucho que se muevan, no encuentran una vía para la inclusión".

Los Asperones

Durante esta comparecencia, también saltó a la palestra la tendencia de las administraciones públicas a esquivar ciertas realidades en las que se impone la exclusión social y la vulnerabilidad. El delegado episcopal de Cáritas Málaga, Antonio Collado, destacó -entre todas "las rotondas sin salida" a la que se le presta atención- la gravedad de la situación enquistada en la barriada malagueña de Los Asperones: "Si todas las administraciones se unieran, se encontraría una solución, no es tan complejo ni son tantas familias, es necesario que se pongan de acuerdo todas las administraciones, es la gran rotonda de pobreza, un círculo pernicioso del que no se puede salir sin ayuda", apuntó Collado a la vez que trasladó la disposición de la Diócesis de Málaga y de Cáritas a colaborar y aportar ideas para resolver esta problemática social.