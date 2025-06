Más de 25 usuarias y usuarios del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación de Málaga participan en los cursos de ‘MetaDitigal Rural’

Estar conectados con el mundo actual a través de Whatsapp y las redes sociales es una necesidad para las personas mayores, víctimas de la brecha digital que persiste hoy en día. Para que aprendan el manejo de las nuevas tecnologías y puedan comunicarse mejor con sus familiares y amigos, más de 25 personas usuarias del servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Málaga que presta Atende, y más de 20 auxiliares, han asistido a un taller de alfabetización digital.

En concreto, el curso ‘Conéctate al mundo: Whatsapp y redes sociales para estar más cerca de los tuyos’ se ha celebrado durante los meses de mayo y junio en las localidades de Periana, Torrox, Canillas del Aceituno y Riogordo, dentro del proyecto ‘MetaDigital Rural Málaga’ de la Diputación Provincial de Málaga en colaboración con la Consejería de Justicia y Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar formación en habilidades digitales a los residentes de los municipios de la Axarquía, con el fin de reducir la brecha digital y mejorar su calidad de vida. Se enfoca en diversos grupos, incluyendo personas mayores, jóvenes, mujeres, agricultores y emprendedores.

Comunicarse con el entorno cercano

Atende, filial de Clece especializada en servicios sociales, es la empresa que presta el servicio de Ayuda a Domicilio de Diputación desde el año 2024 ha apoyado el proyecto desde el inicio, ya que es “una magnífica idea para estrechar la brecha digital que sufren las personas mayores. Les enseñan a conectarse con sus familiares y amigos desde las redes sociales y Whatsapp y que, además, ayuda a paliar la soledad no deseada”, afirma Celia López, jefa de servicio de Atende. Al asistir a este curso “escapan de su rutina, hablan con otros asistentes y conocen a nuevas personas”, resalta la jefa de servicio.

Ángeles Villena es una usuaria de Torrox que se ha mostrado encantada de haber asistido al curso: “Me ha parecido estupendo. He ido acompañada de mi auxiliar que es una maravilla, cómo me cuida. Además, una está sola en su casa, sin salir apenas, y el curso me ha dado la posibilidad de salir y hablar con otras personas”. Ángeles, a pesar de sus 77 años, tiene interés por la informática y las nuevas tecnologías y ahora “también sé utilizar el código QR y hacer videollamadas. Estoy muy contenta”. Desde Periana, Saray Palma, una joven auxiliar de ayuda a domicilio, ha asegurado que esta iniciativa “me ha parecido ingeniosa porque enseñar a una persona mayor a utilizar un teléfono móvil está muy bien. Así pueden comunicarse con el entorno, familia o amigos o con nosotras, las auxiliares”. Y es que, hay mayores que “tenían móviles antiguos y ahora no saben usar Whatsapp, cuando todo el mundo mandamos mensajes por esta aplicación. Pero a mí también me ha servido para conocer a gente nueva, a salir de la rutina del día a día y a ver a nuestras personas usuarias salir de sus casas”.

“Este tipo de acciones dan respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía y redundan en la mejora de su vida cotidiana”, ha afirmado Mariola Vergara Trujillo, diputada de los Servicios Sociales Comunitarios. La alfabetización digital destinada a personas mayores busca dotarlas de habilidades para que puedan usar internet, ordenadores o móviles, esenciales para buscar información médica, realizar trámites administrativos o bancarios y disfrutar de entretenimiento.