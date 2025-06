El TSJA paraliza la obra de la depuradora en la Vega de Mestanza

Las obras de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Málaga Norte en la Vega de Mestanza quedan paralizadas. Así lo ha anunciado la Junta de Andalucía, que se ha visto obligada a tomar esta decisión tras la sentencia conocida este jueves por este diario, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por la que estima el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarranas y anula la resolución por la que se aprobaba el anteproyecto de esta infraestructura en la zona del Valle del Guadalhorce, en Málaga.

Este es el primero de los seis recusos contencioso-administrativos presentados por los vecinos que reciben una sentencia; aunque también están a la espera de tres querellas penales contra alcaldes y responsables de la Junta implicados en el proyecto.

"El TSJA ha prohibido ubicar en la Vega la EDAR"

En declaraciones a La Opinion, Marcelino Abraria, abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza, declaró este jueves que esta sentencia del TSJA va mucho más allá de una mera suspensión, porque supone que "el TSJA ha prohibido ubicar en la Vega la EDAR Málaga Norte" y, por tanto es "un punto y aparte en toda esta situación y un aviso a navegantes".

A este respecto Marcelino Abraira recordó que el Tribunal Supremo, "está harto de decir que el interés general nunca existe contra ley, y aquí tenemos una ley que prohíbe ubicar en zonas inundables, cuando hay alternativas en zonas no inundables".

Por este motivo, el abogado de los vecinos estimó que, en caso de que la Junta de Andalucía quiera presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "es posible hasta que el TSJA no admita el recurso a trámite".

Marcelino Abraira también destacó que la propia jurisprudencia del Supremo también rechaza que sea un motivo para acelerar este tipo de obras las multas que pueda recibir España de la Unión Europea, por no depurar bien sus aguas. "Lo lleva diciendo desde hace años el Supremo: el dinero no cuenta, cuenta la ubicación y esta zona es inundable; en el momento en que existen otras alternativas en zonas no inundables, ya se ha acabado todo", resumió.

La Junta respeta la decisión

Por su parte, la administración andaluza en un comunicado, ha asegurado que "respeta la decisión adoptada por TSJA, que anula la resolución por la que se aprueba el anteproyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR Norte de Málaga y paraliza de inmediato la ejecución de esta actuación". No obstante, asegura que "estudiará en profundidad el fallo emitido", así como la posibilidad de "iniciar nuevos pasos judiciales", ha informado la Junta de Andalucía.

"Consecuencias medioambientales"

El respeto de la sentencia "no mitiga la preocupación" de la Consejería de Agricultura, alerta el Gobierno andaluz, "ante las consecuencias medioambientales" que implica esta decisión: "Sin depuradora, se van a seguir vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales de los municipios de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes."

Esta decisión también tiene consecuencias, según la Junta, para la salud pública de quienes viven en el entorno del río y un perjuicio económico para la Junta de Andalucía que va a seguir pagando sanciones por la no depuración de estas aguas residuales: "La administración regional paga una multa anual de casi 1,3 millones por incumplir la normativa de depuración de aguas europea en esta zona".

También señalan que el freno al desarrollo social y económico de la comarca es otra de las consecuencias que tendría la no construcción de esta estación depuradora de aguas residuales, una infraestructura cuyo proyecto "se ha guiado siempre por criterios técnicos, así como por el cumplimiento de la Directiva Europea de Aguas", precisa la Junta de Andalucía.

"El objetivo del Gobierno andaluz ha sido siempre mejorar la calidad de las aguas. La EDAR Norte de Málaga es una obra que protege al medio ambiente y que se lleva a cabo para evitar daños medioambientales", ha indicado el consejero Ramón Fernández Pacheco.