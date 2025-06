El cáncer de pulmón provoca por primera vez más muertes que el de mama en las mujeres

El cáncer de pulmón ha superado por primera vez al cáncer de mama como principal causa de mortalidad oncológica entre las mujeres en Málaga. Un ‘sorpasso’ que se ha dado también a nivel nacional y del que los especialistas llevaban años advirtiendo que ocurriría como consecuencia del incremento del consumo de tabaco entre la población femenina durante las últimas décadas.

Según los datos provisionales de mortalidad publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, en Málaga fallecieron 241 mujeres por cáncer de bronquios y pulmón, un 11,6 % más que en 2023, cuando se registraron 216 muertes por este tumor, y un 113,3 % más que hace una década. En el caso del cáncer de mama, el año pasado provocó el fallecimiento de 221 mujeres, frente a las 246 defunciones que se contabilizaron en el año 2023 y las 227 registradas en 2022.

Cabe destacar que hace 20 años, la mortalidad por cáncer de pulmón en la provincia no alcanzaba el centenar de casos en el sector femenino. Por ejemplo, en 2004 fueron 75 las mujeres fallecidas y en 1990 tan solo 46, lo que significa que en poco más de tres décadas el número de muertes en mujeres por culpa del tumor maligno de pulmón se ha multiplicado por más de cinco.

Consumo de tabaco

Los profesionales tienen claro que este aumento de la mortalidad en la población femenina tiene una relación directa con el incremento del consumo de tabaco entre las mujeres durante las últimas décadas. «La incidencia de tabaquismo se ha equiparado, prácticamente, a la del varón. De manera que, la incidencia del cáncer de pulmón en mujer ahora es similar a la del varón. Con lo cual, el porcentaje de mortalidad es también similar a la del varón», explica el doctor Manuel Cobo, facultativo especialista de área de Oncología Médica del Hospital Regional de Málaga, que recuerda que el cáncer de pulmón es, desde hace años, la primera causa de mortalidad oncológica en hombres.

No obstante, los expertos aclaran que ser el tumor más mortal no significa que sea el que tiene mayor incidencia, ya que, en el caso del hombre, el cáncer de próstata es el más frecuente, mientras que en la mujer es el de mama. «Hay que tener claro que no es que haya aumentado la incidencia por encima del cáncer de mama, el cáncer de mama sigue siendo más frecuente que el cáncer de pulmón. Lo que pasa es que, como el cáncer de pulmón es más agresivo que el cáncer de mama, eso es lo que ha hecho que lo supere en mortalidad», insiste el doctor Jorge Contreras, jefe de la Unidad Integral de Oncología de Quirónsalud Málaga y oncólogo radioterápico en el Hospital Regional, que comenta que los especialistas llevan años anunciando que ocurriría este «sorpasso».

«Entre 15 y 20 años es el tiempo que se supone que hay de exposición a un factor de riesgo a producir una consecuencia de cáncer, que es, más o menos, el tiempo que hace que la mujer se incorporó al hábito tabáquico de forma generalizada como el varón», detalla el especialista, que subraya que hay una relación causa-efecto «absolutamente demostrada» entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón.

En concreto, el 80-85 % de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el consumo de tabaco, según indica el doctor Cobo, que puntualiza que el porcentaje restante está relacionado con factores desconocidos, genéticos o con otro tipo de factores como el radón ambiental. De hecho, destaca que dentro del cáncer de pulmón se distinguen principalmente dos tipos: el del fumador y el de no fumador, los cuales se comportan como «dos enfermedades distintas».

Supervivencia

Además de por las propias características biológicas del tumor, uno de los principales motivos por el que es tan agresivo se debe a que un porcentaje muy alto, prácticamente el 60-65 %, se diagnostica en fase metastásica. «La tasa de supervivencia a cinco años cuando el tumor se diagnosticaba en etapa avanzada hace unos seis años, prácticamente, era anecdótica, solamente un 2 %. Hoy día, con el avance de todas las nuevas terapias biológicas, la inmunoterapia...ya se ha conseguido que sea hasta del 15 %», señala el doctor Cobo, que recalca la necesidad de detectar el tumor lo más precoz posible para poder aumentar la posibilidad de supervivencia.

Por ello, hace hincapié en la importancia de las campañas antitabaco, así como de las campañas de screening poblacional cuando se sabe que existe un factor de riesgo. «Ya se ha demostrado que, sencillamente, hacer un escáner de baja tasa de radiación, anualmente, de la población que se considera que puede ser de riesgo, bajaría la mortalidad», apunta el doctor Cobo, que plantea también la importancia de los tratamientos preventivos que han demostrado que disminuyen la mortalidad de cáncer común que se puede operar.

Por su parte, el doctor Contreras incide en la importancia de lanzar un mensaje claro y directo a la población femenina sobre la necesidad de abandonar este factor de riesgo. Asimismo, advierte de que este incremento de la incidencia del cáncer de pulmón se está detectando también en pacientes cada vez más jóvenes. «Si una persona empieza a fumar con 15 o 20 años, puede tener un cáncer de pulmón con 40 o 45 años».

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por más de 700 especialistas, también ha manifestado su preocupación por este ‘sorpasso’ en mortalidad del cáncer de pulmón entre las mujeres y alerta de que estos datos son un «punto de inflexión alarmante» que impacta directamente en la salud femenina. «El cáncer de pulmón representa una emergencia de salud pública que exige priorizar la lucha contra el tabaquismo, mejorar el seguimiento de la patología y apoyar la investigación», afirmó en un comunicado el doctor Mariano Provencio, presidente del GECP.

En total, en 2024 se produjeron en Málaga 13.503 defunciones, de las cuales el 27,9 % fueron debido al cáncer, que se consolida como la principal causa de muerte en la provincia. Dentro de los tumores, el de pulmón fue el más mortal, con 822 fallecimientos (581 en hombres y 241 en mujeres).