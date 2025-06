Una familia se muda de Irlanda a Málaga para cambiar de vida y se sorprende con lo que encuentra: “Ya no vivimos para cobrar y pagar”

Sandra, Warner y sus dos hijos pequeños tenían una vida feliz en Irlanda, pero sentían que les faltaba algo. La pareja trabajaba duro para que a sus pequeños no les faltara de nada, pero se dieron cuenta de que trabajaban "para pagar", que apenas contaban con tiempo de calidad en familia y que su ritmo de vida, "frenético", no era el que querían para sus hijos. Así que decidieron llenarse de valentía, hacer las maletas y mudarse a Málaga, donde han creado su hogar y que les ha descubierto una vida nueva en la que "ya no vivimos para cobrar y pagar".

"Ambos teníamos trabajos bastante razonables, pero nos dimos cuenta de que el costo del cuidado de los niños y la asistencia sanitaria empezaba a alcanzarnos. Y nos dimos cuenta de que algo tenía que cambiar", señala Sandra a través de sus redes sociales, donde aprovecha su visibilidad para aconsejar a todos aquellos ciudadanos que, como ellos, quieran cambiar de vida y residencia, y no sepan cómo enfrentarse a ese reto.

Además, la irlandesa de nacimiento pero malagueña de adopción relata que otro de los motivos por los que decidieron hacer las maletas y trasladarse a la Costa del Sol fue que sus hijos "no tenían mucha calidad de vida" ni tenían oportunidad para disfrutar del aire libre.

El coste de vida y la calidad del entorno, dos de los motivos que les llevaron a mudarse de Irlanda a Málaga

De igual modo, la familia ha explicado al diario 'The Sun' que, a pesar de sus empleos y de que en el país tenía una hipoteca "asequible" de apenas 600 euros, contaban con gastos de guardería que superaban los 1.800 euros, lo que les llevaba a pensar que su vida y su economía se centraba en pagar los gastos corrientes en lugar de disfrutar y vivir.

"Irlanda era mi hogar, pero algo dentro de mí anhelaba más: una vida llena de sol, un estilo de vida al aire libre y un espíritu aventurero para mi familia", recalca la mujer. Asimismo, afirma que tomar esta decisión no fue fácil, ya que dejaba atrás "la comodidad, la familiaridad y la vida que habíamos construido".

Pero, a pesar de los riesgos, a día de hoy solo siente agradecimiento por su vida en Málaga y el cambio que ha supuesto para sus vidas. "Aquí nos sentimos acogidos. España nos ha adoptado".

Tiempo libre, playa y buen tiempo, lo que enamora de Málaga a esta familia de Irlanda

"Nuestra familia disfruta de tiempo juntos bajo el sol, actividades en la playa, golf y hermosos paseos al amanecer y al atardecer. En realidad, ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de la vida que hemos creado", señala Sandra al respecto.

Y, por ello, decidieron emprender un nuevo negocio inmobiliario en el que poder ayudar a todos aquellos que, como ellos, estén buscando un nuevo hogar en la Costa del Sol y no sepan cómo emprender tan ardua tarea: "No solo ayudamos a la gente a comprar casas aquí. Les ayudamos a empezar de cero, a bajar el ritmo y a vivir con más propósito, como lo hicimos nosotros".