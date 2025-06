Denuncian el incumplimiento de los servicios mínimos en la unidad Traumatología durante la huelga de enfermería

El sindicato de enfermería Satse ha denunciado este jueves que durante la segunda jornada de huelga de enfermería, convocada para el 25 de junio en ocho unidades del Hospital Regional Universitario de Málaga, se incumplieron los servicios mínimos en la Unidad de Traumatología.

Según ha explicado el sindicato, la plantilla mínima de Enfermería en dicha unidad es de tres profesionales de mañana-tarde y dos enfermeras en el turno de noche, lo que coincide con los servicios mínimos que fijó la Delegación de Salud el pasado 10 de junio.

Sin embargo, durante el turno de mañana del día 25, solo hubo dos enfermeras en lugar de tres, como se establece en los servicios mínimos para garantizar una atención segura y adecuada a los pacientes ingresados.

Respuesta del hospital

El hospital ha confirmado que en el turno de mañana de la unidad de Traumatología se registró una ausencia puntual debido a una incapacidad temporal sobrevenida de una profesional, que no pudo acudir a su puesto de trabajo ese día por indisposición.

“Se trató de una circunstancia imprevisible, lo que imposibilitó su cobertura de manera inmediata. En el turno siguiente, la dotación de personal volvió a ajustarse a lo previsto”, han aclarado desde el centro sanitario, que ha reiterado su compromiso con la calidad de la atención sanitaria y ha lamentado las molestias que “esta situación, imposible de anticipar, haya podido ocasionar”.

Falta de personal

No obstante, desde Satse defienden que este incumplimiento evidencia la “escasa plantilla” de enfermería y la “falta de voluntad” de arreglar el problema por parte de la Dirección, que fueron, precisamente, los motivos por los que el sindicato convocó estas dos jornadas de huelga para los días 18 y 25 de junio.

Por otro lado, el sindicato también ha criticado que no han recibido ninguna propuesta ni respuesta a la principal reivindicación solicitada que no es otra que cubran la plantilla mínima. “Únicamente se nos informó de que en el verano no íbamos a mejorar y del cierre de 244 camas del complejo”, ha lamentado Jesús Jiménez, delegado de Satse en el Hospital Regional de Málaga.

Asimismo, Jiménez ha destacado que, fuera de la huelga, entre el 10 y 25 de junio se han incumplido los servicios mínimos más de 30 veces entre las unidades de Digestivo, Cardiología, Traumatología, Cirugía Digestiva, Medicina Interna, Neurología, Hematología y Hospital de Día

Nuevas jornadas de huelga

“Ante la elevada presión asistencial y la sobrecarga física y emocional derivadas de unas plantillas claramente insuficientes, la Enfermería del Hospital Regional no está reclamando mejoras salariales, sino que centra su lucha, de manera firme y decidida, en garantizar la calidad de los cuidados que reciben sus pacientes”, ha subrayado el sindicato, que ha advertido de que continuará con nuevas jornadas de huelga tras el verano y que afectarán a todas las unidades del centro hospitalario.

También han informado de que ya han iniciado el procedimiento para denunciar esta situación ante los tribunales, “exigiendo las responsabilidades legales que correspondan por este quebranto de los servicios mínimos fijados legalmente, que deben cumplirse escrupulosamente incluso en contextos de huelga, tal y como marca la normativa vigente”.

“Este quebrantamiento, que vulnera los derechos de los profesionales en huelga y pone en riesgo la seguridad y la calidad asistencial de los pacientes, constituye una irresponsabilidad inaceptable por parte de la dirección del centro”, han incidido desde el sindicato, que ha recordado que los servicios mínimos no solo protegen la atención a los pacientes, sino que también son una garantía jurídica y sindical para el ejercicio del derecho a la huelga por parte de los profesionales sanitarios.