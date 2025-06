La oposición califica el cambio en los minipisos de "parche", otra "improvisación" del alcalde

El anuncio del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, este jueves de lanzar este verano un concurso para adjudicar 24 parcelas donde se ubicarán unos 1.700 minipisos de al menos 45 metros cuadrados ha provocado las reacciones de la oposición. Los dos partidos de izquierda representados en el Ayuntamiento, PSOE y Con Málaga, han criticado la falta de "estrategia de vivienda" del Ayuntamiento y que se mueve a golpe de "improvisaciones", en palabras del portavoz socialistas Daniel Pérez, que por otro lado, ha celebrado que se aumento de 35 a 45 los m² de este proyecto. Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, cree que este proyecto "es un parche, Málaga necesita con urgencia viviendas dignas y asequibles".

Daniel Pérez: "Hemos ganado 10 metros de dignidad"

El Grupo Municipal Socialista ha celebrado este jueves que "Paco de la Torre transija a la presión ciudadana y política", con el PSOE como líder de la oposición a la cabeza, "para dar 10 metros cuadrados más de dignidad" al planteamiento inicial del equipo de gobierno para construir "minipisos de 35 metros cuadrados", destinados al alquiler durante siete años, en suelo dotacional de la ciudad de Málaga. Su portavoz en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, ha señalado que "este cambio de rumbo" es "una victoria política y social" para elevar a 45 metros cuadrados útiles la construcción de vivienda pública en el caso de una habitación, mientras que las de dos habitaciones se estiman en 70 metros útiles. "Está bien que Paco de la Torre comprenda que en 35m2 no se puede crear un hogar", a la vez que le aconseja "seguir el modelo de Collboni en la ciudad de Barcelona".

"(El plan de los minipisos) es un proyecto que rechazamos desde el primer momento", ha dejado claro el portavoz socialista. "¿Cómo puede llamarse coherente construir viviendas de 35 m² en espacios que son de todos? Dijimos que no, que había que construir con dignidad. Hoy ya se habla de viviendas de 45 m² útiles. Eso son 10 metros cuadrados más de dignidad para que haya un hogar", ha afirmado Daniel Pérez.

El líder de los socialistas malagueños ha agregado que esta rectificación no es fruto de una decisión voluntaria del alcalde, sino consecuencia de la presión social y del trabajo de los partidos de la oposición. "Paco de la Torre ha tenido que rectificar. Lo ha hecho porque la propuesta inicial de 35 m² era una barbaridad. Lo ha hecho porque se ha dado cuenta, tarde y mal, de que 35 m² no daban respuesta a las necesidades de un hogar. Y lo que ha hecho todo este tiempo ha sido negar la realidad. Gracias a la presión, hoy hablamos de viviendas con dos dormitorios y 60 m² útiles. Hablamos de hogares, no de colmenas", ha añadido.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento señala “este cambio de rumbo” como “una victoria política y social” para elevar a 45 metros cuadrados la construcción de vivienda pública en alquiler durante siete años en suelo dotacional / L.O.

Desde el PSOE en el Consistorio han recordado que desde el anuncio inicial de este plan, denunciaron que se trataba de una "infravivienda encubierta" y que suponía "parchear una emergencia habitacional utilizando suelos destinados a centros sociales, bibliotecas o equipamientos públicos". Para Pérez, "no era una propuesta digna ni eficaz. Era una muestra clara del fracaso de la política pública de vivienda del PP. Se pretendía disfrazar de solución moderna lo que era pura precariedad habitacional". En este sentido, el PSOE ha remarcado que este cambio de criterio del equipo de gobierno demuestra, una vez más, que "Paco de la Torre no lidera, solo reacciona a la presión". Y han recordado que Málaga es la ciudad donde más ha subido el precio de la vivienda, con más de 34.000 personas inscritas en el Instituto Municipal de la Vivienda a la espera de una solución habitacional.

"No hay estrategia de vivienda, solo improvisaciones. Como ocurrió con la moratoria turística, ahora pasa con los minipisos. Siempre llegan tarde, siempre rectifican porque no les queda más remedio", ha señalado el portavoz socialista. Por último, Daniel Pérez ha dejado claro que el PSOE seguirá defendiendo una política de vivienda pública "ambiciosa, planificada y digna", como la que se está impulsando en ciudades como Barcelona. "Nosotros apostamos por viviendas públicas de al menos entre 48 y 60 metros cuadrados útiles, con lavadero, terrazas, zonas comunes y gestión 100% pública. Viviendas para vivir, no para sobrevivir. Hogares para siempre, no para siete años", ha concluido.

Toni Morillas: "El plan de minipisos es un parche, Málaga necesita con urgencia viviendas dignas y asequibles"

Más crítica con este plan se ha mostrado la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, que ha remarcado que "el plan de minipisos no es una solución, es un parche insuficiente". "Málaga tienen la necesidad urgente de promover vivienda pública digna, asequible y adecuada, que garantice el derecho a un hogar estable para la gente joven, las familias trabajadoras y todas las personas que hoy no encuentran respuesta en las políticas de vivienda del equipo de gobierno del PP", ha dicho.

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. / L.O.

Morillas ha exigido al alcalde "la puesta en marcha inmediata de vivienda pública en suelos municipales calificados para tal efecto, ya que ni mucho menos se ha agotado la reserva de suelo para VPO, es más, el PP gestiona estos suelos con total opacidad y no nos facilita los datos, a pesar de que venimos solicitándolos desde enero". Así, Morillas desvela que "las necesidades de la población se alejan mucho de los minipisos del alcalde. Hemos conocido a través de una pregunta registrada por nuestro grupo que el 62% de los 35.000 demandantes de vivienda inscritos en el registro municipal reclaman viviendas públicas en régimen de alquiler. Y que un 98,2% de los menores de 35 años inscritos solicita viviendas con dos o más habitaciones".

Ante estos datos Morillas ha exigido "la activación inmediata del suelo municipal previsto en el PGOU para la promoción de vivienda pública, tanto por parte del Ayuntamiento como de los promotores privados que están legalmente obligados a dedicar el 30% del suelo a este fin". "Sabemos que existe suelo disponible que el PGOU contempla para la construcción de vivienda protegida, pero que el equipo de gobierno no está ejecutando", ha asegurado.

La portavoz adjunta de la coalición de izquierdas lanza una propuesta concreta al alcalde una vez que "en los terrenos que iban a acoger la fallida Expo2027, el Gobierno de España ya ha anunciado la promoción de 1.400 viviendas protegidas. En esa misma zona, existe suelo municipal suficiente para promover al menos 2.000 viviendas públicas adicionales. Sin embargo, el equipo de gobierno municipal prefiere destinar esos suelos a un parque empresarial". "Reclamamos que se utilicen para dar respuesta a la necesidad urgente de vivienda pública. Ya es hora de que el gobierno municipal deje de gobernar para los intereses de los especuladores y los rentistas", ha explicado.

Respecto al plan para la construcción de viviendas en 24 parcelas que estaban originalmente destinadas a equipamientos públicos en barrios comola Cruz de Humilladero, Bailén-Miraflores o Palma-Palmilla, "zonas que ya sufren una grave carencia de infraestructuras sociales como centros ciudadanos o equipamientos deportivos", Morillas sostiene que "no podemos permitir que estos barrios pierdan aún más servicios esenciales para albergar viviendas transitorias que, además, no dan respuesta real a la emergencia habitacional".

"El alcalde defiende los minipisos alegando que servirán como transición para familias de hasta tres miembros durante un máximo de siete años, confiando en una supuesta mejora de su situación económica. Pero la realidad es muy diferente: en Málaga, el ascensor social no funciona, y muchas familias no tendrán posibilidad de acceder a otra vivienda una vez finalizado ese periodo. Nos preocupa, además, la falta de transparencia sobre las condiciones mínimas de habitabilidad y el tamaño de estas viviendas", ha apostillado.