«Tivoli será diferente pero volverá a abrir»

El convenio urbanístico aprobado el 19 de junio por el Ayuntamiento de Benalmádena, con los únicos votos del PP (PSOE, IU y Vox votaron en contra) ha devuelto la ilusión y la esperanza a los antiguos trabajadores del parque de atracciones por excelencia de la Costa del Sol.

Durante casi medio siglo, Tivoli ha sido el único parque de atracciones para varias generaciones de malagueños, de andaluces y para miles de turistas que pasaban sus vacaciones en la Costa del Sol. El cierre del parque, fruto de una mala administración durante años, se llevó por delante los recuerdos de miles de personas y el puesto de trabajo de una treintena de empleados fijos y de 80 fijos discontinuos.

Pacto

Tras ganar la propiedad en los tribunales, el grupo Tremón ha pactado con el PP un convenio sobre los terrenos de Tivoli que incluye un centro comercial de 58.000 m2 de superficie (85.000 m2 de techo) y dos hoteles: uno de casi 300 habitaciones en la actual zona de aparcamientos, y otro más grande y temático en el interior. El convenio desarrolla la mitad del parque de atracciones sobre el techo del centro comercial y la otra mitad sobre la zona norte del parque actual. Tremón ha esbozado este proyecto como la única fórmula para hacer rentable el parque de atracciones, a pesar de que su desarrollo supondrá la desaparición de Tivoli World tal y como lo recuerdan cuantos lo han visitado a lo largo de su historia.

«Se perderá parte de la identidad pero volverá a abrir sus puertas», explica Juan Carmona, que trabajó durante 33 años como jefe de sonido y electrónica de Tivoli, hasta que cerró sus puertas en septiembre de 2020. «Para mí es un avance. Ten en cuenta que llevo cinco años viviendo en el parque las 24 horas del día; sólo salgo un rato los fines de semana para ver a mi familia, con la única idea de conservar el parque para que pueda reabrir sus puertas» explica.

«Si no estuviera aquí y no tuviera el apoyo de mis compañeros, que vienen cada día a hacer tareas de mantenimiento y vigilancia, todas las atracciones habrían desaparecido y esto ya no tendría sentido: sería un solar más».

Con buenos ojos

Por eso, Carmona ve con buenos ojos el convenio de Tremón -el proyecto definitivo lo presentará el Consistorio antes de tres meses- y le resta importancia a que la mitad del parque vaya a estar sobre la cubierta del centro comercial. «Cuando presenten el proyecto definitivo veremos qué carga pueden soportar los pilares y sabremos cómo será el parque».

Tendrá un diseño distinto, con otras zonas verdes y otra distribución pero Carmona confía en que mantenga todas o la mayoría de las 42 atracciones que tiene actualmente. «La idea es instalar sobre la cubierta la zona del parque infantil, con atracciones como la noria pequeña y los caballitos, pero en principio el 80% de las atracciones de Tivoli se podrían ubicar sobre la cubierta. Otra cosa es la Caída Libre o el Dragón, que necesitan un anclaje especial, pero el resto se puede distribuir entre la cubierta y el terreno estable que tendrá el parque».

Mantener las atracciones

Durante estos años han visitado el parque inversores americanos, ingleses, holandeses, italianos y españoles. Sea quien sea el que lo gestione, Carmona cree que les interesaría mantener la mayoría de las atracciones «porque ponerlas nuevas cuesta mucho más dinero».

Otra cosa es que, como recoge el convenio, se recoloque a antiguos trabajadores porque el que no se ha jubilado o ha tenido que buscarse otro trabajo para vivir, tiene más de 50 años y el parque tardará entre seis y ocho años, si no más, en abrir, si sale adelante.

Así lo cree también Mariano Hidalgo, antiguo gerente de Tivoli durante 17 años, que tras trabajar un par de años en el desarrollo de hoteles se ha tenido que reinventar y ha abierto una asesoría de diversos sectores.

«No creo que haya muchos trabajadores esperando a que reabra Tivoli porque la mayoría tenemos en torno a 55 años y no podemos esperar a ver cuando abre el parque para trabajar».

A Hidalgo le hubiera gustado que el parque conservara su estructura actual y cree que el proyecto de Tremón «está sobredimensionado. Meter en ese espacio un centro comercial de esas dimensiones, dos hoteles y un parque de atracciones es demasiado porque tendrán que tener en cuenta además el tema de la circulación». El exgerente cree que tendrán que redimensionar el parque y ver qué proyecto compagina con los otros aunque sostiene que los hoteles en los parques de atracciones s están funcionando «porque el parque hace de complemento» y no al revés. Pero en cualquier caso lo considera sobredimensionado y cree que debería ser más reducido para que cada uso tenga su espacio.

Aún así, Mariano Hidalgo afirma que le gustaría verlo de nuevo abierto. «Fue una pena no haber sabido lidiar con este problema. Ha habido demasiados intereses cruzados y no se ha puesto el parque en el centro. Al final se ha buscado rentabilizar el espacio al máximo, pero será bueno para Benalmádena que Tivoli reabra sus puertas».

"Nos han quitado mucho de nuestras vidas"

Eso también espera Belli Nieto, que durante 28 años trabajó en el departamento comercial de Tivoli y acude cada día a cuidar de los animales y mantener el parque con otros compañeros. Belli podría ser una de las beneficiarias de la reapertura del parque porque apenas peina más de 50 y sale adelante gracias a que su marido tiene trabajo. Belli tuvo su hija trabajando en Tivoli. «Nos han quitado mucho de nuestras vidas, nuestras vivencias, nuestro trabajo...nos hemos quedado sin nada y la ilusión de que un día pueda abrir sus puertas es lo que nos hace venir aquí cada día a mantener el parque».

Belli ve el proyecto de Tremón con sabor agridulce «porque Tivoli va a perder su esencia, va a cambiar completamente y va a dejar de ser tal y como lo conocemos, con su entrada, sus plazas y sus calles que hacía que lo fueras descubriendo poco a poco; pero antes que verlo cerrado prefiero que abra de nuevo, creando nuevos puestos de trabajo para Benalmádena y regalando diversión a todos los malagueños, como ha hecho siempre».