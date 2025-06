Unidos por el amor pero sin un techo en Málaga

«Yo me iba a ir del albergue municipal; pero llegó ella y como la conocía del barrio, me dije: de aquí no me voy. Y me dio por ella», confiesa Salvador Jiménez, de 70 años.

Así conoció Salvador, hace 8 años, a Isabel Burgos -que hoy tiene 60 años y serios problemas de movilidad, lo que le ha terminado postrando en una silla de ruedas-; y así surgió el amor entre estos dos trinitarios, ella viuda y él divorciado.

A Isabel, el corralón del Llano de Doña Trinidad, donde vivía, terminó tapiado porque era un foco de tráfico de drogas, y ha pasado por una residencia y el albergue municipal. Salvador por su parte cuenta que, el piso de su madre, se lo quedó una familiar y lo perdió.

Llegaron a vivir juntos en un piso en La Luz; pero subalquilados, así que cuando el propietario , que vivía en Marruecos, avisó que aparecería por allí, la inquilina que subarrendaba «nos echó, para que el dueño no se enterara del ‘changüey’», destaca Isabel.

Desde hace dos años, la pareja se ha visto abocada a vivir en la calle. Primero, en los bajos de un edificio oficial en calle Mauricio Moro, hasta que le colocaron rejas y ahora, en los bajos del Corte Inglés ‘chico’; aunque siempre con sobresaltos: «El otro día se llevaron un termo de agua que nos habían dado los voluntarios de la Cruz Roja», lamenta Isabel Burgos.

Isabel Burgos y Salvador Jiménez piden para comer. Ella no tiene apenas movilidad y está en silla de ruedas. / Victoria Abón

«Con eso no te alquilan»

La trinitaria, que cuenta que ha trabajado en el pasado «limpiando casas y a personas», recibe el Ingreso Mínimo Vital y él, pintor jubilado, la pensión no contributiva. Entre los dos suman unos 1.100 euros al mes.

«Con eso no te alquilan. Aquí hay gente que alquila una habitación por 500 euros y te meten el agua y la luz; pero lo primero es que no quieren parejas, además de que te piden adelanto y la nómina», explica Salvador Jiménez.

Tanto él como ella tienen dos hijos, e Isabel, además, cinco nietos; pero como explica esta última, «mis niños tienen sus problemas» y prefieren no ser una carga.

En su día a día, tienen una radio a pilas, para que Salvador pueda escuchar «el parte» y estar al tanto de las noticias; y cuando arrecia el frío, Isabel Burgos señala que una hija le prepara «un macuto con ropa», aparte de que se defienden con «buenas mantas y edredones».

Eso sí, los robos son constantes, y en ocasiones, como en la dana del año pasado, «lo perdimos todo porque todo se puso chorreando». «No nos levantamos nunca, o nos roban o nos pasa algo», lamenta Salvador Jiménez.

Los dos resaltan que, los inicios de mes son los mejores, porque pueden vivir «dos o tres días en condiciones», cuando tienen algo más de dinero, y hasta ser permiten ir a algún bar a comer.

El resto del mes, compran táperes de comida a cuatro euros en los bares; tras pedir en la puerta de los supermercados, pues prefieren no acudir a comedores sociales, ya que confiesan que no han tenido una buena experiencia y han llegado a comer mucha comida caducada.

En cuanto al aseo y la higiene, Isabel detalla que se lava con toallas empapadas en agua, «y un poco más tarde, con una garrafa de agua y me echo el champú, mi desodorante y mi colonia». Además, los dos trinitarios, una vez al mes, acuden a una lavandería para lavar su ropa.

Entre las pequeñas alegrías que han tenido, el haber aparecido en ‘Voluntades’, un reciente libro de la profesora de Fotografía Victoria Abón, a beneficio de la Cruz Roja, que inmortaliza el trabajo de los voluntarios con las personas sin hogar de Málaga. Precisamente, Victoria Abón acompaña a La Opinión en este reportaje y la mayoría de las fotos son de ella.

Isabel Burgos y Salvador Jiménez charlan con la clienta de un supermercado. / A.V.

No a una separación

Lo que sí ha comprobado la pareja es que, por separado, podrían haber encontrado un hogar. En el caso de Isabel, le llegaron a ofrecer un piso compartido -no recuerda qué administración-; pero sin su novio. «Y él es quien me limpia, me cambia, me lava... eso no me lo hace un extraño». En cuanto a Salvador, pudo irse a casa de una hija; «pero a ella no la voy a dejar sola».

Por eso, siguen buscando una habitación por 300 o 350 euros para seguir juntos. «No pedimos más», resalta Isabel.

Suscríbete para seguir leyendo