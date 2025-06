Patricia Navarro afirma que los dos directivos sanitarios dimitidos estaban “quemados” y “cansados”

Ayer martes se produjo una doble dimisión de dos altos cargos de la sanidad malagueña: la del director médico del Hospital Regional Universitario de Málaga, Fernando Salgado, y la del director de Enfermería del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce, Antonio Vázquez.

Según la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, las dimisiones son “normales”, sobre todo, en aquellos ámbitos donde hay “más presión por parte de la opinión pública y por parte de los agentes sociales”.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha sido preguntada por esta cuestión y en la que ha asegurado que es normal que llegue un momento en el que “uno ya se sienta un poco quemado, un poco cansado o que sienta que, a lo mejor, ya no se siente con fuerza para seguir”.

“Estamos hablando del Servicio Andaluz de Salud, que es un gran mastodonte, donde el servicio que se presta es lo más sensible que tiene cualquier sociedad y lo más importante que tiene cualquier persona, que es la salud, y, por tanto, el nivel de presión es máximo”, ha señalado la delegada, que ha matizado que no culpabiliza a la presión sindical de las dimisiones.

Agradecimiento a su labor

Asimismo, ha querido destacar la “inmensa” y “encomiable” labor que han realizado ambos profesionales durante el tiempo que han estado en el cargo, por la que tienen su más sincero agradecimiento y reconocimiento. En el caso de Vázquez, como ha recordado Navarro, recupera su plaza en el municipio malagueño de Coín y el doctor Salgado continuará en el Hospital Regional como médico adjunto del servicio de Medicina Interna.

La delegada también ha compartido algunos datos para contrarrestar ese “escenario tan apocalíptico que algunos permanentemente quieren dar a la ciudadanía”. En este sentido, ha destacado que la sanidad pública andaluza “jamás ha contado con mayor inversión” de la que tiene actualmente.

“La realidad es que tenemos más inversiones y más profesionales que nunca en el sistema”, ha insistido Navarro, que ha recordado que los salarios han mejorado y que el 67% de la plantilla del SAS es fija “gracias a las ofertas públicas de empleo que han ido saliendo desde 2019”. “Sé que nos queda mucho que mejorar y que trabajar, pero también sé que se están haciendo muchas cosas bien”, ha concluido.

Consejera de Salud

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, también se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que el sistema sanitario es “uno de los más robustos”.

“Cuando estamos en una situación en la que hay muchísimo ruido, en la que parece que es que todo lo hacemos mal, o todo lo queremos hacer mal, eso quizás no es justo tampoco para los directivos y los profesionales", ha resaltado la consejera, que ha incidido en que el Gobierno andaluz está "trabajando para que ellos (los ciudadanos) tengan más salud y estén mejor atendidos, por lo tanto, ahí es donde estamos y ahí es donde vamos a seguir a pesar de todo el ruido que haya”.

"A mí me gustaría que dejáramos un poco de mentir a la población, de lanzar una serie de bulos que lo único que hacen es crear inquietud en la población,", ha manifestado la consejera.

Sindicatos

Respecto a las dimisiones, Carlos Bueno, delegado de UGT del Hospital Regional de Málaga, ha afirmado que se esperaba que ocurriese alguna “dado el caos que tenemos en el hospital” y el Plan de Verano que ha planteado el SAS. “La falta de contratación que tenemos ya es crónica desde hace varios años y se acentúa con el plan de vacaciones de este verano”, ha explicado Bueno, que ha recordado que este año se van a contratar 4.000 jornadas menos que el año pasado.

“Se van a cerrar quirófanos, consultas y las listas de espera pues van a aumentar y se van a cerrar plantas para poder cubrir vacaciones”, ha agregado el representante sindical, que ha adverido que solo en el complejo del Hospital Regional se van a cerrar más de 200 camas.

Por su parte, desde Satse defienden que debería haber “muchas más” dimisiones, ya que al no hacerlo se convierten en "cómplices" de la política de contratación que está aplicando el Servicio Andaluz de Salud. “Las dimisiones entendemos que son como consecuencia de las limitaciones presupuestarias que les están imponiendo desde el SAS. Lo que nos sorprende es que los demás sectores no presenten su dimisión porque lo que no lo que no puede ser es que los trabajadores estén soportando las condiciones que este verano le están aplicando en todos los centros”, ha expuesto Juan José Sánchez, secretario provincial de Satse Málaga.

Perspectiva del verano

En este sentido, ha alertado de que las perspectivas de cara al verano son “muy negativas” y, como ejemplo, ha señalado que en la Serranía de Ronda solo se va a contratar el 25% de las enfermeras que se van de vacaciones. “Es imposible mantener una atención sanitaria con una mínima calidad”.

Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM) coincide en que la perspectiva del verano es “mala”. Aunque ha puntualizado que todavía están analizando los datos por centros, ha adelantado que solo en la categoría de los médicos, a nivel andaluz, va a haber un recorte del 16% con respecto al verano pasado. “Estamos indignados con el recorte que ha sufrido nuestro capítulo”, ha afirmado el presidente, que ha criticado que las sustituciones que se hacen son “mínimas” y “muy cortas”. “Si se van cinco, pues te contratan a uno o dos, siendo muy generosos, pero nunca se hacen refuerzos, eso es una falacia que nos venden los políticos y los responsables”.

En cuanto a las dimisiones, ha apuntado que “llevamos una trayectoria negativa”, pero no solo en los últimos meses, sino en los últimos años. “La situación es mala de forma continua, nada más que se parchea”, ha lamentado Martín, que ha concluido que el problema, sobre todo, es la falta de recursos económicos y humanos.