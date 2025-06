Este es el plato típico de Málaga que ha enamorado al actor Salva Reina: “Sobre todo, me gusta eso...”

Canario de nacimiento pero malagueño de adopción, Salva Reina se ha convertido no solo en uno de los mayores orgullos de Málaga, sino en uno de sus mejores prescriptores en el mundo entero, llevando por todos los rincones de la geografía el arte, la cultura y las costumbres de su tierra y sus gentes. Así, el actor ganador de un Goya a Mejor actor secundario por su papel en la película 'El 47' aprovecha cada una de sus entrevistas para mostrar las delicias de su provincia.

Y entre estos aspectos, también ha querido destacar la riqueza de su gastronomía y el mítico plato de Málaga que se ha convertido en su favorito: el gazpachuelo. Así lo explicó el actor en una entrevista que realizó en el pasado en la revista 'agromagazine', en el que aseguró que, a pesar de que sus comidas favoritas son las de su madre, el tradicional guiso malagueño siempre ha sido su predilección.

"Sobre todo, me gusta el gazpachuelo", aseguró el actor ante la pregunta de cuáles son sus platos favoritos de la provincia de Málaga. Así, el artista explicó que lo que más le apasiona es este icónico plato malagueño cuyo origen se remonta al siglo XVIII, que nació entre los pescadores de la ciudad y cuya base se compone de pescado, caldo de pescado, mayonesa, patatas, ajo, yemas de huevo y vinagre de vino.

La comida de Málaga, una "maravilla" para el actor Salva Reina

Pero esta no es la única exquisitez gastronómica que se encuentra entre las favoritas del intérprete, sino que también quiso resaltar distintos enclaves de la ciudad: "Me gusta ir también a restaurante Mariano. En Málaga la gastronomía ha evolucionado mucho en los últimos años".

Además, añadió: "Tenemos un estrella Michelin, como es José Carlos García, con un menú degustación que es una maravilla, y también hay hamburgueserías gourmet como La Calle Burguer. Aunque tengo que decir que llevo una época más que nada vegetariana. Estoy intentando disminuir el consumo de carne y ahora estoy probando platos diferentes".

Los platos favoritos de Salva Reina de su "tierra", Málaga

Sin embargo, a pesar de las bondades de toda la cocina de la que él denomina "mi tierra", si una es su favorita es "toda la que haga mi madre". "Cualquiera que ella haga es mi favorita. Es que todo le sale exquisito", comentó.

Una pasión por la cocina que él también ha heredado, aunque aseguró que no tiene "una mano exquisita". "Pero me gusta ponerme, investigar... Me gusta innovar en la cocina con cosas nuevas, pero imitar también recetas de mi madre, y eso me sirve para mantener el contacto con ella, porque tengo que llamarla para preguntarle", indicó el ganador del Goya.