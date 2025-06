Vox reclama transporte público para los estudiantes en el campus de El Ejido

El Grupo Municipal Vox Málaga llevará al Pleno una iniciativa en la que exigirá al Ayuntamiento de Málaga conexiones directas, lanzaderas y aparcamientos de descarga para garantizar que ningún estudiante del campus universitario de El Ejido que de excluido por falta de transporte público.

La portavoz adjunta de la Formación, Yolanda Gómez, ha explicado que “estamos aquí para denunciar un hecho claro y palpable, y es que el PP en el ha condenado al olvido al Campus Universitario de El Ejido, corazón histórico de la Universidad de Málaga”.

Para la edil de Vox “mientras otros campus reciben todas las inversiones, El Ejido sigue estando aislado y maltratado”, al hilo de lo que se ha preguntado que “¿dónde está la Málaga de todos que tanto pregonan?”, señalando que para ir al Ejido hoy un estudiante que viene de Teatinos, de Carretera de CádizCiudad Jardín o del distrito Este tiene que invertir tiempo, dinero y paciencia para llegar a clase, con transbordos interminables, esperas escandalosas y recorridos a pie que convierten ir a la universidad en toda una odisea”.

Estudiantes de otros municipios

El grupo municipal insiste en que cualquier estudiante de fuera de la ciudad se ve obligado a ir en coche para acceder a El Ejido, por la falta de conexiones que faciliten el acceso a los estudiantes. En este aspecto, critica que el equipo de gobierno del PP ha obviado este problema y ha aplicado la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para "castigar al que no puede cambiar de coche y, al mismo tiempo, no garantizar transporte público digno para todos esos estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para continuar su carrera". En este sentido, apunta que hay "menos igualdad de oportunidades, menos posibilidades para el talento joven, menos Málaga para los malagueños".

Según Gómez, “no hay un plan de transporte adaptado, no hay lanzaderas específicas y no existen aparcamientos de descarga para estudiantes de otras localidades”, y encima “el PP aplica restricciones sin poner soluciones, asfixia al estudiante sin darle alternativas”, sentencia la concejal.

Medidas que se solicitan

La moción que presenta el grupo municipal Vox Málaga reclama que la EMT reorganice y cree conexiones directas entre El Ejido y los principales núcleos de transporte y residencias universitarias, la habilitación de lanzaderas específicas para estudiantes en horarios clave de clases y exámenes, la ampliación de la ZBE debe venir acompañada de un refuerzo inmediato del transporte público para garantizar que nadie quede excluido por no tener un coche nuevo, y por último, aparcamientos de descarga para estudiantes de otras localidades durante los meses de verano, para que puedan acceder a las bibliotecas y centros de estudio.

“Esto no es un capricho”, afirma Yolanda Gómez, “es una necesidad vital para que Málaga no expulse a su talento universitario”. Para la edil “queremos que esta iniciativa no acabe en un cajón, queremos que sea un punto de inflexión para darle al estudiante malagueño el trato digno que merece”.

La portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Málaga ha finalizado pidiendo al PP que “menos fotos en inauguraciones y más soluciones para la ciudad real”, ya que “Málaga no es sólo la calle Larios, Málaga es también El Ejido, es Teatinos, es Carretera de Cádiz, es cada estudiante que no llega puntual a clase por culpa de una política de transporte que sigue atrapada en el siglo pasado”.