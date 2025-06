La Universidad de Málaga admite que necesita "ejercer un control riguroso" sobre sus ingresos y gastos

La situación financiera de la Universidad de Málaga continúa siendo muy complicada. Pese al préstamo de casi 48,5 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía, que ha permitido impulsar obras pendientes, lo económico sigue condicionando la actividad de la UMA. Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, un documento que será enviado al Consejo Social de la UMA para su ratificación definitiva el 27 de junio, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Durante la sesión, la gerente de la universidad, Rosario Gómez, explicó las cifras generales del ejercicio, las cuales vienen muy condicionadas por la concesión del citado préstamo de la Junta de Andalucía a finales de 2024. En el ejercicio se registra una mejora significativa del resultado presupuestario ajustado, que pasa de -27 millones de euros en 2023 a -14,4 millones de euros en 2024, junto con una reducción de los gastos comprometidos y pendientes de aplicar al ejercicio siguiente, que descienden de 17,8 millones de euros a 12,3 millones de euros.

No obstante, el remanente de tesorería no afectado empeora, pasando de -27,2 millones de euros en 2023 a -34,4 millones de euros en 2024. Esta evolución revela una notable mejora en la gestión del presupuesto de la Universidad de Málaga, pero incide en la necesidad de ejercer un control riguroso sobre los ingresos y los gastos, con el objetivo de no comprometer la liquidez y garantizar una gestión financiera sostenible.

El rector, Teodomiro López, y la consejera de Economía, Carolina España, firmaron en marzo el acuerdo del préstamo concedido a la Junta. / Europa Press

Déficit de 1,19 millones en la FGUMA

La gerente ha enfatizado que el control puede resultar ineficaz si la Universidad de Málaga no es tratada de manera más equitativa en el modelo de financiación de la Junta de Andalucía. En este sentido, según datos de la propia Consejería de Universidades, la UMA recibió en el curso 23-24 6.267,25 euros por estudiante, mientras que la media del conjunto de universidades públicas fue 6.945,45 euros por estudiante y la universidad mejor financiada obtuvo 7.931,41 euros por estudiante.

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga dio luz verde a las cuentas anuales de la Fundación General (FGUMA) correspondientes al ejercicio 2024, que cerraron con un resultado negativo de 1,19 millones de euros. Este déficit se explica, en gran medida, por la caída de los ingresos procedentes de los diferentes encargos de la Universidad de Málaga y por el aumento en los gastos de personal.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024, tanto de la Universidad de Málaga como de la Fundación General de la Universidad, han sido respaldadas por informes favorables de dos auditoras externas lo que, aseguran desde la UMA, "refuerza la transparencia y el rigor en la gestión económica de ambas entidades".

Las firmas independientes AUDIEST Auditores y Auren Auditores han sido las encargadas de revisar las cuentas de la Universidad y de la Fundación, respectivamente. Según sus informes, los estados financieros reflejan en todos los aspectos significativos una imagen fiel de la situación financiera, patrimonial y presupuestaria de ambas instituciones.

Infografía del auditorio del Paraninfo de la UMA. / La Opinión

El Paraninfo saldrá a concurso como espacio escénico y de congresos

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha aprobado la disposición del inmueble del Paraninfo Universitario para su uso como espacio escénico y de congresos, a través de un concurso público, en el marco de uno de los proyectos estratégicos en materia de infraestructuras.

El vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UMA, Salvador Merino, explicó al Consejo de Gobierno las particularidades del proyecto, que contempla un uso compartido del Paraninfo Universitario, que se gestionará mediante una concesión demanial por un periodo máximo de diez años, a través de un proceso de licitación pública.

La institución académica ha informado de que la empresa adjudicataria deberá dotar y explotar las instalaciones, respetando su compatibilidad con el uso universitario. El objetivo es transformar el edificio en un centro de referencia en Málaga, con capacidad para mil personas, destinado a actividades culturales, escénicas y congresuales, que se desarrollarán durante todo el año.

El proyecto cuenta con una valoración pericial externa de 4.569.719,84 euros, que supera el 1% del presupuesto universitario; por ello, y en cumplimiento de la normativa vigente, este tipo de disposición patrimonial requerirá la aprobación del Consejo Social.

Nueva fuente de ingresos para la UMA

Las bases de la licitación establecen los criterios de adjudicación en dos bloques. El primero, con un máximo de 49 puntos, se evaluará mediante criterios sujetos a valoración técnica, como el contenido del proyecto cultural y el plan de comunicación. El segundo bloque, con hasta 51 puntos, se asignará en función de criterios cuantificables, como el canon económico ofertado y las mejoras adicionales propuestas para la Universidad.

Merino destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de optimización del patrimonio universitario y de la promoción de actividades culturales y científicas abiertas tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía, al tiempo que representa una fuente importante de ingresos para la Universidad.

Esta iniciativa va en la línea de la ya impulsada respecto a la residencia universitaria Alberto Jiménez Fraud, que se va a reformar para ofrecer más plazas, haciendo las habitaciones dobles, y a menor coste para los estudiantes, para lo que se sacó a licitación el proyecto de reforma y gestión de las instalaciones en un modelo de colaboración público-privada.

Inyección adicional de la Junta a las universidades andaluzas

La Universidad de Málaga ha aprobado estas nuevas cuentas el mismo día en el que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado una modificación presupuestaria que permite a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación inyectar en este ejercicio 15,49 millones de euros adicionales al sistema público universitario para su financiación extraordinaria.

Según ha informado la propia Junta en una nota, el visto bueno a esta modificación presupuestaria permite dar cumplimiento al acuerdo que para esta finalidad se alcanzó el pasado 20 de marzo entre la Junta de Andalucía y los rectores de las universidades públicas.

Dicho acuerdo establecía que la financiación adicional universitaria pactada debía ser equivalente al coste de aplicación de lo convenido en materia de personal en la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas, celebrada en junio de 2024. Esas cuestiones de personal hacen referencia al pago tanto de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) como de los compromisos adquiridos con el Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Pago a partir del verano

La partida de 15,49 millones de euros constituye el grueso de esa aportación extraordinaria acordada y se corresponde con una cuantía equivalente al coste de aplicación de los complementos autonómicos del PDI concedidos en la convocatoria de 2024, ajustados a los tramos efectivos.

Su cálculo definitivo ha sido auditado y verificado por las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Universidad. Su abono se realizará a partir del verano.

El pago del importe restante hasta completar la financiación extraordinaria se determinará una vez que las universidades públicas andaluzas culminen la evaluación del desempeño de la carrera horizontal del Ptgas. Los 15,49 millones de euros se transferirán a las instituciones académicas mediante el modelo de financiación.

Atendiendo al reparto por instituciones académicas, la Universidad de Málaga recibirá 2,69 millones de euros, mientras que la de Almería será receptora de 685.800 euros; la de Cádiz tendrá acceso a 1,34 millones; la de Córdoba, a 1,58 millones; la de Granada, a 3,42 millones; la de Huelva, a 610.200 euros; y la de Jaén, a 563.400 euros. Por su parte, la Pablo de Olavide, con 648.000 euros, y la de Sevilla, con 3,94 millones.